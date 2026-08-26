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Στις μεγάλες χαμένες του πολέμου βρίσκεται η οικονομία του Κατάρ, καθώς ο πόλεμος έχει κυριολεκτικά παραλύσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές LNG του Κατάρ κατέρρευσαν έως και 96% τους έξι μήνες που διαρκεί ο πόλεμος με το Ιράν, με το Reuters να υπολογίζει ότι η ζημιά στις πωλήσεις ανέρχεται σε 24 δισ. δολάρια.

Ο αριθμός των φορτίων LNG που κατάφερε να εξαγάγει ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έχει περιοριστεί σε μόλις 18 φορτία, έναντι 509 φορτίων που είχαν αναχωρήσει από τη χώρα κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων ICIS.

Οι εξαγωγές LNG του Κατάρ αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη απώλεια στις παγκόσμιες αγορές ενεργειακών εμπορευμάτων εξαιτίας του πολέμου, καθώς η χώρα δεν έχει καταφέρει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων όσο, για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους τελευταίους μήνες.

Η δραστική μείωση των καταριανών εξαγωγών έχει εκτεταμένες συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές LNG και φυσικού αερίου. Οι αμερικανικές εξαγωγές LNG επωφελούνται από τις υψηλές τιμές και το γεγονός ότι τα φορτία τους δεν προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη, ενώ η Ευρώπη έχει στερηθεί τις προμήθειες από το Κατάρ με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Το ντε φάκτο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει εγκλωβίσει περίπου το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων ροών LNG. Παράλληλα, ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον ενεργειακών υποδομών στην περιοχή έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ρας Λαφάν, το βασικό συγκρότημα υγροποίησης φυσικού αερίου του Κατάρ.

Η κρατική QatarEnergy εκτιμά ότι οι ζημιές στο συγκρότημα LNG του Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο, θα της κοστίζουν περίπου 20 δισ. δολάρια ετησίως σε χαμένα έσοδα, ενώ η πλήρης αποκατάσταση των εγκαταστάσεων ενδέχεται να απαιτήσει έως και πέντε χρόνια.

Η QatarEnergy έχει αναγκαστεί επίσης να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας, διάρκειας έως και πέντε ετών, για ορισμένα μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας LNG.

Η κρίση στην προσφορά LNG έχει οδηγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ασία και την Ευρώπη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, ενισχύοντας παράλληλα τις ανησυχίες για τη δυνατότητα της Ευρώπης να αναπληρώσει τα αποθέματά της πριν από τον επόμενο χειμώνα.

Μάλιστα, αναλυτές του κλάδου «βλέπουν» ότι η ανοδική πορεία των τιμών θα συνεχιστεί, καθώς η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να αναπληρώνει τα αποθέματα της και να ανταγωνίζεται τις ασιατικές χώρες για τη διασφάλιση εναλλακτικών προμηθευτών.

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