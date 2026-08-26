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Αγορές με υψηλό όγκο συναλλαγών και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες θέτουν απλές ερωτήσεις με σαφείς κανόνες επίλυσης — αυτή είναι η φόρμουλα που, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Evercore ISI, καθιστά τις αγορές πρόβλεψης χρήσιμες.

Με επικεφαλής τον Τζούλιαν Εμάνουελ, οι αναλυτές της εταιρείας διαπίστωσαν ότι τα συμβόλαια με υψηλότερο όγκο συναλλαγών παράγουν πιο αξιόπιστες πιθανότητες σε σύγκριση με τα στοιχήματα με χαμηλό όγκο. Ομοίως, τα συμβόλαια που βρίσκονται πιο κοντά στην ημερομηνία λήξης τους παρουσίαζαν ισχυρότερες πιθανότητες σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Παρά την ανάπτυξη των συγκεκριμένων αγορών, απέφυγαν να αποκαλέσουν τις αγορές πρόβλεψης ως τον «πολυτιμότερο οδηγό».

«Δεν προβλέπουν το μέλλον, αλλά αποκαλύπτουν περισσότερο αυτό που πιστεύει η κοινή γνώμη», έγραψαν οι αναλυτές σε πρόσφατη έκθεσή τους.

Υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα: τα περισσότερα συμβόλαια έχουν χαμηλό όγκο. Η Evercore διαπίστωσε ότι μόνο περίπου το 8% των στοιχημάτων στις Kalshi και το Polymarket ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια σε όγκο.

Ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε και στις αγορές live betting. Μέχρι πρόσφατα, σχεδόν το 60% των live στοιχημάτων στις Kalshi και Polymarket είχαν όγκο συναλλαγών μικρότερο από 1.000 δολάρια. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου 5,3%, είχε αγορές με όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 100.000 δολάρια.

Η Evercore σημείωσε, ωστόσο, ότι οι αγορές πρόβλεψης ευδοκιμούν σε χαοτικά μακροοικονομικά γεγονότα, καθώς ανταποκρίνονται σε τίτλους ειδήσεων ή στιγμές της πραγματικής ζωής, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εργαλεία πρόβλεψης που μπορεί να αντιμετωπίζουν «σφάλματα δημοσκοπήσεων, μεροληψία αναλυτών ή υποκειμενική κρίση».

Βοηθά επίσης το γεγονός ότι μια αγορά μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στους συμμετέχοντες και μπορεί να περιλαμβάνει ένα μείγμα μακροοικονομικών επενδυτών, αναλυτών του κλάδου και περιφερειακών συμμετεχόντων.

«Η τιμή που προκύπτει δεν είναι μια τέλεια πρόβλεψη, αλλά συχνά αποτελεί μια χρήσιμη έκφραση της ζωντανής πιθανότητας συναίνεσης», έγραψαν οι αναλυτές.

Ωστόσο, αυτή η ποικιλομορφία των επενδυτών μπορεί επίσης να αποτελέσει εμπόδιο. Οι λόγοι για τους οποίους ο καθένας πραγματοποιεί συναλλαγές εκτείνονται από την ψυχαγωγία έως την αντιστάθμιση κινδύνου, κάτι που μπορεί να «μολύνει» την τιμή της αγοράς, προειδοποίησαν οι αναλυτές.

Για παράδειγμα, μια γεωπολιτική αγορά μπορεί να αφορά λιγότερο την πρόβλεψη και περισσότερο την εκπροσώπηση μιας πολιτικής άποψης ή ενός φόβου.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της εταιρείας προειδοποίησαν επίσης ότι μια ρευστή αγορά, η οποία ξαφνικά επηρεάζεται από έναν μεγάλο επενδυτή, μπορεί να παραπλανήσει το αποτέλεσμα της αγοράς.

Το να υπάρχουν αγορές με αντικειμενικό αποτέλεσμα αντί για ασαφές μπορεί να επηρεάσει το πόσο καλές είναι οι αγορές πρόβλεψης στην ανίχνευση της πιθανότητας ενός γεγονότος. Οι στρατηγικοί ανέφεραν ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για γεωπολιτικούς λόγους.

Για παράδειγμα, το ερώτημα «θα κρατήσει η εκεχειρία στο Ιράν;» μπορεί να είναι θέμα ερμηνείας, ανέφεραν οι αναλυτές. Όταν επιλύονται αμφίβολα συμβόλαια, η εστίαση μπορεί να στρέφεται λιγότερο στο πραγματικό γεγονός και περισσότερο στο αν πληροί τους όρους.

Οι αγορές με απλές ερωτήσεις έχουν επίσης τα μειονεκτήματά τους, ανέφεραν. Δεδομένου ότι τα απλοποιημένα συμβόλαια ενδέχεται να μην αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα ενός πραγματικού γεγονότος.

«Ένα δυαδικό συμβόλαιο μπορεί να αποτυπώσει ένα κομμάτι αυτής της αβεβαιότητας, παραλείποντας όμως τα στοιχεία που χρειάζονται πραγματικά οι επενδυτές», τόνισε η Evercore, σύμφωνα με το CNBC.

Οι στρατηγικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι αγορές προβλέψεων εκτοξεύτηκαν λόγω της προσοχής των θεσμικών επενδυτών, της υποδομής τους, του εύρους των συμβολαίων και της απόφασης της CFTC το 2024 να εγκρίνει συμβόλαια σχετικά με τις εκλογές στην Kalshi. Οι κορυφαίες πλατφόρμες αγορών προβλέψεων Kalshi και Polymarket σημείωσαν αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2024, αλλά ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε περισσότερο το φθινόπωρο του 2025.

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