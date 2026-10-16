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Σε ιστορικά υψηλά θα κινηθεί η κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΑ το 2026 και το 2027, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (ΕΙΑ) στις Βραχυπρόθεσμες Ενεργειακές Προοπτικές (STEO). Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, η αύξηση της κατανάλωσης αποδίδεται στα κέντρα δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι προβλέψεις της ΕΙΑ κάνουν λόγο για ρεκόρ που θα καταρρίψει το προηγούμενο των 4.195 δισεκατομμυρίων κιλοβατωρών (kWh) το 2025. Συγκεκριμένα αναμένεται να καταγραφούν 4.288 δισεκατομμύρια kWh το 2026 και 4.356 δισεκατομμύρια kWh το 2027. Τη στιγμή που τα κέντρα δεδομένων επεκτείνονται, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης διευρύνεται σε πολλούς τομείς κι ενώ ενισχύεται το ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα, η ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια διογκώνεται. Παράλληλα, η κατανάλωσή της αυξάνεται σε σπίτια και επιχειρήσεις για θέρμανση.

Την ίδια ώρα, οι τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στις ΗΠΑ αναμένεται να κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 52 δολάρια ανά μεγαβατώρα το 2026, αναφέρει το Reuters. Παρατηρείται αύξηση κατά 11% που αποδίδεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το 2025.

Επιπλέον, η ΕΙΑ προβλέπει ότι οι πωλήσεις ενέργειας το 2026 θα αυξηθούν σε 1.541 δισεκατομμύρια kWh για τους οικιακούς καταναλωτές, 1.549 δισεκατομμύρια kWh για τους εμπορικούς πελάτες και 1.055 δισεκατομμύρια kWh για τους βιομηχανικούς πελάτες.

Όσο για την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα υπολογίζεται πως θα μειωθεί από 17% το 2025 σε 16% το 2026 και 15% το 2027 χάρη στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ για το μερίδιο του φυσικού αερίου θα διατηρηθεί στο 40% το 2026, στα ίδια επίπεδα με το περασμένο έτος, αλλά θα μειωθεί στο 39% το 2027.

Σχετικά με τις πωλήσεις φυσικού αερίου το 2026 θα μειωθούν στα 12,5 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα για τους οικιακούς καταναλωτές και στα 9,5 για τους εμπορικούς πελάτες.

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