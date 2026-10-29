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Οι προσδοκίες για σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μέσα στο 2027 υποχωρούν, καθώς οι διεθνείς αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι ενεργειακές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το αυξημένο κόστος μεταφοράς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζουν να επιβαρύνουν την αγορά, περιορίζοντας τις ελπίδες για γρήγορη επιστροφή του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα.

Η μεταβολή των προσδοκιών αποτυπώνεται στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία έχουν ενισχυθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τη βελτίωση των πραγματικών ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Το γεγονός ότι οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν υψηλό ενεργειακό κόστος ακόμη και για παραδόσεις μέσα στο 2027 ενισχύει τις ανησυχίες για παράταση της ενεργειακής ακρίβειας, με επιπτώσεις στην παραγωγή, στις μεταφορές και στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσουν μεγαλύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 97 δολάρια τα συμβόλαια για τον Ιανουάριο του 2027

Η αλλαγή του κλίματος είναι ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά παραγώγων, όπου οι τιμές των συμβολαίων για παράδοση το επόμενο έτος έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια Ιανουαρίου 2027 έχουν ενισχυθεί κατά 17% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τα 97 δολάρια το βαρέλι.

Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται και για τους επόμενους μήνες, με τις τιμές να αποτυπώνουν την εκτίμηση ότι οι πιέσεις στην προσφορά και στις μεταφορές δεν θα εκλείψουν σύντομα.

Τα συμβόλαια Ιουνίου 2027 έχουν καταγράψει ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, της τάξης του 18%, φτάνοντας περίπου στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Ακόμη και για τον Δεκέμβριο του 2027, οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά 13%, διαμορφούμενες κοντά στα 81 δολάρια.

Τα επίπεδα αυτά εξακολουθούν να υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές περιμένουν σταδιακή αποκλιμάκωση στη διάρκεια του επόμενου έτους.

Ωστόσο, η προβλεπόμενη μείωση είναι πλέον πολύ μικρότερη από εκείνη που προεξοφλούσαν οι αγορές στα τέλη του καλοκαιριού, όταν η προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν είχε οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές.

Η διαφορά δείχνει ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν πλέον δεδομένη την ταχεία ομαλοποίηση της ενεργειακής αγοράς.

Στενά του Ορμούζ: Οι εξαγωγές ανακάμπτουν, αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί

Η εικόνα της πραγματικής αγοράς πετρελαίου παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση.

Παρότι οι φόβοι για την επάρκεια της προσφοράς εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τιμές, οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο έχουν παρουσιάσει σημαντική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι συνολικές εξαγωγές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φορτίων που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ όσο και εκείνων που ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές, ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι παραγωγοί και οι εταιρείες μεταφοράς έχουν καταφέρει να προσαρμόσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στις συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος.

Ωστόσο, η αποκατάσταση των εξαγωγών δεν συνεπάγεται επιστροφή στην κανονικότητα.

Η διακίνηση του πετρελαίου πραγματοποιείται πλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, μέσω δαπανηρότερων και πιο σύνθετων διαδικασιών, που αυξάνουν το τελικό κόστος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο εκτός των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες επιτρέπουν την παράκαμψη ορισμένων κινδύνων αλλά απαιτούν πρόσθετους πόρους, χρόνο και συντονισμό.

Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις έχουν, ωστόσο, περιορισμούς ως προς την ποσότητα πετρελαίου που μπορούν να εξυπηρετήσουν.

Τα όρια των εναλλακτικών διαδρομών και ο φόβος νέων επιθέσεων

Ο Christopher Haines, επικεφαλής του τομέα πετρελαίου της Energy Aspects, επισημαίνει, σύμφωνα με το Axios, ότι υπάρχουν πρακτικά όρια στη δυνατότητα μεταφοράς επιπλέον φορτίων από τη Μέση Ανατολή, ακόμη και όταν αξιοποιούνται διαφορετικές διαδρομές και διαδικασίες.

Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανάκαμψη των εξαγωγών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει δυνατότητα απεριόριστης αύξησής τους.

Την ίδια στιγμή, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την αγορά.

Όσο εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων, η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών και των ασφαλιστών είναι δύσκολο να αποκατασταθεί πλήρως.

Αυτό μπορεί να διατηρεί αυξημένο το κόστος μεταφοράς, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι πραγματικές ποσότητες πετρελαίου που εξάγονται έχουν επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα.

Η λειτουργία των εναλλακτικών διαδρομών, επομένως, περιορίζει μέρος των προβλημάτων στην προσφορά, αλλά δεν εξαλείφει τους κινδύνους που έχουν οδηγήσει στην άνοδο των τιμών.

Το «καπέλο» των 20 δολαρίων: Πόσο κοστίζει ο γεωπολιτικός φόβος

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα για την αγορά αφορά το ποιο μέρος των σημερινών τιμών οφείλεται σε πραγματικές ελλείψεις πετρελαίου και ποιο αντανακλά τον φόβο νέων διαταραχών.

Ο οικονομολόγος Robin Brooks εκτιμά ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν μια σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στην τιμή του αργού.

Βασιζόμενος σε παλαιότερα μηνιαία στοιχεία, υπολογίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο είχαν ήδη ανακάμψει στο 91% των προπολεμικών επιπέδων.

Κατά την ανάλυσή του, η πρόσθετη επιβάρυνση λόγω φόβου και αβεβαιότητας ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί σταθερό ή εγγυημένο ποσό που θα αφαιρεθεί αυτόματα από τις τιμές εάν σταματήσουν οι συγκρούσεις.

Αναδεικνύει, όμως, πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αβεβαιότητα γύρω από τις μεταφορές και την ασφάλεια της προσφοράς.

Εφόσον οι κίνδυνοι περιοριστούν ουσιαστικά και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις θαλάσσιες διαδρομές, θα μπορούσε να υπάρξει σημαντικό περιθώριο αποκλιμάκωσης.

Προς το παρόν, ωστόσο, η πιθανότητα νέων επιθέσεων και η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της σύγκρουσης εξακολουθούν να στηρίζουν τις υψηλές τιμές.

Η ενεργειακή ακρίβεια αυξάνει την πίεση στον Τραμπ

Η προοπτική παρατεταμένα ακριβού πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αυξημένες τιμές καυσίμων επηρεάζουν άμεσα το κόστος μετακινήσεων και μεταφορών, ενώ μπορούν να μεταφερθούν σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ενισχύσει την προσφορά στην παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ.

Ωστόσο, η δυνατότητα γρήγορης αύξησης των διαθέσιμων ποσοτήτων είναι περιορισμένη.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε διυλιστήρια, επηρεάζοντας την παραγωγική τους δυνατότητα.

Παράλληλα, οι κυρώσεις δυσχεραίνουν τις επισκευές και περιορίζουν τις δυνατότητες άμεσης αύξησης των εξαγωγών.

Κατά συνέπεια, ακόμη και οι προσπάθειες να αυξηθεί η προσφορά από άλλες πηγές συναντούν πρακτικά εμπόδια.

Τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και περιορίζουν τα περιθώρια ασφαλείας

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει την ανησυχία είναι η κατάσταση των αποθεμάτων πετρελαίου.

Στην αρχική φάση του πολέμου, τα διαθέσιμα αποθέματα συνέβαλαν στην απορρόφηση μέρους των διαταραχών που προκάλεσε η σύγκρουση.

Ωστόσο, οι ποσότητες αυτές έχουν μειωθεί σημαντικά από την έναρξη των εχθροπραξιών, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση νέας διακοπής της προσφοράς.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά την αγορά περισσότερο ευάλωτη σε πρόσθετες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Εάν σημειωθούν νέες επιθέσεις ή διαταραχθεί εκ νέου η λειτουργία σημαντικών θαλάσσιων διαδρομών, τα μειωμένα αποθέματα ενδέχεται να δυσκολέψουν την απορρόφηση των συνεπειών.

Έτσι, η αγορά καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο το σημερινό κόστος της αναταραχής, αλλά και τον κίνδυνο νέων προβλημάτων σε μια περίοδο περιορισμένων περιθωρίων προστασίας.

Ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό και το δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν επηρεάζει μόνο την ενεργειακή αγορά.

Το ακριβότερο πετρέλαιο αυξάνει το κόστος μεταφοράς, παραγωγής και διακίνησης αγαθών, δημιουργώντας πιέσεις σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται έτσι αντιμέτωπες με μια ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση.

Μια προσωρινή αύξηση της τιμής της ενέργειας μπορεί να αντιμετωπιστεί ως παροδική διαταραχή. Όταν όμως το υψηλό κόστος διατηρείται για πολλούς μήνες, αυξάνεται ο κίνδυνος οι πληθωριστικές πιέσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες ενέργειας και μεταφορών ενδέχεται να μετακυλίσουν μέρος τους στους καταναλωτές.

Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και να περιορίσει την ευχέρεια των κεντρικών τραπεζών να προχωρήσουν σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια, επομένως, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ευρύτερο πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία, ακόμη και χωρίς μια νέα μεγάλη διαταραχή στην πραγματική προσφορά πετρελαίου.

Μια νέα κανονικότητα υψηλών τιμών;

Η σημαντικότερη αλλαγή στην αγορά δεν αφορά μόνο τις τρέχουσες τιμές, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

Ο Bob Elliott, επικεφαλής επενδύσεων της Unlimited Funds, επισημαίνει ότι η αντίληψη των αγορών μετατοπίζεται σταδιακά.

Ενώ αρχικά οι υψηλές τιμές αντιμετωπίζονταν ως αποτέλεσμα μιας προσωρινής αναταραχής, πλέον ενισχύεται η εκτίμηση ότι η αγορά μπορεί να εισέρχεται σε μια περίοδο διαρκώς υψηλότερου ενεργειακού κόστους.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στην άνοδο των συμβολαίων για το 2027, παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο.

Δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο θα παραμείνει αναγκαστικά ακριβό σε ολόκληρη τη διάρκεια του επόμενου έτους ή ότι αποκλείεται μια ουσιαστική πτώση των τιμών.

Δείχνει, ωστόσο, ότι οι αγορές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για γρήγορη επιστροφή στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Το επόμενο διάστημα, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η δυνατότητα διατήρησης των εξαγωγών, η κατάσταση των αποθεμάτων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.