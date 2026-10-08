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Ισχυρή άνοδο καταγράφουν σήμερα Πέμπτη (8/10), καθώς η κλιμάκωση της έντασης στηκαιδιατηρούν τις αγορές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονται κατά 5,2%, στα 105,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Νοεμβρίου, σημειώνει άνοδο 5,1%, στα 92,75 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση στρατιωτικών πληγμάτων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και οι πετρελαϊκές υποδομές

Την ίδια ώρα, η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται, καθώς οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν το τελευταίο διάστημα βάλει στο στόχαστρο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το CNBC οι εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και των ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών.

«Κοιτάζοντας μπροστά, η πορεία του αργού πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια των διαδρομών εξαγωγής και των υποδομών στον Κόλπο», επισημαίνει ο Ίνκι Τσο, σύμβουλος χρηματοπιστωτικών αγορών της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών Exness.

Όπως εξηγεί, «οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα επηρεάσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ή τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να απειλήσει τη φυσική προσφορά πετρελαίου και να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα».

Η προοπτική νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και θαλάσσιες μεταφορές, διατηρεί έτσι ισχυρό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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