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Οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7), ήτοι ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, αλλά και οι ΗΠΑ, πρόκειται να διαθέσουν στην αγορά έως και 100 εκατ. βαρέλια από τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ, μετά τις πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να ανακοπεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.

Η αποδέσμευση των αποθεμάτων, η οποία συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7.

Όπως ανέφερε ο Μακρόν, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά και με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ πριν την τηλεδιάσκεψη της Ομάδας των Επτά, στόχος της G7 είναι η κίνηση αυτή να οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών των καυσίμων.

Je viens de réunir les dirigeants du G7 pour évoquer la situation énergétique mondiale. Nous sommes d’accord pour travailler de manière coordonnée pour contribuer à la baisse des prix des produits pétroliers, notamment du diesel. Nous avons décidé de : → flexibiliser la… pic.twitter.com/ilaXb94kD6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2026

«Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη εκπληρωθεί, θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας μέσω συντονισμένης απελευθέρωσης, υπό τον IEA, 100 εκατ. βαρελιών, η οποία θα αρχίσει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών» αναφέρει η ανακοίνωση.

Μάλιστα, το σχέδιο προβλέπει «σημαντική» αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ μέσα στις πρώτες 20 ημέρες, στοιχείο που υπογραμμίζει την προσπάθεια να αυξηθεί γρήγορα η διαθέσιμη προσφορά καυσίμου στην αγορά.

Η αμερικανική πίεση

Η απόφαση ελήφθη αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιβολής μιας ιδιαίτερα επιβαρυντικής απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν προχωρούσαν στην αποδέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων από τα αποθέματά τους.

Μια τέτοια κίνηση θα απειλούσε μια κρίσιμη πηγή εφοδιασμού για την Ευρώπη, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα της εγχώριας παραγωγής ντίζελ.

Ο IEA είχε ήδη συντονίσει τον Μάρτιο σχέδιο για την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επικρίνει την Ευρώπη επειδή, κατά την άποψή του, δεν διέθεσε αυτές τις ποσότητες στην αγορά αρκετά γρήγορα.

«Όλοι μαζί δεσμευτήκαμε να αποδεσμεύσουμε αυτά τα στρατηγικά αποθέματα στις αναλογίες που ανέφερα, με έμφαση στο ντίζελ, και όλοι δεσμευτήκαμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν απαγορεύσεις εξαγωγών. Ο Πρόεδρος Τραμπ, ειδικότερα, ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, χαιρέτισε τη νέα παρέμβαση.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε ντίζελ», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση. Το premium του ντίζελ έναντι του αργού πετρελαίου, ένας από τους βασικούς δείκτες για την ισχύ της αγοράς καυσίμων, υποχώρησε απότομα, καθώς οι traders άρχισαν να ενσωματώνουν στις τιμές την προοπτική της πρόσθετης προσφοράς.

Τα αποθέματα

Σε επίπεδο G7, δεν υπάρχουν πλήρως συγκρίσιμα δημόσια στοιχεία αποκλειστικά για τα αποθέματα ντίζελ, καθώς οι χώρες καταγράφουν διαφορετικά το αργό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, Γαλλία και Γερμανία διαθέτουν τους μεγαλύτερους «κουμπαράδες» στρατηγικού ντίζελ, αντιπροσωπεύοντας από κοινού περισσότερο από το ένα τρίτο των σχετικών αποθεμάτων της ΕΕ.

Η Γαλλία διαθέτει περίπου 120 εκατ. βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων αργού και πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ από τα περίπου 97 εκατ. βαρέλια που διαχειρίζεται ο αρμόδιος φορέας SAGESS, σχεδόν τα μισά είναι gasoil, δηλαδή περίπου 48-49 εκατ. βαρέλια. Η Γερμανία διατηρεί περίπου 110 εκατ. βαρέλια αργού και επιπλέον 67 εκατ. βαρέλια τελικών πετρελαϊκών προϊόντων, χωρίς να δημοσιοποιείται ακριβής ποσότητα αποκλειστικά για ντίζελ.

Η Ιαπωνία διαθέτει πολύ μεγαλύτερα συνολικά πετρελαϊκά αποθέματα, περίπου 470 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, όμως το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά σε αργό και όχι σε ντίζελ.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, διαθέτουν το τεράστιο Strategic Petroleum Reserve, το οποίο επίσης αποτελείται κυρίως από αργό πετρέλαιο, ενώ παραμένουν κρίσιμος προμηθευτής ντίζελ για την ευρωπαϊκή αγορά.

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