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Τον κίνδυνο να παραμείνει υπό έντονη πίεση η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και το 2027 επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ολοκληρώσει τον φετινό χειμώνα με ιστορικά χαμηλά αποθέματα, γεγονός που θα καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την αναπλήρωσή τους.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο IEA, τα ήδη περιορισμένα αποθέματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική άντληση φυσικού αερίου από τις αποθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες.

«Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την περίοδο θέρμανσης 2026-2027 με ιστορικά χαμηλά αποθέματα», αναφέρει ο οργανισμός.

Όπως εξηγεί, μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα πρέπει να αποθηκευτούν το καλοκαίρι του 2027, με αποτέλεσμα οι συνθήκες περιορισμένης προσφοράς να ενδέχεται να παραταθούν και το επόμενο έτος.

Κίνδυνος τα αποθέματα να πέσουν κάτω από το 10%

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με τιμές φυσικού αερίου κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε πριν από τέσσερα χρόνια.

Παρότι η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην αρχή της περιόδου αυξημένης χειμερινής κατανάλωσης, οι ανησυχίες για την επάρκεια των προμηθειών έχουν ήδη μεταφερθεί στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του 2027.

Τα συμβόλαια παράδοσης του προσεχούς Μαΐου διαπραγματεύονται σε υψηλότερες τιμές από εκείνα του Νοεμβρίου 2027, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τους κινδύνους από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και πιθανές καθυστερήσεις σε νέα ενεργειακά έργα.

Μάλιστα, η διαφορά τιμών μεταξύ των συγκεκριμένων συμβολαίων έφτασε τις τελευταίες ημέρες σε ιστορικό υψηλό.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του IEA, σε ένα δυσμενές σενάριο, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κάτω από το 10% της ενεργής αποθηκευτικής δυναμικότητας έως τα τέλη Μαρτίου, επίπεδο που θα αποτελούσε ιστορικό χαμηλό.

Το σενάριο προϋποθέτει τη συνέχιση των διαταραχών στις ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα άφηνε την ευρωπαϊκή αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενδεχόμενα όψιμα κύματα ψύχους, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεταβλητότητα των τιμών προς το τέλος της περιόδου θέρμανσης.

Μείωση της ζήτησης, αλλά παραμένουν οι πιέσεις

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η αγορά θα παραμείνει υπό πίεση, παρά την προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας LNG μέσα στο 2027 και την αναμενόμενη υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης φυσικού αερίου το 2026.

Στην Ευρώπη, η κατανάλωση φυσικού αερίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 3% φέτος, ενώ η ζήτηση από τη βιομηχανία εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά 5%, κυρίως εξαιτίας των υψηλών τιμών.

Στη συγκράτηση της κατανάλωσης συμβάλλει και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις διαταραχές στην προσφορά.

Στενά του Ορμούζ: Προς ιστορική πτώση η παγκόσμια προσφορά LNG

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία των ενεργειακών μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο IEA εκτιμά ότι οι εμπορικές ροές μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένες τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.

Με βάση αυτή την παραδοχή, η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να μειωθεί κατά 3% φέτος, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση που έχει σημειωθεί ποτέ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους κινδύνους για νέες αυξήσεις τιμών, καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί να εξασφαλίσει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου μέσα στο 2027, προκειμένου να αναπληρώσει τα αποθέματά της πριν από τον επόμενο χειμώνα.