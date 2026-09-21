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Η Ευρώπη κατάφερε να διατηρήσει σχεδόν αμετάβλητες τις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, παρά τη σημαντική υποχώρηση των φορτίων LNG από το Κατάρ. Το κενό που δημιουργήθηκε δεν καλύφθηκε από μία μόνο χώρα, αλλά από έναν συνδυασμό προμηθευτών, με τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία να ενισχύουν αισθητά τις παραδόσεις τους και τη Ρωσία, την Αλγερία, τη Βρετανία και τη Νιγηρία να προσθέτουν επίσης ποσότητες.

Η αναδιάταξη των ροών πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ επηρέασαν τις ροές LNG από τη Μέση Ανατολή.

Το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει σημαντικά η σύνθεση των ευρωπαϊκών εισαγωγών χωρίς να μεταβληθεί ουσιαστικά το συνολικό μέγεθός τους. Ταυτόχρονα, όμως, η νέα ισορροπία αυξάνει την έκθεση της Ευρώπης στη διεθνή αγορά LNG και στον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία.

Σταθερές συνολικές εισαγωγές, διαφορετικό μείγμα προμηθευτών

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, παραμένοντας ουσιαστικά στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Η σταθερότητα αυτή, ωστόσο, κρύβει σημαντικές μεταβολές στο εσωτερικό των ροών. Οι εισαγωγές LNG μειώθηκαν κατά περίπου 3,5%, ενώ αντίθετα το φυσικό αέριο που έφτασε στην Ευρώπη μέσω αγωγών αυξήθηκε κατά 2,5%.

Η μεγαλύτερη απώλεια προήλθε από το Κατάρ. Οι εισαγωγές καταριανού LNG υποχώρησαν κατά 5,1 δισ. κυβικά μέτρα σε ετήσια βάση στο πρώτο οκτάμηνο. Παράλληλα, κατά 0,7 δισ. κυβικά μέτρα μειώθηκαν οι ροές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από την Τουρκία.

Το κενό καλύφθηκε σταδιακά από περισσότερες πηγές. Οι ποσότητες από τη Νορβηγία, μέσω αγωγών και LNG, αυξήθηκαν κατά 3,2 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ οι εισαγωγές αμερικανικού LNG ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισ. κυβικά μέτρα.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των ρωσικών προμηθειών. Οι συνολικές ποσότητες από τη Ρωσία, μέσω αγωγών και LNG, αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. κυβικά μέτρα. Η Αλγερία πρόσθεσε 1,1 δισ. κυβικά μέτρα, η Βρετανία εμφάνισε αύξηση των καθαρών ροών μέσω αγωγών κατά 1 δισ. κυβικά μέτρα και η Νιγηρία πρόσθεσε ακόμη 0,5 δισ. κυβικά μέτρα LNG.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή αγορά χρειάστηκε να αξιοποιήσει πολλαπλές διαθέσιμες πηγές προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες από το Κατάρ.

Η ρωσική αντίφαση πριν από την πλήρη απαγόρευση

Η αύξηση των ρωσικών εισαγωγών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού LNG.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που παραδίδονται στο πλαίσιο υφιστάμενων μακροχρόνιων συμβολαίων.

Η συγκυρία δημιουργεί πρόσθετη πρόκληση, καθώς η Ρωσία αντιπροσώπευσε περίπου 19% των εισαγωγών LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους προμηθευτές, την ώρα που η διαθεσιμότητα καταριανού LNG παραμένει περιορισμένη και οι ευρωπαϊκές χώρες ανταγωνίζονται για αμερικανικά φορτία.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά

Ο μεγάλος κερδισμένος από την αλλαγή των εμπορικών ροών είναι το αμερικανικό LNG. Στο πρώτο οκτάμηνο του έτους κάλυψε περίπου 60% των συνολικών εισαγωγών LNG της ΕΕ, ενώ μόνο τον Αύγουστο το μερίδιό του έφτασε περίπου στο 70%.

Η ζήτηση για LNG αυξήθηκε σημαντικά τον Αύγουστο. Οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κατά 43% υψηλότερες σε σχέση με τον Ιούλιο, καθώς οι χώρες επιχείρησαν να επιταχύνουν την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η εξέλιξη επέτρεψε στην Ευρώπη να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη μειωμένη διαθεσιμότητα καταριανών φορτίων, ταυτόχρονα όμως ενισχύει τη σημασία της διεθνούς αγοράς LNG για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την παλαιότερη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Τα αμερικανικά φορτία LNG μπορούν να κατευθυνθούν προς την αγορά που προσφέρει την υψηλότερη τιμή, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη ανταγωνίζεται για τα ίδια φορτία με μεγάλους αγοραστές της Ασίας.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης από Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η διαθεσιμότητα και το κόστος των φορτίων για τους Ευρωπαίους αγοραστές μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά.

Οι αποθήκες παραμένουν κάτω από τα περσινά επίπεδα

Παρά την έντονη αύξηση των αγορών LNG τον Αύγουστο, η εικόνα των αποθηκών φυσικού αερίου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, οι ευρωπαϊκές αποθήκες ήταν γεμάτες κατά 68,04%, έναντι 80,12% την ίδια ημέρα του 2025. Η διαφορά φτάνει τις 12,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από την έναρξη των διαθέσιμων στοιχείων το 2011.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τον αργό ρυθμό πλήρωσης ήταν η εξέλιξη των τιμών κατά τους θερινούς μήνες. Οι τιμές άμεσης παράδοσης παρέμειναν υψηλότερες από τις χειμερινές προθεσμιακές τιμές, περιορίζοντας το οικονομικό κίνητρο των εταιρειών να αγοράσουν φυσικό αέριο το καλοκαίρι, να το αποθηκεύσουν και να το πουλήσουν κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η Ευρώπη εισέρχεται έτσι στον χειμώνα με χαμηλότερο απόθεμα ασφαλείας, αυξημένη έκθεση στις διεθνείς αγορές και μεγαλύτερη ευαισθησία σε ενδεχόμενες νέες διαταραχές. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι προκύπτει έλλειψη φυσικού αερίου, περιορίζει όμως το περιθώριο αντίδρασης σε μια νέα κρίση προσφοράς.

Ορμούζ, Ασία και καιρός οι βασικοί κίνδυνοι

Στο προσκήνιο βρίσκονται πλέον πολλαπλές πηγές αβεβαιότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διάρκεια των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ, ο ανταγωνισμός Ευρώπης και Ασίας για τα αμερικανικά φορτία LNG, η πιθανότητα νέας μεταβλητότητας στις τιμές και η διατήρηση των αποθεμάτων σε χαμηλά επίπεδα.

Στους κινδύνους προστίθενται ένα ενδεχόμενο ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα, πιθανές διακοπές στην παραγωγή ή στις εξαγωγές από τη Νορβηγία και άλλους μεγάλους παραγωγούς, αλλά και ενδεχόμενοι περιορισμοί σε άλλες κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι για να αυξηθεί αισθητά το κόστος προμήθειας. Ακόμη και ένας συνδυασμός ορισμένων από αυτούς θα μπορούσε να υποχρεώσει τους Ευρωπαίους αγοραστές να πληρώσουν υψηλότερο τίμημα για την εξασφάλιση φορτίων LNG.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μεταφερόταν στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι είτε υψηλότερο ενεργειακό κόστος είτε περιορισμός της κατανάλωσης, με τις ενεργοβόρες δραστηριότητες να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση.

Ο ρόλος της Βρετανίας στις ευρωπαϊκές ροές

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Βρετανίας, η οποία αύξησε κατά 12% τις καθαρές εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο οκτάμηνο.

Η βρετανική αγορά λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες ως ένας ενδιάμεσος κόμβος για το LNG. Μέσω των τερματικών της εισάγει φορτία και στη συνέχεια διοχετεύει πλεονάζουσες ποσότητες προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η Νορβηγία κάλυψε το 73% των βρετανικών εισαγωγών φυσικού αερίου, ενώ οι ΗΠΑ αντιπροσώπευσαν το 20% των συνολικών εισαγωγών και το 76% των εισαγωγών LNG.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας, οι ΗΠΑ κάλυψαν συνολικά περίπου 62% των εισαγωγών LNG κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου.

Η μείωση της κατανάλωσης ως βασικό «μαξιλάρι»

Ένας παράγοντας που λειτουργεί υπέρ της Ευρώπης είναι η υποχώρηση της ζήτησης φυσικού αερίου. Μεταξύ 2021 και 2025, η ευρωπαϊκή κατανάλωση μειώθηκε κατά 17,7%, δημιουργώντας μεγαλύτερο περιθώριο προστασίας απέναντι σε πιθανές ελλείψεις.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, της αποθήκευσης ενέργειας και των ηλεκτρικών δικτύων, έχει περιορίσει τη συνολική εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο.

Η διαφοροποίηση των προμηθευτών, ωστόσο, δεν εξαλείφει τους κινδύνους. Η Ευρώπη μπορεί να περιορίζει την εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο αγωγό ή παραγωγό, αλλά παραμένει εκτεθειμένη στις διεθνείς τιμές, στις θαλάσσιες μεταφορές και στον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία LNG.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις θερμοκρασίες του χειμώνα, τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και την παραγωγή αιολικής ενέργειας, παράγοντες που θα καθορίσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Η μόνη παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει πιο άμεσα η ίδια η Ευρώπη είναι η περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, μέσω της ενεργειακής απόδοσης, του εξηλεκτρισμού, των ΑΠΕ, της αποθήκευσης και της ενίσχυσης των δικτύων.

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