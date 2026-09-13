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Στις 11 Μαρτίου 2011, η Ιαπωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Ένας ισχυρός σεισμός ανοιχτά των ανατολικών ακτών της χώρας προκάλεσε ένα γιγαντιαίο τσουνάμι, με κύματα που έφτασαν ακόμη και τα 15 μέτρα ύψος, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές.

Οι τεράστιες μάζες νερού κατέστρεψαν κατοικίες, υποδομές και επιχειρήσεις, αφήνοντας περισσότερους από 450.000 ανθρώπους χωρίς στέγη και προκαλώντας τον θάνατο περίπου 15.500 ανθρώπων. Όμως η μεγαλύτερη διεθνής ανησυχία προκλήθηκε από την καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταΐτσι, όπου τρεις αντιδραστήρες υπέστησαν τήξη, με αποτέλεσμα τη διαρροή ραδιενεργών ουσιών και την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις γύρω περιοχές.

Το ατύχημα επηρέασε βαθιά την παγκόσμια ενεργειακή πολιτική. Πολλές χώρες επανεξέτασαν τα σχέδιά τους για την πυρηνική ενέργεια, ενώ ορισμένες αποφάσισαν να περιορίσουν ή ακόμη και να εγκαταλείψουν σταδιακά τη χρήση της.

Ωστόσο, δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η συζήτηση έχει αλλάξει. Η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασμού επανέφεραν την πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πλέον ότι αποτελεί μία από τις τεχνολογίες στις οποίες μπορούν να στηριχθούν τα κράτη για τη μείωση των εκπομπών και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

Ο επίτροπος της ΕΕ για τη Δράση για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, έχει αναφέρει την πυρηνική ενέργεια ως μέρος του μελλοντικού ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επέκταση της πυρηνικής ισχύος δεν αποτελεί πανάκεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Το δίλημμα για το αν η πυρηνική ενέργεια είναι πραγματικά «καθαρή»

Η πυρηνική ενέργεια παρουσιάζεται συχνά ως λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς οι αντιδραστήρες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η συνολική εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Η κατασκευή πυρηνικών σταθμών απαιτεί τεράστιες ποσότητες σκυροδέματος και χάλυβα, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό ανθρακικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η εξόρυξη, επεξεργασία και μεταφορά ουρανίου επιβαρύνουν το περιβαλλοντικό κόστος.

Στον συνολικό απολογισμό όπως αναφέρει το Euronews, θα πρέπει να συνυπολογίζονται επίσης η μακροχρόνια διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και η διαδικασία αποξήλωσης των παλιών εγκαταστάσεων, η οποία μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες.

Η κλιματική αλλαγή δοκιμάζει τους πυρηνικούς σταθμούς

Η άνοδος της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν νέα ερωτήματα για την ανθεκτικότητα της πυρηνικής ενέργειας. Τα πρόσφατα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία αρκετών πυρηνικών μονάδων.

Στη Γαλλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, ορισμένοι σταθμοί αναγκάστηκαν να περιορίσουν την παραγωγή τους ή να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω χαμηλών επιπέδων νερού σε ποτάμια.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για την ψύξη τους. Χωρίς επαρκή υδάτινα αποθέματα, αυξάνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης και σοβαρών τεχνικών προβλημάτων.

Την ίδια στιγμή, η ηλιακή ενέργεια έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις συνθήκες ακραίας ζέστης. Σύμφωνα με στοιχεία του ενεργειακού ινστιτούτου Ember, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξήθηκε σημαντικά κατά τις ημέρες των καυσώνων, καλύπτοντας μέρος της αυξημένης ζήτησης για ηλεκτρισμό λόγω της χρήσης κλιματιστικών.

Η μάχη για το βασικό φορτίο και η λύση της αποθήκευσης

Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι αποτελεί αξιόπιστη πηγή ηλεκτροπαραγωγής, ειδικά όταν οι ανανεώσιμες πηγές δεν παράγουν αρκετή ενέργεια.

Ωστόσο, η δρ Μπεττίνα Βιτνεμπεν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης επισημαίνει ότι το πραγματικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι πλέον μόνο η παραγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η σωστή διαχείρισή της.

Οι πυρηνικοί σταθμοί είναι δύσκολο να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβολές της ζήτησης, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές δημιουργούν πλεονάσματα παραγωγής που συχνά οδηγούν σε χαμηλές ή αρνητικές τιμές ηλεκτρισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πλέον στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, τα οποία μπορούν να συγκρατούν την πλεονάζουσα παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά και να τη διαθέτουν όταν αυξάνεται η κατανάλωση.

Η πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη

Το 2025 η πυρηνική ενέργεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας το 23,3% του συνολικού ηλεκτρικού μίγματος. Η Γαλλία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, καθώς παρήγαγε περισσότερο από το 60% της πυρηνικής ενέργειας της ΕΕ.

Αντίθετα, η Γερμανία ακολούθησε διαφορετική πορεία. Μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα αποφάσισε να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια και έκλεισε τους τελευταίους αντιδραστήρες της το 2023.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς αύξησε προσωρινά την εξάρτηση της χώρας από τον άνθρακα και άλλα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έχει επιταχυνθεί σημαντικά, με τις ανανεώσιμες πηγές να καλύπτουν πλέον μεγαλύτερο μέρος της γερμανικής ηλεκτροπαραγωγής.

Η συζήτηση για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας παραμένει ανοιχτή. Για τους υποστηρικτές της αποτελεί αναγκαίο εργαλείο στην ενεργειακή μετάβαση. Για τους επικριτές της, οι κίνδυνοι, το κόστος και οι τεχνικές προκλήσεις δείχνουν ότι η λύση βρίσκεται περισσότερο στην αποθήκευση και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών.

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