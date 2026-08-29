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Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση στην Ελλάδα και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ως βασική πλατφόρμα ανάπτυξης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο διεθνής ενεργειακός όμιλος της Masdar από το Αμπού Ντάμπι ξεδιπλώνει την επόμενη φάση της στρατηγικής του στην περιοχή.

Το γεωγραφικό τόξο στο οποίο αναζητούνται νέες επενδυτικές ευκαιρίες εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Πολωνία, βάζοντας στα ραντάρ της μεγάλα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε διαφορετικές τεχνολογίες. Ηδη ένα πρώτο δείγμα του στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί η επέκταση στο Μαυροβούνιο, ενώ στην ελληνική αγορά ο «Ενιπέας» της Lightsource bp εμφανίζεται να διαθέτει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ του ομίλου και φαντάζουν ως πιθανή επόμενη επενδυτική κίνηση του ομίλου στην ελληνική αγορά. Παρά το γεγονός ότι η έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ούτε διαψευστεί, το έργο «Ενιπέας», ισχύος 560 Mwp, αποτελεί από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη, με τη Lightsource bp να έχει συμπράξει με την Ameresco Sunel Energy για την κατασκευή του έργου.

Οι τρεις αυξήσεις που έφεραν το κεφάλαιο στα €950 εκατ.

Η Masdar Hellas έχει διανύσει μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια μια εντυπωσιακή διαδρομή κεφαλαιακής ενίσχυσης στην ελληνική αγορά, με αφετηρία τα μόλις 25.000 ευρώ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της. Τον Νοέμβριο του 2024, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar Ηellas, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 540,51 εκατ. ευρώ. Εναν μήνα αργότερα ακολούθησε δεύτερη αύξηση κεφαλαίου ύψους 369,35 εκατ. ευρώ. Ετσι, διαμορφώθηκε στα 909,86 εκατ. ευρώ. Η τελευταία κεφαλαιακή ενίσχυση έγινε τον Ιούνιο του 2026, όταν αποφασίστηκε νέα αύξηση κατά 40,11 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ισάριθμων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ. Αυτή η τελευταία αύξηση κεφαλαίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι 40,11 εκατομμύρια νέες μετοχές εκδόθηκαν με τιμή διάθεσης 22,93 ευρώ.

Η κάλυψη της έκδοσης αντιστοιχεί έτσι σε συνολική εισφορά περίπου 919,8 εκατ. ευρώ, από την οποία 40,11 εκατ. ευρώ προστέθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 879,66 εκατ. ευρώ καταχωρίστηκαν ως διαφορά υπέρ το άρτιο σε ειδικό αποθεματικό. Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της Masdar Hellas φτάνει τα 950 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή βάση που έχει δημιουργήσει ο διεθνής όμιλος για την ελληνική θυγατρική του.

Η Masdar Hellas αποτελεί τη holding του ομίλου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω της οποίας οργανώνονται η εταιρική παρουσία και οι συμμετοχές του στην εγχώρια αγορά. Διαφορετικός, αλλά συμπληρωματικός είναι ο ρόλος που προορίζεται να διαδραματίσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά την εξαγορά της από τη Masdar. Οπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η ελληνική εταιρεία θα αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα ανάπτυξης του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βάζοντας στο μικροσκόπιο μεγάλα έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης, αντλησιοταμίευσης και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Ο νέος ρόλος έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη. Η ομάδα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει αναλάβει να τρέξει τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό της Masdar και στο Μαυροβούνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νέα επένδυση θα εντάσσεται υποχρεωτικά στην εταιρεία. Η τελική δομή, λένε καλά πληροφορημένες πηγές, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το φορολογικό καθεστώς, τις συμφωνίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Σε επίπεδο ανάπτυξης, ωστόσο, οι επενδύσεις της Masdar στην περιοχή έχουν τεθεί κάτω από την ομπρέλα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Το Μαυροβούνιο ανοίγει τον δρόμο

Ενα από τα πρώτα παραδείγματα της νέας αρχιτεκτονικής έρχεται από το Μαυροβούνιο. Ο όμιλος του Αμπού Ντάμπι και η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού EPCG προωθούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 150 MW, ενώ διερευνούν την ανάπτυξη αντλησιοταμιευτικών έργων άνω των 400 MW. Πρόκειται για τα πρώτα projects της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία προβλέπει τη σύσταση κοινής εταιρείας με ισότιμη συμμετοχή 50%-50%. Ο συνολικός σχεδιασμός φτάνει έως τα 2 GW έργων ανανεώσιμης ενέργειας και μπορεί να συμπεριλάβει φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευση, μπαταρίες και υβριδικές λύσεις.

Σε πρώτη φάση έχουν υπογραφεί συμφωνίες κοινής ανάπτυξης για τα φωτοβολταϊκά Štedim, ισχύος 115 MW, και Krupac, ισχύος 35 MW. Η έμφαση στην αντλησιοταμίευση συνδέεται και με την τεχνογνωσία που αποκτά η Masdar μέσω του έργου της Αμφιλοχίας, ισχύος 680 MW. Η εμπειρία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στην αξιολόγηση και ανάπτυξη αντίστοιχων επενδύσεων και σε άλλες αγορές.

Το σχέδιο του Μαυροβουνίου αποβλέπει όχι μόνο στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, αλλά και στις εξαγωγές πράσινης ενέργειας. Κρίσιμο πλεονέκτημα αποτελεί η ηλεκτρική διασύνδεση Μαυροβουνίου – Ιταλίας, που προσφέρει δίοδο προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η Masdar διαθέτει παρουσία στη χώρα από το 2018 μέσω της επένδυσής της στο αιολικό πάρκο Krnovo, ισχύος 72 MW, όμως η συνεργασία με την EPCG διευρύνει το αποτύπωμά της σε διαφορετική κλίμακα.

Το σήμα για τον «Ενιπέα»

Στην Ελλάδα, το επενδυτικό σχέδιο παραμένει ανοιχτό σε μεγάλης κλίμακας έργα και διαφορετικές τεχνολογίες. Το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για ενδιαφέρον της Masdar για τον «Ενιπέα» της Lightsource bp. Επίσημη επιβεβαίωση ότι έχει υποβληθεί προσφορά δεν υπάρχει, με τις αρμόδιες πλευρές να αποφεύγουν να σχολιάσουν τις σχετικές πληροφορίες. Οι απαντήσεις, πάντως, που δίνουν αρμόδια στελέχη αποτελούν ένα σαφές σήμα ότι «ο “Ενιπέας” ταιριάζει στα χαρακτηριστικά των επενδύσεων που εξετάζει η Masdar».

Η μεγάλη κλίμακα και ο μακροχρόνιος επενδυτικός ορίζοντας του έργου θεωρούνται συμβατά με το προφίλ του ομίλου. Πρόκειται για ένα έργο που βρίσκεται στις περιοχές της Λάρισας και της Φθιώτιδας και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 έως 24 μηνών. Το έργο περιλαμβάνει δύο συμπλέγματα: τη Σκοπιά, ένα νότιο σύμπλεγμα, ισχύος 400 MWp, και την Καλλιθέα, ένα βόρειο σύμπλεγμα, ισχύος 160 MWp, όπου θα εγκατασταθούν σχεδόν 970.000 μονάδες φωτοβολταϊκών πάνελ. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να παράγει 0,90 Twh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, τροφοδοτώντας 225.000 νοικοκυριά και αποφεύγοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 379 χιλιοτόνους ετησίως.

Προς συμφωνία για την Αμφιλοχία

Σαφώς πιο ώριμο είναι το μέτωπο της Αμφιλοχίας. Οι συζητήσεις με τη Masdar για τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 50% στο μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης βρίσκονται, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, σχεδόν στο τελικό στάδιο. Η συνεργασία έχει ήδη αποκτήσει ευρύτερο αντικείμενο, καθώς στο σχετικό framework agreement της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ των δύο πλευρών δεν βρίσκεται μόνο η Αμφιλοχία. Εξετάζεται μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται το Αμάρι και τα Βροχόνερα στη Βέροια, ισχύος 450 MW, καθώς και πρόσθετα αντλησιοταμιευτικά και υδροηλεκτρικά έργα.

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