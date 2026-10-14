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Διευκρινίσεις σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου και τη συμμετοχή του γαλλικού πλοίου «ABEILLE MARENGO» παρέχουν πηγές του Λιμενικού Σώματος, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως επισημαίνουν, οι έρευνες έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το αίτημα που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας αφορά αποκλειστικά την κατ’ εξαίρεση χρήση του γαλλικού σκάφους εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η διαδικασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αποσκοπεί στη διαπίστωση της διαθεσιμότητας κατάλληλου πλοίου με ελληνική σημαία, πριν από την έκδοση της απαιτούμενης άδειας για το αλλοδαπό σκάφος, χωρίς να συνιστά νέα διαδικασία έγκρισης των ίδιων των ερευνητικών εργασιών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος -σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών από το γαλλικό πλοίο «ABEILLE MARENGO», στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου– διευκρινίζονται τα εξής:

Η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών έχει εγκριθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η αίτηση που υποβλήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ αφορά αποκλειστικά την κατ’ εξαίρεση χρήση του συγκεκριμένου πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η εκτέλεση εργασιών εντός των χωρικών υδάτων επιφυλάσσεται κατ’ αρχήν για πλοία υπό ελληνική σημαία.

Η ευρεία κοινοποίηση του εν λόγω αιτήματος αποτελεί τυπική και πάγια τακτική η οποία διενεργείται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διερευνηθεί εάν υφίσταται διαθέσιμο πλοίο με ελληνική σημαία και ανάλογες τεχνικές δυνατότητες για την εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η προβλεπόμενη κατ’ εξαίρεση άδεια για το αλλοδαπό σκάφος από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ.

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