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Η Κίνα ανέστειλε προσωρινά την κατασκευή νέων έργων παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης, καθώς οι αρχές εξετάζουν την παραγωγική ικανότητα του κλάδου ενόψει της ετήσιας αξιολόγησης στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το Caixin, τα έργα που έχουν ήδη εγκριθεί ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ όσα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή.

Η απόφαση έρχεται μετά τις δύο προειδοποιήσεις των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών προς τους κατασκευαστές νωρίτερα μέσα στη χρονιά, με τις οποίες ζητούσαν να αποφύγουν την υπερβολική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Φόβοι για επανάληψη της κρίσης στα φωτοβολταϊκά

Το Πεκίνο επιχειρεί να αποτρέψει στον κλάδο των μπαταριών μια εξέλιξη αντίστοιχη με αυτή που σημειώθηκε στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή ηλιακών πάνελ, όμως η μαζική δημιουργία νέων εργοστασίων ξεπέρασε την αύξηση της ζήτησης, οδηγώντας σε έντονες πιέσεις στις τιμές και σε απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων για κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Οι κινεζικές αρχές φοβούνται ότι η ίδια δυναμική μπορεί να επαναληφθεί στην αγορά μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προκαλώντας έναν νέο κύκλο επιθετικών μειώσεων τιμών και ασφυκτικού ανταγωνισμού.

Εκρηκτική αύξηση νέων επενδύσεων

Περίπου 100 νέα επεκτατικά projects στον κλάδο των μπαταριών υπογράφηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2026, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2.608,5 GWh.

Το μέγεθος αυτό ξεπερνά σημαντικά τη συνολική παραγωγή της Κίνας το 2025, η οποία ανήλθε σε 1.755,6 GWh, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Caixin.

Η εξέλιξη αυτή έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι η αγορά κινείται προς υπερπροσφορά, την ώρα που η ανάπτυξη των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων δεν ακολουθεί πλέον τον ίδιο ρυθμό με την επέκταση των εργοστασίων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πτώση στις μετοχές μπαταριών

Οι κινεζικές μετοχές του κλάδου των μπαταριών κινήθηκαν πτωτικά σήμερα Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις πληροφορίες για αυστηρότερο έλεγχο των νέων επενδύσεων.

Η Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μπαταριών παγκοσμίως, υποχώρησε πάνω από 2% στη Σεντζέν, ενώ μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν μικρότεροι ανταγωνιστές όπως η Sunwoda Electronic Co. και η Eve Energy Co.

Παράλληλα, πιέσεις δέχθηκαν και οι τιμές των πρώτων υλών, με το ανθρακικό λίθιο στο χρηματιστήριο προθεσμιακών συμβολαίων της Γκουανγκζού να υποχωρεί πάνω από 7%.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές αναμένεται να ενισχυθούν

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά για τους κατασκευαστές που αξιοποιούν σε υψηλό βαθμό τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους.

Η CATL είχε ποσοστό αξιοποίησης παραγωγικής δυναμικότητας 95% το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι μέσου όρου περίπου 65% για τον κλάδο, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

«Εφόσον εφαρμοστεί με συνέπεια, η πολιτική αυτή μπορεί να επιταχύνει την ενοποίηση του κλάδου, να βελτιώσει τα ποσοστά αξιοποίησης και να στηρίξει ένα πιο ορθολογικό ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο στην αγορά μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων όσο και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας», ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley.

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