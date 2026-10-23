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Η αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική στην Ευρώπη, με τα συγκεκριμένα οχήματα να ενισχύουν σταδιακά το μερίδιό τους στις μεγαλύτερες αγορές της ηπείρου. Η αυξανόμενη ζήτηση αποτυπώνεται σε χώρες όπως η Ισπανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια παραμένουν θετικές.

Καθοριστικό ρόλο στη στροφή των καταναλωτών προς την ηλεκτροκίνηση διαδραματίζει η εκτίναξη των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, που καθιστά ολοένα πιο δαπανηρή τη χρήση των συμβατικών αυτοκινήτων. Αντίθετα, η μετακίνηση με ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα για όσους έχουν τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα, τόσο στην αγορά των καινούργιων όσο και σε εκείνη των μεταχειρισμένων, όπου πλέον διατίθενται περισσότερες επιλογές με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και τιμές.

Πόσο γρήγορα πωλούνται τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά στην Ευρώπη

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η JD Power αναδεικνύουν την ενίσχυση της κινητικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων, με τον χρόνο που απαιτείται για την πώλησή τους να μειώνεται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές.

Στην Ισπανία, τον περασμένο Αύγουστο, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 66,1 ημέρες για να βρουν αγοραστή. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν ο μέσος χρόνος πώλησης ήταν μεγαλύτερος κατά 28,9 ημέρες.

Ακόμη ταχύτερη είναι η απορρόφηση των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο αντίστοιχος χρόνος πώλησης διαμορφώθηκε στις 27,9 ημέρες, ενώ στη Γερμανία έφτασε τις 43,7 ημέρες.

Οι διαφορές αυτές δείχνουν ότι η αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η συνολική τάση καταδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα αρχίζουν να αποκτούν πιο σταθερή θέση στις επιλογές των καταναλωτών.

Το μεγάλο «αγκάθι» με τη μεταπωλητική αξία

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η χαμηλή υπολειμματική τους αξία, δηλαδή το ποσοστό της αρχικής τιμής που διατηρούν μετά από ορισμένα χρόνια χρήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της JD Power, στη Γερμανία ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο (BEV) ηλικίας τριών ετών, με 60.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, διατηρεί κατά μέσο όρο μόλις το 38,3% της αρχικής του αξίας.

Ακόμη χαμηλότερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η υπολειμματική αξία περιορίζεται στο 34,2%.

Η σημαντική αυτή απομείωση αποτελεί μειονέκτημα για τους αρχικούς ιδιοκτήτες, καθώς συνεπάγεται μεγαλύτερη απώλεια αξίας κατά τη μεταπώληση. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό όχημα σε αισθητά χαμηλότερη τιμή από εκείνη ενός καινούργιου.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης εμφανίζεται λιγότερο ευνοϊκή. Στις αγορές που παρακολουθεί η JD Power, ο χρόνος που απαιτείται για την πώληση ενός μεταχειρισμένου πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου αυξήθηκε, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η μεταβολή των προτιμήσεων των καταναλωτών αρχίζει να επηρεάζει και τη ζήτηση για τα συμβατικά μεταχειρισμένα οχήματα.

Οι ακριβές τιμές καυσίμων στρέφουν τους οδηγούς στην ηλεκτροκίνηση

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν το ενδιαφέρον για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η διατήρηση των τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα.

Το αυξημένο κόστος της βενζίνης και του ντίζελ επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό των οδηγών, ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιούν καθημερινά μεγάλες διαδρομές.

Σε αυτό το περιβάλλον, το χαμηλότερο κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποτελεί σημαντικό κίνητρο αγοράς, καθώς η φόρτιση με ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να περιορίσει αισθητά τις δαπάνες μετακίνησης.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων διαθέτει πλέον αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν ικανοποιητική αυτονομία, πλούσιο εξοπλισμό και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτοκίνητα που καλύπτουν τόσο τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης όσο και μεγαλύτερες διαδρομές, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν το υψηλότερο τίμημα που απαιτείται για την αγορά ενός καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος.

Ισπανία: Στις 23.400 οι ταξινομήσεις μεταχειρισμένων ηλεκτρικών

Παρά τη θετική πορεία της ζήτησης, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένουν σχετικά περιορισμένοι σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ισπανία, όπου κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 καταγράφηκαν περίπου 23.400 ταξινομήσεις μεταχειρισμένων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Εάν συνυπολογιστούν και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα (PHEV), το συνολικό μερίδιο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης διαμορφώνεται στο 4,8% της αγοράς μεταχειρισμένων.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η ηλεκτροκίνηση κερδίζει σταδιακά έδαφος, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκτήσει κυρίαρχη θέση στην αγορά μεταχειρισμένων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς η διαθεσιμότητα μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερες ευκαιρίες αγοράς με την επιστροφή των εταιρικών ηλεκτρικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχετικά καινούργια μεταχειρισμένα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία φαίνεται ότι βρίσκουν αγοραστές σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική πορεία της αγοράς αναμένεται να είναι η σταδιακή ολοκλήρωση των συμβολαίων μίσθωσης εταιρικών ηλεκτρικών οχημάτων στις ευρωπαϊκές χώρες.

Καθώς ολοένα περισσότερα αυτοκίνητα επιστρέφουν από τις εταιρείες leasing στην αγορά μεταχειρισμένων, η προσφορά ηλεκτρικών μοντέλων αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές.

Πρόκειται συχνά για οχήματα σχετικά μικρής ηλικίας, με σύγχρονη τεχνολογία, καλό επίπεδο εξοπλισμού και χαρακτηριστικά που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός μεγάλου μέρους των οδηγών.

Η αύξηση της προσφοράς, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της υπολειμματικής αξίας, μπορεί να καταστήσει τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμη πιο προσιτά.

Όσο περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο χρήσης τους και επιστρέφουν στην αγορά, τόσο μεγαλύτερες αναμένεται να γίνονται οι ευκαιρίες απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ανταγωνιστική τιμή.

Η τάση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια.