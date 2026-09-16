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Μείωση κατά 4% αναμένεται να καταγράψουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελβετία από τον προσεχή Ιανουάριο, καθώς οι πάροχοι προχωρούν σε χαμηλότερες χρεώσεις προς τους καταναλωτές, μετά την αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρική αγορά.

Ειδικότερα, η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για ένα τυπικό ελβετικό νοικοκυριό αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,265 φράγκα (0,327 δολάρια) ανά κιλοβατώρα, δηλαδή περίπου 0,012 φράγκα χαμηλότερα σε σύγκριση με τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η αποκλιμάκωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος εκτιμάται, παράλληλα, ότι μπορεί να ασκήσει περαιτέρω καθοδικές πιέσεις στον ήδη ιδιαίτερα χαμηλό πληθωρισμό της χώρας. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 0,8%, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ωστόσο, οικονομολόγοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη άνοδος θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί τα επιτόκια στο μηδέν για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελβετίας, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές μόνο μία φορά τον χρόνο, και συγκεκριμένα κατά την έναρξη κάθε νέου έτους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελβετία είχαν ήδη καταγράψει μείωση περίπου 4% κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

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