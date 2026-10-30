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Με ένα συνδυασμό κρατικών επιδοτήσεων, εκπτώσεων από τα διυλιστήρια και αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς απέναντι στο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με συνολική έκπτωση 40 λεπτών ανά λίτρο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση προβλέπεται για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος.

Ωστόσο, το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση του χειμώνα. Ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες, ακόμη και μια σημαντική επιδότηση μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής απέναντι σε μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών.

Για όσους βρίσκονται εκτός του επιδόματος θέρμανσης, η επιβάρυνση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η πρόσθετη δαπάνη για την προμήθεια 1.000 λίτρων πετρελαίου ξεπερνά τα 450 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ οι αυξομειώσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα για το κόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς προκύπτει η έκπτωση των 40 λεπτών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης στηρίζεται σε δύο παράλληλα μέτρα.

Το κράτος επιδοτεί την τιμή με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 20 λεπτών.

Με τον συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι διαμορφώνεται περίπου στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,95 ευρώ χωρίς τις ενισχύσεις.

Για ένα νοικοκυριό που προμηθεύεται 1.000 λίτρα, η συνολική ελάφρυνση από τις δύο εκπτώσεις αντιστοιχεί σε 400 ευρώ, συγκριτικά με την τιμή χωρίς τις παρεμβάσεις.

Ακόμη χαμηλότερο είναι το τελικό κόστος για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, καθώς, με τον συνυπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης, η επιβάρυνση εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 1,35 ευρώ ανά λίτρο.

Παρά τη σημαντική στήριξη, όμως, η τιμή εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα περσινά επίπεδα. Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το πετρέλαιο θέρμανσης κόστιζε περίπου 1,13 ευρώ ανά λίτρο.

Ακριβότερο πετρέλαιο στα νησιά – Οι τιμές στην αγορά

Η τελική τιμή δεν είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι μεταφορικές επιβαρύνσεις και οι συνθήκες της τοπικής αγοράς επηρεάζουν το κόστος διάθεσης.

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο.

Στα νησιά, ωστόσο, όπου το κόστος μεταφοράς είναι υψηλότερο, η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1,70 ευρώ ανά λίτρο.

Πρόσθετο όφελος ενδέχεται να προκύψει από τις εμπορικές προσφορές των εταιρειών πετρελαιοειδών.

Ενδεικτικά, η ΕΚΟ προσφέρει πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η AVIN εφαρμόζει εκπτώσεις για αγορές με συγκεκριμένες τραπεζικές κάρτες.

Οι τελικές χρεώσεις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, τον προμηθευτή και τις προϋποθέσεις κάθε εμπορικής προσφοράς.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο – Τι ισχύει για βενζίνη και diesel

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από το νέο πακέτο είναι τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης και πληρούν παράλληλα τα κριτήρια για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος.

Για αυτά τα νοικοκυριά, η άμεση μείωση στην τιμή αγοράς συνδυάζεται με αυξημένη οικονομική ενίσχυση, περιορίζοντας περαιτέρω τη συνολική δαπάνη θέρμανσης.

Οι παρεμβάσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπεται συνολική μείωση 20 λεπτών ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η κρατική επιδότηση φτάνει τα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα και ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου, με το τελικό όφελος για κάθε οδηγό να εξαρτάται από την κατανάλωσή του.

Ιδιαίτερα για όσους διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους δεν επωφελούνται από τις άμεσες επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Για αυτούς, βασικό μέσο στήριξης παραμένει το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30% για τον χειμώνα 2026-2027

Σημαντικό μέρος του πακέτου αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Το μέτρο προβλέπει μεγαλύτερη ενίσχυση για τους δικαιούχους, με το τελικό ποσό να προσδιορίζεται από το εισόδημα, την περιουσιακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας και το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Για παράδειγμα, επίδομα 500 ευρώ αυξάνεται στα 650 ευρώ, ενώ δικαιούχος που προηγουμένως λάμβανε 800 ευρώ θα εισπράξει πλέον 1.040 ευρώ.

Η προσαύξηση αφορά όλες τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 173 εκατ. ευρώ στα 225 εκατ. ευρώ.

Πότε ανοίγει το MyΘέρμανση και πότε πληρώνεται η προκαταβολή

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, παρέχοντας στα νοικοκυριά πρόσθετη ρευστότητα για τις πρώτες ανάγκες θέρμανσης.

Το ποσό της προκαταβολής θα υπολογιστεί με βάση την ενίσχυση που έλαβε κάθε δικαιούχος την προηγούμενη χρονιά, με επιπλέον προσαύξηση 30%.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η προκαταβολή μπορεί να φτάσει έως το 78% του περσινού επιδόματος, έναντι του 60% που αποτελούσε τη βάση υπολογισμού.

Το ακριβές ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα καθοριστεί από τους τελικούς όρους εφαρμογής του μέτρου.

Πόσο αυξάνεται το επίδομα ανά περιοχή – Αναλυτικά παραδείγματα

Η αύξηση κατά 30% αποτυπώνεται στα παραδείγματα τετραμελών οικογενειών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση παραμένει καθοριστική, καθώς στον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες και οι αντίστοιχοι συντελεστές.

Για μια τετραμελή οικογένεια στη Λάρισα που θερμαίνεται με πετρέλαιο, το επίδομα αυξάνεται από 277,20 ευρώ σε 360,36 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης η ενίσχυση ανεβαίνει από 138,60 ευρώ σε 180,18 ευρώ.

Στην Πάρο, το ποσό διαμορφώνεται στα 152,88 ευρώ, έναντι 117,60 ευρώ προηγουμένως, ενώ στην Αγία Παρασκευή Αττικής αυξάνεται από 231 ευρώ σε 300,30 ευρώ.

Σημαντικά μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καστοριάς, όπου το επίδομα για μια τετραμελή οικογένεια φτάνει πλέον τα 764,40 ευρώ, από 588 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους.

Στη Λάρισα, το επίδομα αυξάνεται από 351,12 ευρώ σε 456,46 ευρώ, ενώ στην Πάρο ανεβαίνει από 148,96 ευρώ σε 193,65 ευρώ.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 228,23 ευρώ, από 175,56 ευρώ προηγουμένως.

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής, το νέο επίδομα φτάνει τα 380,38 ευρώ, ενώ στην Καστοριά αγγίζει τα 968,24 ευρώ, αντανακλώντας τις σημαντικά αυξημένες ανάγκες θέρμανσης της περιοχής.

Τα παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά και δεν σημαίνουν ότι όλα τα νοικοκυριά της ίδιας περιοχής θα λάβουν την ίδια ενίσχυση.

Το τελικό επίδομα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου, ενώ το πραγματικό όφελος θα κριθεί και από το ύψος των αναγκών θέρμανσης που θα δημιουργήσουν οι καιρικές συνθήκες.

Πάνω από 200 εκατ. ευρώ το κόστος των παρεμβάσεων

Η συνολική προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων έχει σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, καθώς το κόστος των κρατικών επιδοτήσεων και των εκπτώσεων από τα διυλιστήρια ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.

Οι δύο μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, Helleniq Energy και Motor Oil, έχουν ήδη αναλάβει μέρος της επιβάρυνσης μέσω των εμπορικών εκπτώσεων που εφαρμόζουν από το καλοκαίρι.

Για την περίοδο από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Οκτωβρίου, το κόστος των εκπτώσεων των δύο ομίλων εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω έως το τέλος του μήνα.

Παράλληλα, για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, οι άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν 46 εκατ. ευρώ.

Αν σε αυτά προστεθούν τα 52 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση από τις νέες παρεμβάσεις διαμορφώνεται στα 98 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή της στήριξης διαφοροποιείται ανάλογα με το καύσιμο: 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Το πακέτο αναμένεται να επανεξεταστεί στο τέλος Οκτωβρίου, με βάση την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Επομένως, παραμένει ανοιχτό αν οι ενισχύσεις θα συνεχιστούν και με ποιο ύψος μετά τη λήξη των ισχυόντων μέτρων.

Φυσικό αέριο και ρεύμα: Ο μεγάλος κίνδυνος για τον χειμώνα

Παρά τις παρεμβάσεις στα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια παραμένουν δύο από τα μεγαλύτερα μέτωπα αβεβαιότητας για το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κινούνται κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας σημειώσει σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών και τα χαμηλότερα αποθέματα σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα συντηρούν την ανησυχία για την επάρκεια και το κόστος εφοδιασμού της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμφανίζονται γεμάτες κατά 73,94%, ενώ οι προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες στην Κεντρική Ευρώπη ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση.

Στην αβεβαιότητα προστίθενται οι διακοπές λειτουργίας σε νορβηγικές ενεργειακές υποδομές, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω αγωγών.

Εφόσον ο χειμώνας αποδειχθεί ιδιαίτερα ψυχρός, οι παράγοντες αυτοί μπορούν να προκαλέσουν νέες ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το φυσικό αέριο εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος.

Ενδεικτικά, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 161 ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αυξήσεις περνούν αυτομάτως και στον ίδιο βαθμό στους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών.

Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από το είδος του τιμολογίου, τις χρεώσεις του προμηθευτή και την κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.

Ωστόσο, τα νοικοκυριά με κυμαινόμενα τιμολόγια βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένα στις ανατιμήσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, επομένως, αν οι επιδοτήσεις και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα μπορέσουν να απορροφήσουν τις πιέσεις ή αν ένας βαρύς χειμώνας θα εξανεμίσει σημαντικό μέρος του οφέλους, οδηγώντας σε νέες επιβαρύνσεις για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.