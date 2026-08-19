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Η γεωθερμία επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες το σημαντικό δυναμικό του ελληνικού υπεδάφους παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Η ανάγκη για σταθερή παραγωγή ενέργειας χωρίς τις διακυμάνσεις του ήλιου και του ανέμου, το υψηλό κόστος θερμικής ενέργειας για τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα και η προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα δημιουργούν ένα νέο πεδίο για επενδύσεις.

Τον Μάιο του 2026 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού σε επτά ευρύτερες περιοχές: στην κεντρική και νότια λεκάνη του Στρυμόνα, στο δυτικό Δέλτα του Νέστου, στον Ακροπόταμο Καβάλας, στη νότια και ανατολική λεκάνη και το Δέλτα του Έβρου, στη λεκάνη του Σπερχειού, στη Σαμοθράκη και στο νότιο τμήμα της Χίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που διευρύνει τον χάρτη των περιοχών στις οποίες μπορεί να αναζητηθεί αξιοποιήσιμο δυναμικό και συμπίπτει με την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο επίσης τέθηκε σε διαβούλευση τον Μάιο του 2026.

Η Ελλάδα διαθέτει γεωλογικά χαρακτηριστικά που την τοποθετούν μεταξύ των ευνοημένων ευρωπαϊκών χωρών ως προς τη γεωθερμία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, έχουν ήδη εντοπιστεί γεωθερμικά πεδία σε 30 περιοχές της χώρας, με δυνατότητα αξιοποίησης για θέρμανση θερμοκηπίων και ιχθυοκαλλιεργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κτιρίων, σχολείων και νοσοκομείων, αφαλάτωση και άλλες χρήσεις.

Το πρώτο βήμα για ηλεκτροπαραγωγή

Παράλληλα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προωθεί την ανάπτυξη έργων έχοντας δικαιώματα σε τέσσερις περιοχές υψηλών θερμοκρασιών: Λέσβο, Νίσυρο, Μέθανα και το σύμπλεγμα Μήλου–Κιμώλου–Πολυαίγου. Η εταιρεία προωθεί πιλοτική γεωθερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής στη Λέσβο, ένα project που, εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα εισόδου της γεωθερμίας στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα.

Τέλος, η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει περιοχές όπου τα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκήπια, μονάδες μεταποίησης τροφίμων, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες και δίκτυα τηλεθέρμανσης. Οι περιοχές του Στρυμόνα, του Νέστου και του Έβρου που περιλαμβάνονται στη διαδικασία του ΥΠΕΝ είναι χαρακτηριστικές της κατεύθυνσης που μπορεί να πάρει η αγορά.

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