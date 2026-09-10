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Ένας διαχειριστής κεφαλαίων με εξαιρετικές επιδόσεις στην Pacific Investment Management Co. στοιχηματίζει ότι οι επόμενοι κερδισμένοι της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης θα προέρχονται εκτός των πολυπληθών αμερικανικών εταιρειών «Big Tech», στρέφοντας την προσοχή του αντίθετα σε ασιατικούς προμηθευτές εξοπλισμού, κινεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες και μετοχές του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Εμάνουελ Σαρέφ, ο οποίος διαχειρίζεται το εμβληματικό «60/40 Balanced Income and Growth Fund» της Pimco, τόνισε ότι πολλές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν χάσει μέρος της ελκυστικότητάς τους, καθώς η ραγδαία αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει το χρέος τους και θολώνει τις προοπτικές των κερδών τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg διαθέτει ενεργητικό σχεδόν 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει ξεπεράσει σε απόδοση το 97% των ομολόγων του τα τελευταία τρία χρόνια.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε underweight στην πλειονότητα των hyperscalers και underweight στην πλειοψηφία των Mag Seven, απλώς λόγω των υψηλών αποτιμήσεών τους», δήλωσε ο Σαρέφ στο Bloomberg.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια συστηματική στρατηγική βασισμένη στην αξία, την ποιότητα, τη δυναμική και την ανάπτυξη κατά την επιλογή μεμονωμένων μετοχών. Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση αυτή αντανακλά τον αυξανόμενο σκεπτικισμό στη Wall Street σχετικά με το αν οι υψηλές αποτιμήσεις και οι ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δικαιολογήσουν περαιτέρω κέρδη.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και ο επίμονος πληθωρισμός επιβαρύνουν τις αγορές, ορισμένοι επενδυτές στρέφονται προς φθηνότερους τομείς για αποδόσεις.

Προς το παρόν, η Pimco είναι overweight στην Ασία, επικαλούμενη την ισχυρή αύξηση των κερδών και την έκθεση σε εταιρείες που παίζουν ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε ο Σαρέφ. Αναμένει ότι αυτή η πεποίθηση θα διατηρηθεί όσο η αύξηση των κερδών παραμένει ισχυρή.

«Η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια», ανέφερε. «Αυτό θα συνεπάγεται σημαντική ζήτηση για εξαρτήματα ημιαγωγών, εξοπλισμό ψύξης, καλωδιακές διασυνδέσεις, οπτικό εξοπλισμό, τροφοδοτικά, κατασκευαστικό εξοπλισμό, μεταλλεύματα, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων».

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επίσης αισιόδοξο όσον αφορά τη βιοτεχνολογία και τις βιοεπιστήμες, έναν τομέα στον οποίο η Pimco αυξάνει σταθερά την έκθεσή της εδώ και περίπου 18 μήνες.

«Ορισμένες από τις θετικές αναθεωρήσεις των κερδών αντανακλούν την αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών που παρατηρείται στον κλάδο, καθώς οι εταιρείες βιοτεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο των φαρμάκων τους», υπογράμμισε. «Δεδομένων των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει δυνατότητα θεραπείας πολύ περισσότερων τύπων ασθενειών μέσω της εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας».

Στην Κίνα, η μεγαλύτερη έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κλάδο αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, χάρη στη σχετικά χαμηλότερη μεταβλητότητά του. Ο ίδιος είναι επίσης αισιόδοξος για τις μετοχές του κλάδου των πρώτων υλών.

«Οι κινεζικές εταιρείες εξόρυξης πόρων και πρώτων υλών είναι αρκετά σημαντικές, όχι μόνο για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, αλλά και για τις σπάνιες γαίες», συμπλήρωσε.

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