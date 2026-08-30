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Η προσοχή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) στρέφεται πλέον περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου παρά στην ανάγκη μιας νέας παρέμβασης στην αγορά πετρελαίου. Παρά τις ισχυρές αναταράξεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές ενεργειακό τοπίο, ο Οργανισμός δεν προετοιμάζει αυτή την περίοδο δεύτερο γύρο αποδέσμευσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών-μελών του.

Ο επικεφαλής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, ξεκαθάρισε, στο περιθώριο ενεργειακού συνεδρίου στη Νορβηγία, ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για νέα συντονισμένη διάθεση αποθεμάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι εξελίξεις περνούν σε δεύτερο πλάνο, καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές ενέργειας παρακολουθούνται στενά και οι διαθέσιμες επιλογές παραμένουν στο τραπέζι εφόσον υπάρξει σοβαρότερη διαταραχή στην προσφορά.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη μεγάλη παρέμβαση του περασμένου Μαρτίου, όταν διοχετεύθηκαν στην αγορά 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Παρότι η κίνηση περιόρισε το διαθέσιμο «μαξιλάρι», η μεγαλύτερη ποσότητα των στρατηγικών αποθεμάτων εξακολουθεί να βρίσκεται στη διάθεση των χωρών-μελών.

Το 80% των αποθεμάτων παραμένει διαθέσιμο

Σύμφωνα με τον Φατίχ Μπιρόλ, περίπου το 80% των στρατηγικών αποθεμάτων παραμένει ακόμη διαθέσιμο. Πρόκειται για σημαντικό περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση που οι συνθήκες στην αγορά επιδεινωθούν και απαιτηθεί νέα συλλογική αντίδραση απέναντι σε σοβαρή έλλειψη προσφοράς.

Η διατήρηση αυτού του αποθέματος παρέχει στον IEA τη δυνατότητα να αντιδράσει εφόσον προκύψει νέα έκτακτη ανάγκη, χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάθε άνοδος των τιμών ή αναταραχή στις ενεργειακές αγορές οδηγεί αυτομάτως σε αποδέσμευση πετρελαίου.

Ο μηχανισμός των στρατηγικών αποθεμάτων λειτουργεί ουσιαστικά ως δίχτυ ασφαλείας για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Σε περιόδους μεγάλης και αιφνίδιας διακοπής των ροών, οι χώρες-μέλη μπορούν να διαθέσουν συντονισμένα ποσότητες στην αγορά, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από την έλλειψη βαρελιών και αποτρέποντας, στον βαθμό που είναι δυνατό, ακραίες διακυμάνσεις.

Η σημερινή επιλογή να μη γίνει δεύτερη αποδέσμευση δείχνει ότι το διαθέσιμο απόθεμα αντιμετωπίζεται ως πολύτιμη εφεδρεία για πιθανή μελλοντική ανάγκη. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η διατήρηση μεγάλου μέρους αυτών των ποσοτήτων αποτελεί από μόνη της σημαντικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, μια νέα μεγάλη παρέμβαση θα μείωνε περαιτέρω τις διαθέσιμες εφεδρείες, αυξάνοντας το ρίσκο σε περίπτωση που ακολουθούσε ακόμη σοβαρότερη κρίση στην προσφορά. Έτσι, η ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη της αγοράς σήμερα και στη διατήρηση πυρομαχικών για το μέλλον αποκτά καθοριστική σημασία.

Η Ευρώπη και η δύσκολη εξίσωση του φυσικού αερίου

Περισσότερο προβληματική εμφανίζεται η εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Οι αποθήκες της ηπείρου βρίσκονται σε πληρότητα περίπου 62%, ποσοστό που αφήνει την Ευρώπη με μικρότερο περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με εκείνο που θα επιθυμούσε ενόψει των ψυχρότερων μηνών.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους και δημιουργεί πίεση για επιτάχυνση των εγχύσεων τους επόμενους μήνες. Ο ευρωπαϊκός στόχος προβλέπει πληρότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης τουλάχιστον 80% έως την 1η Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν σημαντικές πρόσθετες ποσότητες πριν κορυφωθεί η χειμερινή ζήτηση.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ποσοστό πλήρωσης. Η Ευρώπη καλείται να αναπληρώσει τα αποθέματά της σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των διεθνών ενεργειακών ροών βρίσκεται υπό συνεχή πίεση και ο ανταγωνισμός για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να ενταθεί.

Η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη λόγω της στρατηγικής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, γεγονός που αυξάνει τη σημασία άλλων προμηθευτών και ιδιαίτερα των ποσοτήτων που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα διαταραχή στις ροές από την περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την προσπάθεια αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών. Όσο μικρότερο είναι το απόθεμα με το οποίο η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η εξάρτησή της από τη συνεχή και ομαλή άφιξη νέων φορτίων.

Ο βαρύς χειμώνας ως βασικός κίνδυνος

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά πλέον τις καιρικές συνθήκες. Ένας σχετικά ήπιος χειμώνας θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για θέρμανση και να διευκολύνει τη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων. Αντίθετα, μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών θερμοκρασιών θα αύξανε γρήγορα τις καταναλώσεις και θα επιτάχυνε την άντληση φυσικού αερίου από τις αποθήκες.

Ο Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε ότι ένας ιδιαίτερα βαρύς χειμώνας θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρώπη. Το σημερινό επίπεδο αποθεμάτων περιορίζει το περιθώριο αντιμετώπισης ενός συνδυασμού αυξημένης ζήτησης και νέων προβλημάτων στον εφοδιασμό.

Το ζήτημα αποκτά και σαφή οικονομική διάσταση. Η ανάγκη ταχύτερης αναπλήρωσης των αποθηκών μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες LNG, ιδιαίτερα εάν ενισχυθεί ταυτόχρονα η ζήτηση στην Ασία. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να δεχθούν πρόσθετες ανοδικές πιέσεις.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι επομένως διαφορετική στις δύο μεγάλες ενεργειακές αγορές. Στο πετρέλαιο, ο IEA διαθέτει ακόμη σημαντικά στρατηγικά αποθέματα και δεν θεωρεί αναγκαία μια άμεση δεύτερη παρέμβαση. Στο φυσικό αέριο, αντίθετα, τα περιθώρια της Ευρώπης είναι πιο στενά και η ασφάλεια του χειμερινού εφοδιασμού εξαρτάται από την ταχύτητα πλήρωσης των αποθηκών, τις διεθνείς ροές LNG και, τελικά, από το πόσο απαιτητικός θα αποδειχθεί ο επόμενος χειμώνας.

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