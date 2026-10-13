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Σε δημόσια παρέμβαση υπέρ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προχώρησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Ο κ. Εξάρχου επιλέγει να αναδείξει τη συμβολή της Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ενός έργου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε ένα σύνθετο περιβάλλον, καθώς επηρεάζει εδραιωμένα συμφέροντα και υφιστάμενες ισορροπίες στην περιφερειακή αγορά ενέργειας.

Με τη δήλωσή του, ο επικεφαλής της Atlantic SEE LNG Trade προχωρεί σε ρητή αναγνώριση του ρόλου της Αμερικανίδας πρέσβεως, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική διάσταση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου:

«Το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.».

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