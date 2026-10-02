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Η νέα ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη έχει δύο εντελώς διαφορετικές όψεις. Για τους καταναλωτές σημαίνει ακριβότερο ντίζελ και αυξημένο κόστος μετακίνησης. Για αρκετές από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες, όμως, η στενότητα στην αγορά καυσίμων έχει εξελιχθεί σε ισχυρό καταλύτη κερδοφορίας και χρηματιστηριακών αποδόσεων.

Από τις αρχές του 2026, οι μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν καταγράψει κέρδη από περίπου 40% έως 87%, με τη διύλιση να βρίσκεται στο επίκεντρο του ράλι.

Το ντίζελ αλλάζει τις ισορροπίες

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η πορεία του αργού. Οι ελλείψεις σε ντίζελ, βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα έχουν διευρύνει θεαματικά τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος του πετρελαίου και στην τιμή των προϊόντων που προκύπτουν από τη διύλισή του, δηλαδή το λεγόμενο crack spread.

Η πίεση στην προσφορά προέρχεται κυρίως από δύο μέτωπα σύμφωνα με το Euronews. Η σύγκρουση γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ έχει περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ και καυσίμων τζετ από τον Κόλπο. Παράλληλα, η Ρωσία απαγόρευσε το καλοκαίρι τις εξαγωγές ντίζελ, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια.

Σύμφωνα με την OPIS, το ευρωπαϊκό crack spread του ντίζελ έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τον Νοέμβριο του 2025, όταν βρισκόταν περίπου στα 46 δολάρια το βαρέλι.

Τη σημασία του φαινομένου έχει επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κριστίν Λαγκάρντ χαρακτήρισε το ντίζελ ένα ακόμη «σημείο συμφόρησης», ενώ η ΕΚΤ υπολόγισε ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο στο 14,3%, από 10,3% τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, το περιθώριο στο ντίζελ αντιστοιχεί πλέον σε περίπου 41 λεπτά ανά λίτρο, σχεδόν στο ένα πέμπτο της τελικής τιμής στην αντλία.

Από την TotalEnergies έως την Orlen

Με βάση την κατάταξη ευρωπαϊκών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου με χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ και στοιχεία έως τις 23 Σεπτεμβρίου, η TotalEnergies βρίσκεται στη δέκατη θέση με άνοδο 40,58%. Στο δεύτερο τρίμηνο εμφάνισε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 6 δισ. δολαρίων, ενώ το ευρωπαϊκό περιθώριο διύλισης αυξήθηκε στα 13,5 δολάρια ανά βαρέλι από 4,7 δολάρια.

Ακολουθεί η Eni, με κέρδη 44,9% από τις αρχές του έτους. Ο ιταλικός όμιλος υπερδιπλασίασε τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του, στα 2,33 δισ. ευρώ, και αύξησε στα 3,4 δισ. ευρώ το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

Η αυστριακή OMV καταγράφει άνοδο 48,67%. Τα ευρωπαϊκά διυλιστήριά της λειτούργησαν στο 90% της δυναμικότητάς τους, έναντι 83% πέρυσι, ενώ το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα του δεύτερου τριμήνου ανήλθε σε 1,71 δισ. ευρώ.

Λίγο υψηλότερα βρίσκεται η πορτογαλική Galp, με άνοδο 49,28%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45%, στα 540 εκατ. ευρώ, καθώς το περιθώριο διύλισης σχεδόν τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 16,8 δολάρια ανά βαρέλι.

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Romgaz, με απόδοση 53,55%, παρότι η περίπτωσή της διαφέρει, καθώς δεν διαθέτει δραστηριότητα διύλισης. Τα έσοδα πρώτου εξαμήνου υποχώρησαν κατά 8,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 3,4%.

Η πολωνική Orlen ακολουθεί με άνοδο 55,59%. Τα καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου έφτασαν τα 7,68 δισ. ζλότι, υπερπενταπλάσια σε σχέση με πέρυσι, με ιδιαίτερα ισχυρή συνεισφορά από τα πρατήρια του ομίλου στο εξωτερικό.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η νορβηγική Vår Energi, με άνοδο 56,18%. Σε αυτή την περίπτωση, ο βασικός μοχλός δεν είναι η διύλιση αλλά η παραγωγή. Στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 31%, στα 376.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως. Τον Ιούλιο η εταιρεία συμφώνησε να συγχωνευθεί με τη BlueNord, με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η Equinor βρίσκεται τρίτη, με άνοδο 67,89%. Ο νορβηγικός ενεργειακός όμιλος επωφελείται ιδιαίτερα από τη στροφή της Ευρώπης προς την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η Νορβηγία αποτελεί βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου μέσω αγωγών και σημαντική πηγή αργού. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου έφτασαν τα 11,48 δισ. δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος της φινλανδικής Neste, η οποία έχει ενισχυθεί κατά 76,35%. Το συγκρίσιμο EBITDA εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 1,2 δισ. ευρώ, από 341 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ο τομέας πετρελαϊκών προϊόντων υπερδιπλασίασε τη συνεισφορά του, χάρη στα πολύ υψηλά περιθώρια στο ντίζελ και στα καύσιμα τζετ. Παράλληλα, η δραστηριότητά της στο ανανεώσιμο ντίζελ και στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα της προσφέρει πρόσθετη έκθεση στην ενεργειακή μετάβαση.

Στην κορυφή βρίσκεται η ισπανική Repsol, με εντυπωσιακή άνοδο 87,19% μέσα στο 2026. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 2,71 δισ. ευρώ, ενώ η βιομηχανική δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τα διυλιστήρια, απέφερε 1,68 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 235 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα των δέκα εταιρειών αποτυπώνει μια σημαντική ανατροπή στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Η στενότητα που πιέζει τους καταναλωτές και ενισχύει τον πληθωρισμό έχει ταυτόχρονα μετατραπεί σε πηγή υψηλής κερδοφορίας για παραγωγούς και διυλιστήρια. Το ερώτημα πλέον είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η συγκυρία, καθώς οι σημερινές αποδόσεις βασίζονται σε εξαιρετικά υψηλά περιθώρια που δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν μόνιμα.

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