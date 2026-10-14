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Στα 1,55 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο, με την έναρξη της διάθεσής του, μετά τη συνολική μείωση των 40 λεπτών. Από αυτά, τα 20 λεπτά καλύπτει το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά τα διυλιστήρια, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών, η τιμή στην αντλία αναμένεται να κυμανθεί από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια, και ισχύει από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Οι μειώσεις στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο diesel, τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια. Η επιδότηση της βενζίνης ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Ξεχωριστά από τις μειώσεις στην αντλία, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το ανώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ.

Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που έλαβε 800 ευρώ πέρυσι θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα υπουργεία, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1,17 εκατ. νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Για το πετρέλαιο, περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν το 60% όσων το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια.

Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, τα υπουργεία υπολογίζουν ότι το πραγματικό κόστος του πετρελαίου μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο. Η εκτίμηση συνυπολογίζει το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται ξεχωριστά και δεν αποτελεί πρόσθετη έκπτωση στην αντλία.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή, αυξημένη επίσης κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο κόστος της αύξησης υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος να ανεβαίνει από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ.

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