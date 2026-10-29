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Σε μια νέα παρέμβαση για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων προχωρεί η Ευρώπη, αποδεσμεύοντας 42 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, διευκρινίζοντας ότι το ήμισυ της ποσότητας που θα διατεθεί στην αγορά θα αφορά ντίζελ.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εντάσσεται στις δεσμεύσεις των χωρών της G7, οι οποίες συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συντονισμένης από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) αποδέσμευσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών, που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Γαλλία: Στην αγορά 10 εκατ. βαρέλια ντίζελ τις επόμενες ημέρες

Ο Λεσκίρ ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα διαθέσει στην αγορά τις επόμενες ημέρες 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, υλοποιώντας την αποδέσμευση που είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, οι πρώτες επιπτώσεις της παρέμβασης στις τιμές αναμένεται να γίνουν αισθητές ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Τα καύσιμα από τα στρατηγικά αποθέματα θα διατεθούν στην αγορά σε τιμή κόστους, με τον Λεσκίρ να εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών κατά 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αποδέσμευσης αποθεμάτων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γάλλος υπουργός στην αγορά ντίζελ, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Το ντίζελ βρίσκεται στο επίκεντρο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η τρέχουσα κρίση θα ξεπεραστεί «αργά αλλά σταθερά», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποδεσμεύσεων στρατηγικών αποθεμάτων, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.