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Στην αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, αλλά και στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open.

Ο υπουργός παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, στις ενεργειακές έρευνες νότια της Κρήτης, καθώς και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ενεργειακή κρίση χωρίς προηγούμενο και μέτρα 1,4 δισ. ευρώ

Περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον, ο κ. Παπασταύρου επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τις οποίες η σημερινή κρίση ξεπερνά σε ένταση ακόμη και τις μεγάλες ενεργειακές αναταράξεις του παρελθόντος.

«Είναι πολύ μεγαλύτερη από την κρίση του 1973, του 1979 ή του 2022. Είμαστε στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που είχαμε ποτέ. Μέσα σε αυτή την καταιγίδα κανείς δεν μπορεί να είναι απομονωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πεδίο των κυβερνητικών παρεμβάσεων, υπογράμμισε ότι η συνολική στήριξη από την έναρξη της κρίσης έχει φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ, με τα 862 εκατ. ευρώ να αφορούν σε έκτακτα ενεργειακά μέτρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μείωση κατά 40 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα παρέμβαση υπέρ των καταναλωτών. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν έχει εφαρμοστεί αντίστοιχο μέτρο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη ως προς την έκταση της στήριξης.

Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, το πακέτο επιδοτήσεων στα καύσιμα διαμορφώνεται στα 46 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 52 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, χωρίς να διακινδυνεύει την οικονομική σταθερότητα.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διασφαλίζει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Προχωράμε λελογισμένα και συντονισμένα, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω», σημείωσε.

Το κόστος δανεισμού και η δημοσιονομική αξιοπιστία

Ο υπουργός συνέδεσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης με την αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την απόδοση του ελληνικού πενταετούς ομολόγου στο 3,8%, υποστηρίζοντας ότι το κόστος δανεισμού της χώρας συγκρίνεται πλέον ευνοϊκά με εκείνο ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών.

«Οι αγορές εμπιστεύονται την Ελλάδα πολύ περισσότερο από χώρες που πριν δέκα χρόνια μας κάνανε μαθήματα. Δεν πρόκειται να ξαναβάλουμε τη χώρα μας σε περιπέτειες», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Κάθετος Διάδρομος: Αύξηση 169% στις εξαγωγές φυσικού αερίου

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την πρόοδο των μεγάλων ενεργειακών υποδομών, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι ο Κάθετος Διάδρομος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση 169% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων να κατευθύνεται προς τις βόρειες αγορές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι ελληνικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αξιοποιούνται σε υψηλό βαθμό, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός έθεσε μάλιστα το ζήτημα της ενεργειακής διαδρομής προς την Ευρώπη σε ευθεία αντιπαραβολή με την Τουρκία.

«Υπάρχουν χώρες, που θέλουν να πάρουν φυσικό αέριο και θα το πάρουν – το επιβεβαιώνουν τα νούμερα. Η ερώτηση είναι η εξής: Θέλουμε να το πάρουν διαμέσου Ελλάδας ή διαμέσου Τουρκίας; Να τοποθετηθούμε σ’ αυτό. Εγώ, ως υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, εργάζομαι ακριβώς για να το πάρουν από την Ελλάδα», ανέφερε.

Διεκδίκηση μεγαλύτερης ευελιξίας από την Ευρώπη

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, ο υπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Αθήνας για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας μέσω της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων υπέρ των καταναλωτών.

Όπως υποστήριξε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που έθεσε το ζήτημα ενεργοποίησης της συγκεκριμένης ρήτρας, ενώ η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πλέον περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών, με στόχο να κατευθυνθούν πρόσθετοι πόροι στην ενίσχυση της κατανάλωσης των ευάλωτων νοικοκυριών που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Δεν ζητούμε άδεια από την Τουρκία»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κ. Παπασταύρου αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αποκλείοντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για την υλοποίηση του έργου.

«Τελεία και παύλα. Κατηγορηματικά. Προχωράμε κανονικά βάσει του οδικού μας χάρτη, με τη συμμετοχή διεθνών κολοσσών όπως η γαλλική Meridiam και με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί από την πλευρά της Λιβύης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να αναγνωρίζει σε τρίτες χώρες δικαίωμα έγκρισης ή ελέγχου των σχετικών δραστηριοτήτων.

«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε στο πεδίο, με σχέδιο και αυτοπεποίθηση και δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή στην έγκριση κανενός», δήλωσε.

Τι είπε για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας της αμερικανικής απόφασης.

Όπως εξήγησε, η επιλογή ή η ανάκληση διπλωματικών εκπροσώπων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης.

«Η απόφαση κάθε κυβέρνησης να επιλέξει ποιος θα την εκπροσωπήσει ή να τους ανακαλέσει, είναι καθαρά δική της και προφανώς δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Έχει να κάνει με τον τρόπο που κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση αποφασίζει τους εκπροσώπους της», ανέφερε.

Παράλληλα, θέλησε να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη από τη συνολική πορεία των διμερών σχέσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο.

«Είναι σχέσεις στρατηγικές, ισχυρές, βασισμένες στους βαθιά ριζωμένους δεσμούς των δύο λαών στην άμυνα και την ενέργεια», κατέληξε ο υπουργός.

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