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(last update 21:10)

Νέα αύξηση καταγράφει η ήδη ανοδική πορεία του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει πλέον την περιοχή των 94 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά ενσωματώνει υψηλότερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο μετά τη δραστική σκλήρυνση της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Οι επενδυτές αξιολογούν πλέον όχι μόνο την εξέλιξη της στρατιωτικής σύγκρουσης, αλλά και τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις ιρανικές εξαγωγές αργού και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Καταλύτης για τη νέα άνοδο αποτέλεσε η εξαγγελία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια «Οικονομική D-Day» εναντίον του Ιράν. Η απειλή για κυρώσεις όχι μόνο κατά της Τεχεράνης αλλά και εναντίον τρίτων χωρών που εξακολουθούν να της παρέχουν οικονομική ή εμπορική στήριξη αυξάνει την αβεβαιότητα για την προσφορά πετρελαίου.

Στις 21:10 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Οκτωβρίου ενισχύονταν κατά 1,84 δολάρια ή 2,02%, στα 93,47 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παράδοσης Σεπτεμβρίου σημείωνε επίσης άνοδο, κατά 2,12 δολάρια, στα 87,98 δολάρια το βαρέλι.

Η απειλή κυρώσεων και προς τρίτες χώρες

Η νέα αμερικανική στρατηγική διευρύνει αισθητά το μέτωπο της οικονομικής πίεσης. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προσφέρει οικονομική «σανίδα σωτηρίας» στο Ιράν θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Στο στόχαστρο έθεσε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις μέχρι αεροδρόμια και κρατικούς φορείς, εφόσον θεωρηθεί ότι διευκολύνουν την ιρανική οικονομία.

Η κίνηση σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της αμερικανικής πίεσης, αρκετούς μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Για την αγορά πετρελαίου, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιδιώκει να δυσκολέψει όχι μόνο τις επίσημες εμπορικές συναλλαγές του Ιράν, αλλά και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διοχέτευση πετρελαίου και χρημάτων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε παράλληλα την Τεχεράνη ότι δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας, προαναγγέλλοντας μια πρωτοφανή επιχείρηση οικονομικού πολέμου και απομόνωσης.

Πετρέλαιο, πληρωμές και ναυτιλία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή αγορά έχει η αναφορά του Τραμπ στο λαθρεμπόριο πετρελαίου, στις μεταφορές χρημάτων, στις συναλλαγματικές δραστηριότητες, στις εταιρείες-βιτρίνες και στις υπηρεσίες που συνδέονται με τη ναυτιλία.

Η διεύρυνση της πίεσης σε αυτούς τους τομείς μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη και ακριβότερη τη μεταφορά του ιρανικού αργού στις διεθνείς αγορές. Ακόμη και χωρίς άμεση μείωση της προσφοράς, ο κίνδυνος επιβολής δευτερογενών κυρώσεων μπορεί να αποθαρρύνει τράπεζες, εμπορικές εταιρείες και άλλους ενδιάμεσους από συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν.

Αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο ενισχύει το γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου. Η αγορά καλείται να αποτιμήσει πόσο αποτελεσματικά θα μπορούσε η Ουάσιγκτον να περιορίσει τις ιρανικές ενεργειακές συναλλαγές και, κυρίως, κατά πόσο μια τέτοια προσπάθεια θα προκαλούσε νέα αντίδραση της Τεχεράνης.

Παρά τη σκληρή ρητορική, παραμένει ακόμη ασαφές ποια συγκεκριμένα εργαλεία θα χρησιμοποιήσει η αμερικανική κυβέρνηση. Ο Τραμπ δεν παρουσίασε αναλυτικό κατάλογο νέων κυρώσεων, ούτε προσδιόρισε ποιες χώρες ή εταιρείες θεωρεί ότι προσφέρουν οικονομική στήριξη στο Ιράν.

Το Brent και ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης

Η απουσία συγκεκριμένων λεπτομερειών δεν καθησυχάζει την αγορά. Αντίθετα, αφήνει ανοιχτό ένα μεγάλο εύρος πιθανών μέτρων, από αυστηρότερους χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς έως κυρώσεις σε εταιρείες και χώρες που συμμετέχουν στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

Με το Brent να κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 94 δολάρια, η προσοχή στρέφεται στο κατά πόσο η νέα αμερικανική στρατηγική θα οδηγήσει σε πραγματικό περιορισμό της διαθέσιμης προσφοράς ή σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, το πετρέλαιο εισέρχεται σε νέα φάση αυξημένης μεταβλητότητας. Η γεωπολιτική ένταση, οι ιρανικές εξαγωγές και οι απειλές προς τους εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες για την πορεία των τιμών, με το Brent να βρίσκεται ξανά κοντά σε ένα κρίσιμο επίπεδο για τις διεθνείς αγορές.

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