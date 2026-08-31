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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά καυσίμων, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή περνά σταδιακά από τις διεθνείς αγορές στην ελληνική αντλία. Η άνοδος του πετρελαίου, η αβεβαιότητα γύρω από την τροφοδοσία και οι περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών, με τους καταναλωτές να βλέπουν ήδη την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να κινούνται σε αρκετές περιοχές πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Η εικόνα δεν παραπέμπει μέχρι στιγμής σε ανεξέλεγκτη εκτίναξη, ωστόσο οι πιέσεις είναι πλέον εμφανείς. Από τις αρχές Ιουλίου, η διεθνής τιμή του Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 5%, χωρίς η μεταβολή αυτή να έχει περάσει στον ίδιο βαθμό στις λιανικές τιμές. Οι αυξήσεις στην αντλία είναι μικρότερες, αλλά αρκετές ώστε να επιβαρύνουν αισθητά το κόστος μετακίνησης.

Η αμόλυβδη έχει ακριβύνει περίπου κατά 6 λεπτά το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η επιβάρυνση προσεγγίζει τα 10 λεπτά ανά λίτρο. Οι μεταβολές αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται παρεμβάσεις που περιορίζουν μέρος των αυξήσεων, αποτρέποντας μέχρι στιγμής την πλήρη μεταφορά της διεθνούς ανατίμησης στον καταναλωτή.

Στα 2 ευρώ η νέα ισορροπία της αγοράς

Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά φαίνεται να αναζητεί μια νέα ισορροπία γύρω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν θα υπάρξει νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και από το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές του αργού.

Στα νησιά, πάντως, η εικόνα παραμένει δυσμενέστερη, καθώς το πρόσθετο μεταφορικό κόστος διατηρεί τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Η γεωγραφική διαφοροποίηση των τιμών εξακολουθεί έτσι να είναι έντονη, με την τελική επιβάρυνση να εξαρτάται όχι μόνο από τις διεθνείς συνθήκες αλλά και από το κόστος τροφοδοσίας κάθε περιοχής.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει το Brent, χωρίς όμως η σχέση μεταξύ διεθνούς τιμής και λιανικής να είναι απόλυτα αναλογική. Μια αύξηση, για παράδειγμα, της τιμής του αργού κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό δεν συνεπάγεται αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση της βενζίνης στην αντλία.

Και αυτό διότι στην τελική τιμή παρεμβάλλονται αρκετές ακόμη παράμετροι, από το κόστος διύλισης και εμπορίας μέχρι τους φόρους και τα περιθώρια της αγοράς. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, καθώς το πετρέλαιο τιμολογείται διεθνώς σε αμερικανικό νόμισμα. Μια δυσμενέστερη συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί επομένως να ενισχύσει τις πιέσεις για τις ευρωπαϊκές αγορές ακόμη και χωρίς νέα μεγάλη άνοδο του αργού.

Το βλέμμα στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, μεταφέρεται σταδιακά από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο και η Ευρώπη αρχίζει να προετοιμάζεται για τη χειμερινή περίοδο.

Από τον Σεπτέμβριο, η εποχική αύξηση της ζήτησης στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων. Εφόσον η αυξημένη ζήτηση συμπέσει με διατήρηση της γεωπολιτικής έντασης και περιορισμένη προσφορά, το κόστος μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα.

Με βάση τα σημερινά επίπεδα της αγοράς, εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα, η λιανική τιμή του εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερβεί τα 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο, εφόσον διατηρηθεί μέχρι την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, θα δημιουργήσει σημαντική επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί κάθε χρόνο κρίσιμο παράγοντα για τις αποφάσεις των νοικοκυριών σχετικά με την προμήθεια καυσίμου. Ένα υψηλό σημείο εκκίνησης μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των παραγγελιών, ιδιαίτερα εάν οι καταναλωτές περιμένουν αποκλιμάκωση αργότερα μέσα στη σεζόν.

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες

Η πορεία της αγοράς μέχρι το φθινόπωρο παραμένει επομένως στενά συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την προσφορά πετρελαίου και τη συμπεριφορά του Brent. Οποιαδήποτε νέα διαταραχή στην τροφοδοσία μπορεί να ενισχύσει γρήγορα το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς τιμές.

Για την ελληνική αγορά, το βασικό ερώτημα είναι εάν τα καύσιμα θα σταθεροποιηθούν γύρω από τα σημερινά υψηλά επίπεδα ή εάν θα ακολουθήσει ένας ακόμη γύρος ανατιμήσεων. Η βενζίνη κοντά ή πάνω από τα 2 ευρώ έχει ήδη αυξήσει το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, ενώ η άνοδος του ντίζελ έχει ευρύτερες συνέπειες για τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις.

Το επόμενο μέτωπο είναι πλέον η θέρμανση. Και όσο η διεθνής αγορά παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές αναταράξεις, το ενδεχόμενο ενός ακριβού ενεργειακά φθινοπώρου και χειμώνα παραμένει ανοιχτό.

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