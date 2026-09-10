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Η Βρετανία οδεύει προς τον χειμώνα με τις τιμές του φυσικού αερίου να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, τους λογαριασμούς των νοικοκυριών να αυξάνονται και τα αποθέματα να προσφέρουν περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας απέναντι σε μια νέα ενεργειακή κρίση.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους, την ώρα που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν το υψηλότερο κόστος ενέργειας για χειμώνα εδώ και τρία χρόνια. Ο συνδυασμός αυτός εντείνει τους φόβους για νέα πίεση στο κόστος διαβίωσης και αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση να λάβει μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο

Η Βρετανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών, καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο, ενώ διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης. Αυτό την καθιστά περισσότερο εξαρτημένη από τις θαλάσσιες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όταν η ζήτηση αυξάνεται ή η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υποχωρεί.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιδεινώσει αυτή την ευπάθεια, καθώς οι ροές LNG από το Κατάρ έχουν διαταραχθεί. Το γεγονός αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να αναπληρώσει τα μειωμένα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα.

Η δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου της Βρετανίας αντιστοιχεί μόλις σε 12 ημέρες μέσης χειμερινής ζήτησης, έναντι τριών έως τεσσάρων μηνών στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Το περιθώριο αυτό μπορεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να μην στηρίξει την εγκατάσταση Rough, τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης φυσικού αερίου της χώρας. Η διαχειρίστρια Centrica έχει προειδοποιήσει ότι χωρίς συμφωνία τους επόμενους μήνες η εγκατάσταση ενδέχεται να κλείσει οριστικά.

Νέα πίεση στους λογαριασμούς

Η νέα άνοδος των τιμών επαναφέρει μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022.

«Η σύγκρουση μάς επιστρέφει στην επικίνδυνη περιοχή των τιμών χονδρικής φυσικού αερίου που είχαμε δει τελευταία φορά το 2022, οι οποίες, μαζί με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, αυξάνουν τους λογαριασμούς και τροφοδοτούν τον ευρύτερο πληθωρισμό», δήλωσε ο Σάιμον Κραν-ΜακΓκρίχιν, επικεφαλής ανάλυσης του Energy and Climate Intelligence Unit.

Ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, βρίσκεται έτσι αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να περιορίσει τις επιπτώσεις για τα νοικοκυριά, καθώς οι λογαριασμοί αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τον Οκτώβριο και ξανά τον Ιανουάριο.

Το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να καταργήσει από τον Οκτώβριο τον ΦΠΑ 5% στους λογαριασμούς ενέργειας. Ωστόσο, το όφελος εκτιμάται ότι θα εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση κατά 4% του ανώτατου ορίου τιμών.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την επέκταση της επιδότησης Warm Home Discount των 150 λιρών σε περισσότερα νοικοκυριά. Οργανώσεις καταναλωτών προειδοποιούν, πάντως, ότι η συγκεκριμένη στήριξη μπορεί να μην επαρκεί για όσους δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Νέες γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα

Παράλληλα, η κυβέρνηση Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα νέες γεωτρήσεις φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, μεταξύ άλλων και την έγκριση για την αμφιλεγόμενη ανάπτυξη του κοιτάσματος Jackdaw στα ανοιχτά του Αμπερντίν.

Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής, ωστόσο, προσφέρει ελάχιστη άμεση προστασία στους καταναλωτές.

Η αγορά φυσικού αερίου της Βρετανίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή αγορά και τις διεθνείς τιμές LNG. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί του Ηνωμένου Βασιλείου πωλούν κατά κανόνα στις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά, περιορίζοντας τα περιθώρια της κυβέρνησης να προστατεύσει γρήγορα τα νοικοκυριά εάν η ανοδική πορεία των τιμών συνεχιστεί.

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