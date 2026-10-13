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Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου που συμφώνησαν οι χώρες της G7, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αναμένεται να εξετάσει τις επόμενες ημέρες τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η σχετική απόφαση.

Η κρίσιμη συνεδρίαση του ΔΟΕ έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Οκτωβρίου, με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας να αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Το βασικό ζητούμενο είναι πλέον να καθοριστούν οι ποσότητες αργού πετρελαίου, ντίζελ και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων που θα διοχετευθούν στις αγορές, καθώς και η συμμετοχή των επιμέρους χωρών.

Στο τραπέζι 100 εκατ. βαρέλια

Οι χώρες της G7 συμφώνησαν την περασμένη Παρασκευή να διαθέσουν συνολικά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κίνησης και αργού από τα στρατηγικά τους αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αγορά βρίσκεται υπό έντονη πίεση.

Παράλληλα, οι χώρες της ομάδας δεσμεύτηκαν να μην επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η αρχική ανακοίνωση δεν περιλάμβανε αναλυτική κατανομή των ποσοτήτων. Δεν έγινε γνωστό πόσο αργό, πόσο ντίζελ και πόσα άλλα προϊόντα θα διατεθούν, ενώ επίσης δεν αποσαφηνίστηκε ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στην αποδέσμευση.

Η συμμετοχή της Ιταλίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλία αναμένεται να συμμετάσχει στη διαδικασία αποδέσμευσης των στρατηγικών αποθεμάτων.

Η συμμετοχή της Ρώμης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιταλία αποτελεί μέλος της G7 και διαθέτει σημαντικά αποθέματα στο πλαίσιο των μηχανισμών ενεργειακής ασφάλειας.

Το ακριβές ύψος της ιταλικής συνεισφοράς, όπως και η κατανομή μεταξύ των διαφορετικών τύπων πετρελαίου και προϊόντων, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Οι λεπτομέρειες στον ΔΟΕ

Η επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει το βασικό σημείο για την εξειδίκευση του σχεδίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο χρονοδιάγραμμα των αποδεσμεύσεων, στον όγκο των ποσοτήτων που θα διατεθούν στην αγορά και στον τρόπο με τον οποίο θα συντονιστούν οι χώρες που θα συμμετάσχουν.

Μέχρι στιγμής, ο ΔΟΕ δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα αποφασιστούν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Η εξέλιξη παραμένει κρίσιμη για την αγορά πετρελαίου, καθώς η διοχέτευση σημαντικών ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου και ντίζελ.

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