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Η Πολωνία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος της Meta Platforms, κλιμακώνοντας την πολυετή αντιπαράθεση που έχει ανοίξει ο Πολωνός δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής της InPost, Ράφαλ Μπρζόσκα, σχετικά με τις παραπλανητικές και απατηλές διαφημίσεις που εμφανίζονται στις πλατφόρμες της εταιρείας.

Το υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Πολωνίας κατέθεσε καταγγελία στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι ο όμιλος κοινωνικής δικτύωσης δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφημίσεων-απάτη που στοχεύουν Πολωνούς χρήστες.

Η Βαρσοβία ζητεί να διερευνηθεί η Meta βάσει του Digital Services Act (DSA), του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιβάλουν στην εταιρεία πρόστιμο 250 εκατ. ευρώ (291 εκατ. δολάρια).

Η εκστρατεία του Ράφαλ Μπρζόσκα κατά της Meta

Η κίνηση της πολωνικής κυβέρνησης ανεβάζει επίπεδο στην εκστρατεία που έχει ξεκινήσει ο Ράφαλ Μπρζόσκα εναντίον του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει καταγγείλει ότι τόσο η δική του εικόνα όσο και εκείνη της συζύγου του, Ομενάα Μενσά, εμφανίζονται επανειλημμένα σε ψεύτικες διαφημίσεις, καθώς και σε αναρτήσεις που προωθούν επενδυτικές απάτες.

Ο Μπρζόσκα ασκεί παράλληλα πίεση για τη θέσπιση νέων κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους οι πλατφόρμες που φιλοξενούν τέτοιου είδους περιεχόμενο θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν σε ειδικό κρατικό ταμείο ποσό που θα αντιστοιχεί στο 150% των τοπικών εσόδων τους από απατηλές διαφημίσεις.

Το συγκεκριμένο ταμείο θα χρησιμοποιείται για την αποζημίωση θυμάτων διαδικτυακών οικονομικών απατών.

Η Meta ήδη στο μικροσκόπιο της ΕΕ

Η νέα πολωνική παρέμβαση έρχεται ενώ η Meta βρίσκεται ήδη υπό έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του DSA για ζητήματα που συνδέονται με παραπλανητικές διαφημίσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλες νομικές προκλήσεις σχετικά με διαφημίσεις που χρησιμοποιούν deepfakes διάσημων προσώπων, αλλά και με απάτες στις οποίες αξιοποιούνται χωρίς άδεια τα ονόματα και οι εικόνες γνωστών επιχειρηματιών.

Ο Αυστραλός επιχειρηματίας Άντριου Φόρεστ έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Meta, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες της φιλοξενούν και αποκομίζουν έσοδα από απατηλές διαφημίσεις που χρησιμοποιούν την εικόνα του.

Αντίστοιχα, ο Βρετανός εκατομμυριούχος Μάρτιν Λιούις είχε προσφύγει κατά της εταιρείας το 2018 για διαφημίσεις-απάτη, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμβιβασμό το 2019.

Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα από διαφημίσεις-απάτη

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Meta είχε εκτιμήσει ότι περίπου το 10% των εσόδων της το 2024 θα μπορούσε να προέρχεται από διαφημίσεις-απάτη και απαγορευμένα προϊόντα, βάσει εσωτερικών εγγράφων της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Meta είχε επισημάνει τότε ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση ήταν «πρόχειρη και υπερβολικά ευρεία», αμφισβητώντας την ακρίβεια με την οποία θα μπορούσε να αποτυπώσει τα πραγματικά έσοδα που συνδέονται με τέτοιες διαφημίσεις.

Η υπόθεση ενισχύει τις πιέσεις προς τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων από τις οποίες αντλούν έσοδα, ιδιαίτερα όταν αυτές χρησιμοποιούνται ως όχημα για οικονομικές απάτες ή πλαστοπροσωπία.

Η απάντηση της Meta και η απόρριψη από την Πολωνία

Σε προηγούμενη επιστολή της προς το πολωνικό υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων, η Meta είχε παρουσιάσει σχέδιο δράσης που προβλέπει την επέκταση της επαλήθευσης των διαφημιζόμενων στις πλατφόρμες της.

Στόχος της εταιρείας είναι η διαδικασία επαλήθευσης να καλύπτει διαφημιζόμενους που αντιπροσωπεύουν το 90% των διαφημιστικών εσόδων, κάτι που, σύμφωνα με τη Meta, θα μπορούσε να περιορίσει τις απόπειρες παραποίησης ή απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας των διαφημιζόμενων.

Η πολωνική κυβέρνηση, ωστόσο, θεωρεί ανεπαρκές το συγκεκριμένο σχέδιο και πλέον επιδιώκει την παρέμβαση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, ζητώντας επίσημη έρευνα και την επιβολή σημαντικού χρηματικού προστίμου.

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