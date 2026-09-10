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Η βενζίνη μετατρέπεται σε έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθώς τα περιθώρια κέρδους στη συγκεκριμένη αγορά αυξάνονται με ταχύ ρυθμό και πλησιάζουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις.

Η νέα άνοδος αποδίδεται στον περιορισμό της προσφοράς καυσίμων διεθνώς, αλλά και στις αυξανόμενες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες έχουν μειώσει τη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων και έχουν ενισχύσει τη θέση των παραγωγών.

Οι πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων

Καθοριστικό ρόλο στην αγορά διαδραματίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις ροές πετρελαίου και καυσίμων.

Παράλληλα, οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην παραγωγή και στη μεταφορά καυσίμων, περιορίζοντας τα διαθέσιμα φορτία στην αγορά.

Στη βορειοδυτική Ευρώπη προστίθεται ακόμη ένας παράγοντας: η χαμηλή στάθμη του ποταμού Ρήνου. Το ιδιαίτερα θερμό και ξηρό καλοκαίρι έχει δυσκολέψει τη μεταφορά καυσίμων μέσω ποταμόπλοιων προς τον σημαντικό εμπορικό κόμβο Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσα (ARA), ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά κέντρα διακίνησης καυσίμων στην Ευρώπη.

Μια ανάσα από το ιστορικό ρεκόρ

Η αγορά της βενζίνης έχει πλέον επιστρέψει σε επίπεδα που θυμίζουν την περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η φυσική βενζίνη Eurobob E5 διαπραγματεύεται με premium περίπου 62,07 δολάρια το βαρέλι έναντι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 55,62 δολάρια το βαρέλι της προηγούμενης ημέρας.

Το συγκεκριμένο επίπεδο βρίσκεται οριακά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 62,10 δολαρίων το βαρέλι, που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2022, όταν η ενεργειακή αγορά είχε βρεθεί υπό ακραία πίεση λόγω του πολέμου και των αναταράξεων στην παγκόσμια προσφορά.

Η στενότερη αγορά αυξάνει τα περιθώρια διύλισης

Η άνοδος των περιθωρίων αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά διυλισμένων προϊόντων γίνεται ολοένα πιο περιορισμένη.

Η μειωμένη παραγωγή σε ορισμένες βασικές περιοχές, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχει περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες και έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες διύλισης.

Για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς τα περιθώρια στη βενζίνη επιστρέφουν κοντά στα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Η συγκυρία δημιουργεί ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον για τον κλάδο, αν και η διάρκεια της ανόδου θα εξαρτηθεί από την πορεία των γεωπολιτικών εντάσεων, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις διεθνείς αγορές.

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