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Τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, τις εξελίξεις στο GSI, τα μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα ανέλυσε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤNEWS και την εκπομπή «NEWSROOM» με τον δημοσιογράφο, κ. Γιώργο Σιαδήμα.

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο» στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημείωσε, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κ. Ρούμπιο «γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου» και έχει από το 2019 αναδείξει τη διασύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ενέργειας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ενεργειακό τομέα της χώρας, αναφέροντας τις επενδύσεις αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπως είπε, η επικείμενη πρώτη μετά από σχεδόν μισό αιώνα ερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY αποτελεί «διπλή ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, λόγω και της συνεργασίας με Έλληνες επιστήμονες και εταιρείες».

Σε σχέση με δημοσιεύματα περί πιέσεων προς την ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.»

Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική του σημασία για τη χώρα. «Αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά το φυσικό αέριο μπορεί να κινηθεί από τον Νότο προς τον Βορρά.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη «πύλη εισόδου» αμερικανικού φυσικού αερίου, προς τον Κάθετο Διάδρομο: «Ουσιαστικά είναι η είσοδος, είναι το θεμέλιο του Κάθετου Διαδρόμου. Για δεκαετίες το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς τον Νότο. Τώρα, για πρώτη φορά, από τον Νότο προς τον Βορρά», ανέφερε.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο, χαρακτηρίζοντάς την εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητά του. Όπως ανέφερε, μετά την είσοδο της Meridiam στις 7 Αυγούστου, ολοκληρώθηκαν μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο οι απαιτούμενες κανονιστικές και ρυθμιστικές ενέργειες για την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο. «Προχωρούν, λελογισμένα, με σχέδιο, με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για θέμα των επόμενων εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να προκαταλαμβάνει τις ανακοινώσεις της εταιρείας που έχει την ευθύνη του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου απέρριψε, παράλληλα, κάθε ενδεχόμενο να απαιτείται άδεια από την Τουρκία για την υλοποίηση του έργου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές άδειας, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί δεν προβλέπεται. Τελεία και παύλα».

Στήριξη των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των νοικοκυριών, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως εξήγησε, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας στις τιμές και της γεωπολιτικής αναταραχής, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το επίδομα θέρμανσης θα ενισχυθεί σημαντικά. Υπενθύμισε ότι πέρυσι το επίδομα αφορούσε περίπου 1,17 εκατομμύρια συμπολίτες μας και υπογράμμισε ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τη γεωγραφική θέση όσο και τις διαφορετικές ανάγκες θέρμανσης κάθε περιοχής.

Αναφερόμενος συνολικά στο ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη συνεχούς παρουσίας και διεκδίκησης από την ελληνική κυβέρνηση. «Πρέπει να διεκδικείς το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα σου. Πρέπει να είσαι σε όλα τα μετερίζια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι λαϊκή παράταξη»

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός χαρακτήρισε την ημέρα «μέρα γιορτής» για μια παράταξη που, όπως είπε, παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη επειδή «βάζει ουσιαστικά και διαχρονικά το όφελος των πολλών πάνω από το συμφέρον των λίγων».

«Είναι μια λαϊκή παράταξη. Ήταν, είναι και θα είναι λαϊκή παράταξη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι μια πολιτική δύναμη διατηρεί την επιρροή της όταν εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.

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