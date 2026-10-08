Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονται κατά 5,2%, στα 105,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Νοεμβρίου, σημειώνει άνοδο 5,1%, στα 92,75 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση στρατιωτικών πληγμάτων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και οι πετρελαϊκές υποδομές
Την ίδια ώρα, η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται, καθώς οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν το τελευταίο διάστημα βάλει στο στόχαστρο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.
Όπως μεταδίδει το CNBC οι εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και των ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών.
«Κοιτάζοντας μπροστά, η πορεία του αργού πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια των διαδρομών εξαγωγής και των υποδομών στον Κόλπο», επισημαίνει ο Ίνκι Τσο, σύμβουλος χρηματοπιστωτικών αγορών της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών Exness.
Όπως εξηγεί, «οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα επηρεάσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ή τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να απειλήσει τη φυσική προσφορά πετρελαίου και να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα».
Η προοπτική νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και θαλάσσιες μεταφορές, διατηρεί έτσι ισχυρό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Διαβάστε ακόμη
Ντίζελ: Σε κινούμενη άμμο οι τιμές, μάχη για δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη
Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση της κρίσης
Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara: Ποια είναι η Σάντρα Ορτέγκα που κατέχει 8,5 δισ. ευρώ χωρίς να πατάει το πόδι της στην εταιρεία
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.