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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αναγκαία και θετική εξέλιξη την απόφαση των χωρών της G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αγορά ενέργειας παραμένει υπό έντονη πίεση.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά στηρίζει τη συμφωνία και τη δέσμευση των ηγετών της G7 να ενισχύσουν την προσφορά μέσω των στρατηγικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δέσμευση για αποφυγή απαγορεύσεων στις εξαγωγές, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες ποσότητες και να εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Στόχος η συγκράτηση των τιμών

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η παρέμβαση μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αγορά πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, στο κόστος ενέργειας για κράτη μέλη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η Ίτκονεν χαρακτήρισε την απόφαση ένα απαραίτητο βήμα σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία των καταναλωτών από απότομες αυξήσεις των ενεργειακών τιμών παραμένει βασική προτεραιότητα.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αυτή που θα καθορίσει ούτε τις ποσότητες που θα διατεθούν ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η απελευθέρωση των αποθεμάτων.

Η σχετική διαδικασία βρίσκεται υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, γεγονός που εξηγεί και την επιφυλακτικότητα της Κομισιόν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όγκους που θα διοχετευθούν στην αγορά.

Συντονισμός στην Ευρώπη

Η Κομισιόν, από την πλευρά της, δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η Ίτκονεν ανέφερε ότι μπορεί να συγκληθεί η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ή, εφόσον απαιτηθεί, η Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, προκειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου οι εξελίξεις και να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση.

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι ότι η απελευθέρωση των αποθεμάτων μπορεί να προσφέρει ανάσα στην αγορά, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της οριστική λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή πλευρά προετοιμάζεται για μια δύσκολη περίοδο όσον αφορά το ενεργειακό κόστος. Η προειδοποίηση για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» αποτυπώνει την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά, καθώς οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων παραμένουν ευάλωτες σε νέες διαταραχές.

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