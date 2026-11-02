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Σωσίβιο για σχεδόν 4 εκατομμύρια καταναλωτές που παραμένουν εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των πράσινων και κίτρινων τιμολογίων μπορεί να αποτελέσει το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, καθώς οι νέες χρεώσεις Νοεμβρίου φέρνουν σημαντικές ανατιμήσεις. Το myHome Online αυξάνεται από τα 11,5 στα 13 λεπτά/kWh, αλλά παραμένει το χαμηλότερο της αγοράς και προσφέρει σταθερή χρέωση για 12 μήνες μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.

Η ΔΕΗ κράτησε την πολιτική της ήπιας αύξησης και στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν. Η τιμή του Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 16,9 λεπτά/kWh, από 15,913 λεπτά τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση μόλις 6,2%. Η εταιρεία εφαρμόζει έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή και αναφέρει ότι απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου στη χονδρική.

Οι διεθνείς πιέσεις

Η εικόνα των τιμολογίων διαμορφώνεται υπό την πίεση των διεθνών αγορών που στήνουν ένα σκηνικό σοβαρής ενεργειακής κρίσης. Η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά ξεπέρασε την περασμένη εβδομάδα τα 100 ευρώ/MWh, προεξοφλώντας ένα δύσκολο χειμώνα. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 197 ευρώ αυξημένη κατά 26% τον Οκτώβριο εμφανίζοντας την μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων μηνών.

Η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου και της χονδρικής περνά πλέον στο κόστος προμήθειας. Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και την αύξηση της ζήτησης για θέρμανση, οι ανατιμήσεις στα τιμολόγια επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ενισχύουν τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, που παραμένει το χαμηλότερο της αγοράς, δίνει ανάσα στους καταναλωτές και λειτουργεί ως ισχυρή εφεδρεία για την κυβέρνηση, περιορίζοντας την ανάγκη κρατικής επιδότησης του ρεύματος.

Ωστόσο η συγκρατημένη εμπορική πολιτική της ΔΕΗ δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της αγοράς. Η άνοδος της χονδρικής μεταφέρεται με διαφορετική ένταση στα πράσινα τιμολόγια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Protergia Value Special. Η χρέωση με έκπτωση συνέπειας αυξάνεται στο πράσινο τιμολόγιο της εταιρείας από 18,4 λεπτά/kWh τον Οκτώβριο σε 26,4 λεπτά τον Νοέμβριο, καταγράφοντας άνοδο 43,5%. Χωρίς την έκπτωση συνέπειας, η τιμή διαμορφώνεται στα 29,9 λεπτά/kWh.

Αντίστοιχα, στην NRG, η χρέωση με έκπτωση συνέπειας ανεβαίνει από 25,9 λεπτά/kWh τον Οκτώβριο σε 33,4 λεπτά τον Νοέμβριο, αύξηση περίπου 29%. Χωρίς την έκπτωση, η τιμή φτάνει τα 38,9 λεπτά/kWh.

Στη Volton, η τιμή αυξάνεται από 27,37 λεπτά/kWh τον Οκτώβριο σε 36,2 λεπτά τον Νοέμβριο, άνοδος 8,83 λεπτών ή 32,3%. Το πάγιο διαμορφώνεται στα 4,90 ευρώ.

Στην περίπτωση της ΗΡΩΝ, το πράσινο τιμολόγιο Basic Home αυξάνεται από τα 14,76 στα 25,95 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 76%.

Με βάση τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί και τις χρεώσεις μετά τις εκπτώσεις συνέπειας, το εύρος της κιλοβατώρας στα τιμολόγια που εξετάζονται ξεκινά από τα 16,9 λεπτά της ΔΕΗ και φτάνει στα 36,2 λεπτά της Volton. Η διαφορά είναι 19,3 λεπτά/kWh.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι Enerwave, Φυσικό Αέριο, ZενίΘ και ελίν δεν είχαν δημοσιεύσει τις τιμές Νοεμβρίου, οπότε τα στοιχεία Οκτωβρίου των συγκεκριμένων παρόχων δεν περιλαμβάνονται στη σύγκριση.

Το γεωπολιτικό ρίσκο στην επόμενη μέρα

Τα σενάρια για την επόμενη μέρα δεν είναι καθησυχαστικά ενόψει και των αυριανών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ένα διαιρεμένο Κογκρέσο ενδέχεται να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση στο μέτωπο του Ιράν, ενώ οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση νέων πολεμικών επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή συντηρεί το ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές ενέργειας.

Σε περίπτωση κλιμάκωσης, το πετρέλαιο θα μπορούσε να δεχθεί νέες ανοδικές πιέσεις, μεταφέροντας το κόστος στην Ευρώπη και εντείνοντας τον κίνδυνο πληθωριστικού σοκ. Σε δυσμενές σενάριο, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να κινηθεί προς το 4%, ενώ οι τράπεζες θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με νέες πιέσεις για αύξηση επιτοκίων.