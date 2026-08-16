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Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει τις ανάγκες για νέα data centers, με αποτέλεσμα ο κλάδος να βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ενέργεια, γη, νερό και υποδομές δικτύου. Απέναντι σε αυτά τα εμπόδια, μια σκωτσέζικη startup ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προτείνει μια πρωτοποριακή λύση: να μεταφέρει τα data centers στη θάλασσα, δημιουργώντας πλωτές μονάδες που θα παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια από κύματα και ήλιο.

Τα data centers τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα καταναλώνουν 1.200 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως έως το 2035, ήτοι μια τεράστια ποσότητα ενέργειας, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ για τις εφαρμογές AI αναμένεται να τετραπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Με τη διαθέσιμη γη για νέες εγκαταστάσεις να περιορίζεται, τις τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν στην κατασκευή νέων data centers, τα αποθέματα νερού να βρίσκονται υπό πίεση και τα ήδη επιβαρυμένα ηλεκτρικά δίκτυα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα υποδομών.

Η Mocean Energy, με έδρα το Εδιμβούργο, επιχειρεί τώρα να δώσει μια διαφορετική απάντηση: να μεταφέρει τα data centers ανοιχτά στη θάλασσα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την είσοδό της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με το Blue Core, ένα concept υπεράκτιου data center σχεδιασμένου ώστε να παράγει το ίδιο την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία του, περιορίζοντας δραστικά ένα από τα μεγαλύτερα κόστη του κλάδου.

Παράλληλα, η Mocean Energy βρίσκεται σε διαδικασία άντλησης χρηματοδότησης Pre-Series A, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία, παράλληλα με την υφιστάμενη δραστηριότητά της στον τομέα της υπεράκτιας παραγωγής ενέργειας.

Η ενεργειακή «δίψα» του AI

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει τα δεδομένα για ολόκληρο τον ενεργειακό κλάδο. Η παγκόσμια ζήτηση για hardware που προορίζεται για εφαρμογές AI αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και τα data centers θα μπορούσαν σύντομα να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με το 30% της συνολικής ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής των ΗΠΑ.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο μεμονωμένο παράγοντα που καθορίζει τα οικονομικά μιας εγκατάστασης κέντρου δεδομένων, με ακόμη και μικρές απώλειες αποδοτικότητας να μπορούν να μεταφραστούν σε τεράστια πρόσθετα έξοδα.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι κατάλληλες εκτάσεις βιομηχανικής γης γίνονται ολοένα πιο δυσεύρετες, ενώ αγροτικές και περιαστικές κοινότητες αντιδρούν στην εγκατάσταση νέων μονάδων, μεταξύ άλλων εξαιτίας των τεράστιων αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό.

Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται πέντε έως επτά χρόνια για την εξασφάλιση μιας νέας σύνδεσης.

Η ίδια η Mocean Energy επισημαίνει ότι πολλοί operators στη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη αναγκάζονται να περιμένουν χρόνια για πρόσβαση στο δίκτυο και τελικά καταφεύγουν στη χρήση αεριοστροβίλων προκειμένου να θέσουν τις εγκαταστάσεις τους σε λειτουργία.

Αυτές οι συνδυασμένες πιέσεις αναγκάζουν πλέον τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να αναζητήσει ριζικά διαφορετικές λύσεις.

Blue Core: Ένα data center που παράγει μόνο του την ενέργειά του

Η βασική ιδέα πίσω από το Blue Core είναι η απομάκρυνση της υπολογιστικής υποδομής από την ξηρά και η εγκατάστασή της στη θάλασσα.

Κάθε αυτόνομη μονάδα συνδυάζει ενέργεια από τα κύματα, υπεράκτια φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, ώστε να τροφοδοτεί τα racks των servers τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται πάνω στην πλατφόρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα σχεδιάζεται ώστε να περιορίζει την εξάρτηση των data centers από τη διαθεσιμότητα γης, τις υποδομές ηλεκτρικού δικτύου και τους τοπικούς υδάτινους πόρους.

Το Blue Core βασίζεται σε τεχνολογία που η Mocean Energy έχει ήδη δοκιμάσει σε πραγματικές υπεράκτιες συνθήκες. Ειδικότερα, αξιοποιεί και προσαρμόζει την πλατφόρμα κυματικής ενέργειας Blue Star, η οποία πέρασε 18 μήνες δοκιμών στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της Βόρειας Θάλασσας, σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες.

Κάθε αυτοτελής πλατφόρμα Blue Core σχεδιάζεται ώστε να παράγει από 500 κιλοβάτ έως 1 μεγαβάτ καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του υβριδικού συστήματος κυματικής και ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης.

Ο αρθρωτός σχεδιασμός αποτελεί βασικό στοιχείο του concept. Μεμονωμένες μονάδες θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ολόκληρα υπεράκτια server farms, ενώ θα μπορούν να αποσυνδέονται και να μεταφέρονται για συντήρηση χωρίς να τίθεται εκτός λειτουργίας ολόκληρη η εγκατάσταση.

Η θάλασσα ως φυσικό σύστημα ψύξης

Ένα ακόμη από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που φιλοδοξεί να αξιοποιήσει η Mocean Energy είναι το ίδιο το θαλάσσιο περιβάλλον.

Τα συμβατικά data centers στην ξηρά καταναλώνουν περίπου 15% έως 35% της συνολικής τους ενέργειας για κλιματισμό και ψύξη των servers. Το Blue Core σχεδιάζεται να χρησιμοποιεί ένα κλειστό κύκλωμα που ανταλλάσσει θερμότητα με το κρύο θαλασσινό νερό, περιορίζοντας, σύμφωνα με το σχέδιο, την ενεργειακή κατανάλωση για ψύξη περίπου στο 5%.

Το μοντέλο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα ένα δεύτερο κρίσιμο πρόβλημα. Τα μεγάλα data centers στην ξηρά μπορούν να χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για την ψύξη των εγκαταστάσεών τους, κάτι που έχει εξελιχθεί σε σημαντική αιτία αντιδράσεων από τοπικές κοινωνίες. Με την αξιοποίηση του θαλασσινού νερού σε κλειστό κύκλωμα, το Blue Core φιλοδοξεί να εξαλείψει την κατανάλωση γλυκού νερού για την ψύξη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται για το project, η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε παράλληλα να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 14,3 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2035, συμβάλλοντας έτσι και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

* H κεντρική φωτογραφία είναι καλλιτεχνική απεικόνιση του πλωτού data center Blue Core – Πηγή: Mocean Energy

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