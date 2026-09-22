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Νέες επιλογές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θέλουν να περιορίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί το νέο πλαίσιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ανοίγοντας τον δρόμο για συστήματα αποθήκευσης χωρίς φωτοβολταϊκά, αλλά και για απλούστερη εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η νέα Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιούν τις ώρες όπου οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερες, αποθηκεύοντας ρεύμα σε μπαταρίες και χρησιμοποιώντας το όταν το κόστος αυξάνεται.

Παράλληλα, απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία για τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού», καθώς για τα μικρά συστήματα με ρευματολήπτη δεν θα απαιτείται πλέον Σύμβαση Σύνδεσης, άδεια ή τέλος σύνδεσης, αλλά μόνο γνωστοποίηση στον Διαχειριστή.

Το νέο καθεστώς μειώνει επίσης τον χρόνο απόκρισης του Διαχειριστή στα αιτήματα σύνδεσης, ενώ καθορίζει σαφέστερους κανόνες για την προσθήκη μπαταριών σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά.

Μπαταρίες αποθήκευσης χωρίς υποχρέωση φωτοβολταϊκού

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει φωτοβολταϊκό σύστημα.

Η ρύθμιση αφορά καταναλωτές που διαθέτουν δυναμικό ή πορτοκαλί τιμολόγιο και επιθυμούν να εκμεταλλεύονται τις διακυμάνσεις των τιμών. Η λογική είναι απλή: η μπαταρία φορτίζει όταν η ηλεκτρική ενέργεια είναι φθηνότερη και αποδίδει την αποθηκευμένη ενέργεια όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο μοντέλο εξοικονόμησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και από καταναλωτές που δεν έχουν διαθέσιμο χώρο για φωτοβολταϊκά ή δεν επιθυμούν να εγκαταστήσουν πάνελ.

Η ισχύς του μετατροπέα της μπαταρίας μπορεί να φτάνει έως το 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής, ενώ για τη διασφάλιση μηδενικής έγχυσης στο δίκτυο θα απαιτούνται ειδικός αισθητήρας και σύστημα τηλεμέτρησης.

Για την εγκατάσταση προβλέπεται εγγυητική επιστολή, η οποία θα συνδέεται με την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα συστήματα αποθήκευσης θα υπολογίζονται στα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος κάθε περιοχής.

Παράλληλα, όταν ενεργοποιείται η σύνδεση της μπαταρίας, ο Διαχειριστής θα ενημερώνει άμεσα τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της συγκεκριμένης παροχής.

Απλούστερη διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού

Σημαντική αλλαγή αφορά τα μικρά φωτοβολταϊκά με ρευματολήπτη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ιδίων αναγκών μιας κατοικίας ή μιας επιχείρησης.

Για τη σύνδεσή τους δεν θα απαιτείται πλέον Σύμβαση Σύνδεσης, άδεια, έγκριση ή καταβολή Τέλους Σύνδεσης. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με απλή γνωστοποίηση μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία της παροχής, τα χαρακτηριστικά του συστήματος, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου εγκαταστάτη ή μηχανικού.

Απαραίτητη θα είναι επίσης η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και η επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας.

Η μέγιστη ισχύς παραγωγής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 800 Watt, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 Watt ανά παροχή.

Η παραγόμενη ενέργεια θα προορίζεται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. Σε περίπτωση που υπάρξει έγχυση στο δίκτυο, η ενέργεια αυτή δεν θα αποζημιώνεται.

Ο Διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα ελέγχων, εγκατάστασης συστημάτων τηλεμέτρησης και εξαίρεσης συγκεκριμένων γραμμών του δικτύου για λόγους ασφαλείας.

Για την έναρξη των εγκαταστάσεων θα πρέπει πρώτα να δημοσιευθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Ταχύτερες συνδέσεις για συστήματα αυτοκατανάλωσης

Το νέο πλαίσιο μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής για αιτήματα σύνδεσης συστημάτων αυτοκατανάλωσης.

Για εγκαταστάσεις με ενεργειακό συμψηφισμό, εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ταυτοχρονισμένο ή εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, η σύνδεση θα μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής θα πρέπει μέσα σε πέντε ημέρες, αντί για 15 που ίσχυε μέχρι σήμερα, να ενημερώνει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος.

Εφόσον η σύνδεση εγκριθεί, θα αποστέλλεται η Σύμβαση Σύνδεσης με το κόστος, τα απαιτούμενα έργα και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Ο ενδιαφερόμενος θα έχει 60 ημέρες για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταβάλει τη σχετική δαπάνη.

Για τα έργα στο δίκτυο προβλέπονται συγκεκριμένα χρονικά όρια, από έναν μήνα όταν δεν απαιτούνται παρεμβάσεις έως 18 μήνες όταν χρειάζεται νέος υποσταθμός ή επέκταση υφιστάμενης υποδομής.

Περισσότερες δυνατότητες για πολίτες και επιχειρήσεις

Το νέο καθεστώς επιδιώκει να διευρύνει τη συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες και ενεργειακές κοινότητες.

Παράλληλα, καθορίζονται ειδικές διαδικασίες για την αυτοκατανάλωση από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς του Δημοσίου και κοινωφελείς οργανισμούς.

Η κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου συστήματος, όπου περισσότεροι καταναλωτές θα μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται καλύτερα την ηλεκτρική τους ενέργεια, μειώνοντας την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών.

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