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Μια νέα πραγματικότητα στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια, με ισχύ έως 800 Watt, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης μέσω μπαταριών.

Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο ώστε περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για ένα μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σε στέγη ή οικόπεδο.

Η δυνατότητα αφορά επίσης επιχειρήσεις, αγρότες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με τη διαδικασία να περνά πλέον στο επόμενο στάδιο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, όπου θα υποβάλλονται τα απαιτούμενα στοιχεία και πιστοποιητικά.

Πώς λειτουργεί το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι

Τα νέα συστήματα είναι μικρές εγκαταστάσεις τύπου plug and play, σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε ένα ασκίαστο μπαλκόνι.

Αποτελούνται συνήθως από δύο φωτοβολταϊκά πάνελ και έναν μικρομετατροπέα, ο οποίος μετατρέπει την παραγόμενη ενέργεια σε μορφή κατάλληλη για χρήση από το σπίτι.

Πριν από την εγκατάσταση απαιτείται έλεγχος της ηλεκτρολογικής υποδομής του κτιρίου από ειδικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Η βασική αρχή λειτουργίας είναι ο ταυτοχρονισμός. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται καταναλώνεται απευθείας από τις συσκευές του νοικοκυριού την ίδια στιγμή, μειώνοντας την ποσότητα ρεύματος που απαιτείται από το δίκτυο.

Σε αντίθεση με μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα, η παραγωγή αυτών των μικρών εγκαταστάσεων δεν έχει ως βασικό στόχο την πώληση ενέργειας, αλλά τη μείωση της ιδιοκατανάλωσης.

Πόση εξοικονόμηση προσφέρει ένα μικρό φωτοβολταϊκό

Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτύχει ένα σύστημα μπαλκονιού εξαρτάται από την ηλιοφάνεια, τον προσανατολισμό του χώρου και το ενεργειακό προφίλ του νοικοκυριού.

Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, ένα σύστημα μπορεί να καλύψει περίπου 15% έως 25% της ετήσιας κατανάλωσης, με παραγωγή που κυμαίνεται περίπου από 1.200 έως 1.500 κιλοβατώρες τον χρόνο.

Η πραγματική απόδοση διαφοροποιείται ανά περίπτωση, καθώς ένα σπίτι με αυξημένη κατανάλωση μέσα στις ώρες παραγωγής του φωτοβολταϊκού μπορεί να αξιοποιήσει μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ενέργειας.

Κόστος εγκατάστασης και χρόνος απόσβεσης

Το κόστος ενός βασικού συστήματος χωρίς αποθήκευση υπολογίζεται περίπου στα 800 ευρώ, ενώ η προσθήκη μπαταρίας αποθήκευσης μπορεί να αυξήσει το συνολικό κόστος κοντά στα 1.500 ευρώ.

Η επένδυση στην Ελλάδα δεν συνοδεύεται, προς το παρόν, από επιδότηση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν εφαρμοστεί προγράμματα ενίσχυσης για μικρά φωτοβολταϊκά.

Η απόσβεση της αρχικής δαπάνης υπολογίζεται περίπου στα τέσσερα χρόνια, ενώ μετά την απόσβεση η εξοικονόμηση μπορεί να διαμορφώνεται περίπου στα 200 ευρώ ετησίως για το υπόλοιπο της ζωής των πάνελ, η οποία εκτιμάται περίπου στα 20 χρόνια.

Ο ρόλος της μπαταρίας και το net billing

Παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά, το νέο πλαίσιο επιτρέπει και την εγκατάσταση μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.

Η μπαταρία μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια είτε από φωτοβολταϊκά είτε από το δίκτυο και να τη διαθέτει όταν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη κατανάλωσης.

Το μοντέλο λειτουργίας συνδέεται με το σύστημα net billing, όπου:

η ενέργεια που καταναλώνεται άμεσα καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη,

η περίσσεια ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο μπορεί να αποζημιώνεται,

η μπαταρία επιτρέπει τη χρήση της παραγόμενης ενέργειας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλα μοντέλα, όπως το net metering και το virtual net billing, ανάλογα με τη μορφή της εγκατάστασης.

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα πάνελ

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ που χρησιμοποιούνται στα μικρά συστήματα κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα, όμως διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η ασφάλεια της εγκατάστασης αποτελεί βασική προϋπόθεση, καθώς τα συστήματα συνδέονται απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού.

Πότε ξεκινά η διαδικασία

Το νέο καθεστώς ενεργοποιείται μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ενώ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού απαιτούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανάρτηση των προδιαγραφών αποτελεί το επόμενο βήμα πριν από την πλήρη ενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Παράλληλα, προβλέπεται προστασία για έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Σύμβαση Σύνδεσης, με στόχο να ολοκληρωθούν χωρίς να επηρεαστούν από τις νέες ρυθμίσεις.

Η νέα αγορά των μικρών φωτοβολταϊκών αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα νοικοκυριά, προσφέροντας έναν επιπλέον τρόπο περιορισμού των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας.

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