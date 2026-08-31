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Ο Όμιλος Greenvolt εξασφάλισε χρηματοδοτικό πακέτο από την UniCredit συνολικού ύψους 153 εκατομμυρίων ευρώ, υπό τη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης και γραμμής εγγύησης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία θα στηρίξει έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στο Ełk και στο Turośń της Πολωνίας, τα οποία αναπτύσσονται από την Greenvolt Power. Τα δύο έργα, που βρίσκονται στη βορειοανατολική Πολωνία, έχουν συνολική ισχύ 400 MW / 1,6 GWh (200 MW / 800 MWh το καθένα), γεγονός που τα κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων έργων αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου, στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ενεργειακή ασφάλεια. Το Turośń Kościelna εγκαινιάστηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2026, ενώ το Ełk αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία (COD) το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

«Αυτό το χρηματοδοτικό πακέτο αντανακλά την εμπιστοσύνη που έχουν κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην τεχνογνωσία της Greenvolt και στην ποιότητα των έργων που αναπτύσσουμε. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη, η πρόσβαση σε ισχυρούς χρηματοοικονομικούς εταίρους είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή αυτού του χαρτοφυλακίου σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία», δήλωσε ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt.

«Η αποθήκευση ενέργειας δεν αποτελεί πλέον απλώς μια αναδυόμενη τεχνολογία· είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας της μείωσης εκπομπών άνθρακα και της σταθερότητας του δικτύου στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη χωρητικότητας BESS περίπου 400 MW στην Πολωνία αποτελεί ένα ορόσημο, και η UniCredit είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει τις εταιρείες Greenvolt και KKR με ένα εξατομικευμένο χρηματοδοτικό πακέτο αξίας 218 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τόσο ενδιάμεση χρηματοδότηση όσο και μηχανισμό εγγύησης. «Αυτή η συναλλαγή, η οποία υπογραμμίζει τη συνεργασία μας με την Greenvolt σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύει τη στρατηγική μας δέσμευση για τη χρηματοδότηση βασικών πράσινων υποδομών και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, όχι μόνο στην Πολωνία αλλά σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Lazar Nikolic, Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Υποδομών, Χρηματοδότησης Εξαγωγών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της UniCredit.

«Η UniCredit έχει αποτελέσει έναν πολύτιμο χρηματοδοτικό συνεργάτη σε διάφορα έργα και αγορές της Greenvolt, και αυτή η συμφωνία αποτελεί συνέχεια αυτής της σχέσης. Αντικατοπτρίζει επίσης την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρηματοδότες στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών ως μια ώριμη υποδομή, υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση ολοένα μεγαλύτερων και πιο σύνθετων έργων», δήλωσε ο Adrian Góralski, Διευθυντής Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Χρηματοδότησης Έργων της Greenvolt Power.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της Greenvolt και της UniCredit, βασιζόμενη σε προηγούμενες χρηματοδοτικές συναλλαγές που υποστήριξαν την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.

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