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Μικρότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές φέρνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 η νέα δέσμη παρεμβάσεων για το ενεργειακό κόστος, ενώ παράλληλα δρομολογούνται νέα προγράμματα επιδότησης για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης.

Ο συνολικός κυβερνητικός σχεδιασμός, όπως παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, θέτει ως βασικό στόχο τη σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029, μέσα από επενδύσεις στα δίκτυα, ενίσχυση της αποθήκευσης και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο μισό η πρώτη κλίμακα των ΥΚΩ

Η πρώτη αλλαγή που θα γίνει άμεσα αισθητή στους οικιακούς λογαριασμούς αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η χρέωση της πρώτης κλίμακας για κατανάλωση έως 500 kWh μειώνεται κατά 50%, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh.

Η νέα τιμή θα εφαρμόζεται σε όλες τις οικιακές παροχές, τόσο στα ημερήσια όσο και στα διζωνικά τιμολόγια.

Η μείωση συνδέεται με τον περιορισμό των αναγκών χρηματοδότησης του λογαριασμού ΥΚΩ, καθώς προχωρούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα.

Τι σημαίνει η αλλαγή στον λογαριασμό

Το άμεσο όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση.

Για νοικοκυριό που καταναλώνει 300 kWh, η χρέωση της συγκεκριμένης κλίμακας περιορίζεται από περίπου 2,07 ευρώ σε 1,04 ευρώ, με εξοικονόμηση περίπου 1,04 ευρώ.

Στις 400 kWh, η αντίστοιχη χρέωση μειώνεται από 2,76 ευρώ σε 1,38 ευρώ, ενώ στις 500 kWh πέφτει από 3,45 ευρώ σε περίπου 1,73 ευρώ.

Το όφελος στις 500 kWh διαμορφώνεται έτσι σε περίπου 1,73 ευρώ.

Τα ποσά αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη χρέωση των ΥΚΩ και δεν αντιστοιχούν στη συνολική μείωση του λογαριασμού ρεύματος, ο οποίος επηρεάζεται επίσης από την τιμή προμήθειας, την κατανάλωση και τις υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Για να χρηματοδοτηθεί η παρέμβαση, ο κρατικός προϋπολογισμός θα ενισχύσει τον λογαριασμό ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ το συνολικό όφελος από τη συγκεκριμένη μείωση εκτιμάται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

200 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης μέσα από αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού.

Μέσα στο 2027 προβλέπεται πρόγραμμα συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσίφωνων, το οποίο αναμένεται να καλύψει περίπου 100.000 δικαιούχους.

Παράλληλα, προγραμματίζεται νέο «Εξοικονομώ» ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 62.000 κατοικιών.

Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων δεν περιορίζεται στην επιδότηση νέου εξοπλισμού, αλλά αποσκοπεί κυρίως στη μόνιμη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Επιδότηση για φωτοβολταϊκά και μπαταρίες

Ξεχωριστό πρόγραμμα συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ προβλέπεται για περίπου 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Η επιδότηση θα καλύπτει παρεμβάσεις όπως φωτοβολταϊκά στη στέγη, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, δίνοντας έμφαση στις περιοχές που βρίσκονται σε ενεργειακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται πρόγραμμα επιχορήγησης συστημάτων αποθήκευσης συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ για το 2027 και το 2028.

Η ενίσχυση θα καλύπτει διαφορετικές μορφές επενδύσεων, όπως μπαταρίες σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση και αυτόνομες μονάδες.

Για ένα νοικοκυριό με φωτοβολταϊκό, η αποθήκευση επιτρέπει την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται ακόμη και σε διαφορετική ώρα από εκείνη της παραγωγής, μειώνοντας έτσι την ανάγκη αγοράς ρεύματος από το δίκτυο.

Επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ στα δίκτυα

Η μείωση των ΥΚΩ αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής στρατηγικής για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ στα ηλεκτρικά δίκτυα, νέες διασυνδέσεις, περισσότερες υποδομές αποθήκευσης και μεγάλης κλίμακας προγράμματα εξοικονόμησης.

Παράλληλα, προβλέπεται νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης ύψους 930 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 395 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα στην τριετία 2027-2029.

Δύο διαφορετικά οφέλη για τα νοικοκυριά

Για τους καταναλωτές, το νέο πλαίσιο δημιουργεί ουσιαστικά δύο επίπεδα ελάφρυνσης.

Το πρώτο είναι άμεσο και συγκεκριμένο: η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας των ΥΚΩ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το δεύτερο είναι μεγαλύτερο, αλλά θα αποτυπωθεί σταδιακά: η επιδιωκόμενη υποχώρηση της συνολικής λιανικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029, μέσα από τις επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και ενεργειακή εξοικονόμηση.

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