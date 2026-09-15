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Η πρώτη άμεση ελάφρυνση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές έρχεται από τις αρχές του 2027, αποτελώντας το πρώτο κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Η παρέμβαση ξεκινά από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), αλλά επεκτείνεται σε ένα μεγάλο πλέγμα επενδύσεων και επιδοτήσεων για κατοικίες, επιχειρήσεις, δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης.

Ο κεντρικός στόχος για την επόμενη τριετία είναι πιο φιλόδοξος: σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029. Για να επιτευχθεί, το σχέδιο δεν στηρίζεται μόνο σε παρεμβάσεις στους λογαριασμούς, αλλά κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης, στην ενίσχυση των δικτύων, στις νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στην ευρύτερη αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας.

Η πρώτη αλλαγή στους λογαριασμούς από τον Ιανουάριο

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται στο μισό η πρώτη κλίμακα των ΥΚΩ, η οποία αφορά κατανάλωση έως 500 kWh. Η σημερινή χρέωση των 6,9 ευρώ/MWh περιορίζεται στα 3,45 ευρώ/MWh, με το μέτρο να καλύπτει όλες τις οικιακές παροχές, είτε πρόκειται για ημερήσια είτε για διζωνικά τιμολόγια.

Η ελάφρυνση διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση. Στις 300 kWh, για παράδειγμα, η επιβάρυνση της συγκεκριμένης κλίμακας υποχωρεί από περίπου 2,07 ευρώ σε 1,04 ευρώ. Στις 400 kWh περιορίζεται από 2,76 ευρώ σε 1,38 ευρώ, ενώ για κατανάλωση 500 kWh πέφτει από 3,45 ευρώ σε περίπου 1,73 ευρώ.

Πρόκειται, επομένως, για μείωση αποκλειστικά στη συγκεκριμένη χρέωση των ΥΚΩ και όχι για αντίστοιχη περικοπή του συνολικού λογαριασμού. Η τελική επιβάρυνση κάθε νοικοκυριού εξακολουθεί να εξαρτάται από την τιμή προμήθειας, την κατανάλωση και τις υπόλοιπες ρυθμιζόμενες και λοιπές χρεώσεις.

Η δυνατότητα περιορισμού των ΥΚΩ συνδέεται με τη μείωση των σχετικών δαπανών που επιτυγχάνεται σταδιακά μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Για την εφαρμογή της παρέμβασης προβλέπεται ενίσχυση του λογαριασμού ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσα στο 2027, ενώ το ετήσιο όφελος από τη μειωμένη χρέωση υπολογίζεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Νέος κύκλος επιδοτήσεων για τα νοικοκυριά

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου επιχειρεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος όχι μέσω των χρεώσεων, αλλά μέσω της μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας στις κατοικίες.

Μέσα στο 2027 προβλέπεται πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ για 100.000 δικαιούχους, το οποίο θα χρηματοδοτεί την αγορά και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσίφωνων. Πρόκειται για εξοπλισμό που μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση συμβατικών μορφών ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό.

Στην ίδια κατεύθυνση έρχεται νέο «Εξοικονομώ» προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών. Οι παρεμβάσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ζητούμενο δεν είναι μόνο μια προσωρινή επιδότηση του λογαριασμού, αλλά η μόνιμη μείωση των ενεργειακών αναγκών ενός ακινήτου.

Παράλληλα, προβλέπεται νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης ύψους 930 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο των παρεμβάσεων στις κατοικίες.

Φωτοβολταϊκά και αποθήκευση στο νέο ενεργειακό μοντέλο

Ξεχωριστό πρόγραμμα 50 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Θα αφορά επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά στέγης, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης.

Μεγαλύτερη θέση στο νέο μοντέλο αποκτούν και οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Για τα έτη 2027 και 2028 προβλέπεται πρόγραμμα επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει διαφορετικές μορφές επενδύσεων: από συνδυασμούς μπαταριών με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως συστήματα αυτοκατανάλωσης και αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης.

Για ένα νοικοκυριό με φωτοβολταϊκό, η αποθήκευση μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Αντί η παραγωγή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά τη στιγμή που υπάρχει ηλιοφάνεια, μέρος της ενέργειας μπορεί να αποθηκεύεται και να καταναλώνεται αργότερα, μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο.

Η μεγαλύτερη διείσδυση των μπαταριών έχει, όμως, και ευρύτερη σημασία για το ηλεκτρικό σύστημα. Περισσότερη αποθήκευση επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ, περιορίζει τις απώλειες διαθέσιμης πράσινης ενέργειας και δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη της ζήτησης.

Επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ στα δίκτυα

Η επιδιωκόμενη αποκλιμάκωση των τιμών έως το 2029 στηρίζεται σε πολύ μεγαλύτερη επενδυτική κινητοποίηση. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ στα ενεργειακά δίκτυα, νέες διασυνδέσεις, μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτεταμένα προγράμματα εξοικονόμησης.

Η αναβάθμιση των δικτύων αποτελεί κρίσιμο κρίκο, καθώς η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος. Απαιτούνται υποδομές που μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, να διαχειρίζονται αποκεντρωμένη παραγωγή και να υποστηρίζουν φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης και αυξημένο εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Το πακέτο δεν περιορίζεται στα νοικοκυριά. Πόροι 395 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ενεργειακή αναβάθμιση 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε η προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης να επεκταθεί και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δύο διαφορετικά οφέλη για τους καταναλωτές

Για τα νοικοκυριά, το σχέδιο έχει ουσιαστικά δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι άμεσο και μετρήσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2027, μέσω της μείωσης κατά 50% της πρώτης κλίμακας των ΥΚΩ.

Το δεύτερο είναι μεγαλύτερο, αλλά θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Αφορά τον στόχο για μείωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, μέσα από τον συνδυασμό επενδύσεων στα δίκτυα, αποθήκευσης, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ενεργειακής εξοικονόμησης.

Ταυτόχρονα, τα νέα προγράμματα για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά και μπαταρίες δημιουργούν έναν τρίτο δρόμο εξοικονόμησης: τη δυνατότητα κάθε νοικοκυριού να περιορίσει την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται να αγοράζει.

Έτσι, η στρατηγική για την περίοδο 2027-2029 επιχειρεί να κινηθεί ταυτόχρονα σε τρεις κατευθύνσεις: χαμηλότερες επιμέρους χρεώσεις, μικρότερη κατανάλωση και σταδιακή αποκλιμάκωση της συνολικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

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