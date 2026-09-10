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Η Ευρώπη κινείται με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Αντιμέτωπη με τη δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια, θα περίμενε κανείς ότι οι χώρες θα έκαναν ό,τι περνά από το χέρι τους για να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα ενόψει του χειμώνα. Αντί γι’ αυτό, ετοιμάζεται να μπει στους ψυχρότερους μήνες του έτους με τα χαμηλότερα επίπεδα αποθηκευμένου φυσικού αερίου των τελευταίων 15 ετών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πρόκειται για ένδειξη ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να ποντάρουν στις μελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές, αντί να επαναλάβουν τα λάθη που έγιναν το 2022. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη συγκράτηση των ήδη υψηλών τιμών του φυσικού αερίου.

Αν, όμως, η Ευρώπη έχει κάνει λάθος υπολογισμούς και αναγκαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά να στραφεί στην αγορά spot για πρόσθετες προμήθειες, οι Αμερικανοί εξαγωγείς LNG θα επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές. Την ίδια στιγμή, ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες θα μπορούσαν να υποστούν σημαντικές πιέσεις.

Αυτή τη στιγμή, οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι γεμάτες κατά 67%, ποσοστό κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα αποθέματα παραμένουν τόσο χαμηλά είναι ότι οι Ευρωπαίοι αγοραστές ήλπιζαν πως τα Στενά του Ορμούζ θα είχαν ήδη ανοίξει και ότι το LNG του Κατάρ θα είχε επιστρέψει στην αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη θα πίεζε τις τιμές προς τα κάτω και θα επέτρεπε στην Ευρώπη να διοχετεύσει περισσότερο φυσικό αέριο στις αποθήκες ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Αυτό, όμως, δεν έχει συμβεί. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας. Όπως ανέφερε, μετά το ενεργειακό σοκ του 2022 που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει μειώσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο μέσω διαφοροποίησης του ενεργειακού της μείγματος και, επομένως, δεν χρειάζεται πλέον να διατηρεί τόσο υψηλά αποθέματα.

Υπάρχει κάποια βάση σε αυτό το επιχείρημα, αναφέρει η WSJ. Σύμφωνα με τη Wood Mackenzie, η ζήτηση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι σήμερα 17% χαμηλότερη από ό,τι το 2022. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν πλέον μεγαλύτερο μερίδιο του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος.

Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται οριακά ως προς την επάρκεια των αποθεμάτων της. Στο πιο αισιόδοξο σενάριο της Wood Mackenzie, τα επίπεδα αποθήκευσης στην περιοχή θα μπορούσαν να υποχωρήσουν στο 21% έως την 1η Απριλίου 2027, όταν ολοκληρώνεται η περίοδος θέρμανσης. Το συγκεκριμένο σενάριο προϋποθέτει ότι οι αποστολές LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επαναληφθούν σύντομα και θα αρχίσουν να φθάνουν στους πελάτες κάποια στιγμή τον Νοέμβριο.

Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά έως το τέλος του έτους, τα ευρωπαϊκά αποθέματα θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και στο 14% έως τον ερχόμενο Απρίλιο.

Μια πιο προσεκτική ματιά στα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης δείχνει ότι ορισμένες χώρες ρισκάρουν πολύ περισσότερο από άλλες. Η Πορτογαλία και η Πολωνία δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, καθώς οι αποθήκες τους είναι γεμάτες σε ποσοστό άνω του 90%. Αντίθετα, η Γερμανία και η Ολλανδία βρίσκονται κοντά στο 50%.

Η Γερμανία είχε πληρώσει πολύ ακριβά την ενεργειακή κρίση το καλοκαίρι του 2022, όταν οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου είχαν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό. Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, ο γερμανικός διαχειριστής της αγοράς, TradingHub Europe, δαπάνησε 8,7 δισ. ευρώ, ποσό που σήμερα αντιστοιχεί περίπου σε 10,1 δισ. δολάρια, για την αγορά φυσικού αερίου με στόχο την πλήρωση των αποθηκών.

Το φυσικό αέριο αγοράστηκε στις υψηλότερες τιμές και στη συνέχεια πωλήθηκε ξανά στην αγορά κατά τους δύο επόμενους χειμώνες, αποφέροντας συνολικά έσοδα που εκτιμώνται σε μόλις 2 δισ. ευρώ. Η αγορά σε υψηλές τιμές και η πώληση σε χαμηλότερες προκάλεσαν ζημία 6,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Λοράν Ρουσέκας, εκτελεστικό διευθυντή της S&P Global Energy. Το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας μετακυλίστηκε τελικά στους καταναλωτές φυσικού αερίου στη Γερμανία, ενώ ένα μέρος του κόστους ανέλαβε και το κράτος.

Η γερμανική κυβέρνηση πιθανότατα θέλει να αποφύγει την επανάληψη ενός τέτοιου σεναρίου, το οποίο θα επέβαλλε πρόσθετα κόστη σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Οι τιμές spot του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν ήδη αυξηθεί κατά 75% από τα τέλη Ιουνίου. Μια βιαστική προσπάθεια πλήρωσης των αποθηκών την τελευταία στιγμή ενόψει του χειμώνα θα οδηγούσε τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

Η στρατηγική, ωστόσο, ενέχει σημαντικό ρίσκο. Η Ευρώπη θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης με εξαιρετικά χαμηλά αποθέματα. Εάν οι ροές LNG από τη Μέση Ανατολή δεν έχουν επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα έως τις αρχές του επόμενου έτους, η ΕΕ θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν τεράστιο λογαριασμό για την επαναπλήρωση σχεδόν άδειων αποθηκών σε μια ήδη «σφιχτή» αγορά.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε θετική είδηση για τους Αμερικανούς εξαγωγείς LNG, όπως η Venture Global και η Cheniere Energy. Ειδικά η Venture Global θα μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά, καθώς έχει μεγάλη έκθεση στις τιμές της αγοράς spot.

Από την άλλη πλευρά, ένα ισχυρό καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να διατηρήσει τις θερμοκρασίες στην περιοχή υψηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση, δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο περισσότερο χρόνο για να περιμένει έως ότου οι ροές LNG επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η Ευρώπη έμαθε το 2022 ότι ο πανικός κατά τη διάρκεια μιας ενεργειακής κρίσης το μόνο που καταφέρνει είναι να εκτοξεύει τις τιμές. Αυτή τη φορά ποντάρει στο ότι η ψυχραιμία θα αποδειχθεί πιο αποδοτική στρατηγική.

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