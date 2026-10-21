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Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά εξετάζει τις προοπτικές αύξησης των εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία. Η πιθανότητα διάθεσης περισσότερων ποσοτήτων καυσίμων στην παγκόσμια αγορά δημιουργεί προσδοκίες για χαλάρωση των πιέσεων στην προσφορά και συγκράτηση των τιμών.

Παρά τη μείωση των τιμών, το κλίμα παραμένει εύθραυστο. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις ρωσικές εξαγωγές, αλλά και τους κινδύνους που εξακολουθούν να απειλούν τις ενεργειακές μεταφορές, ιδιαίτερα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η Μόσχα αλλάζει τις προσδοκίες για την προσφορά καυσίμων

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι εκτιμήσεις της ρωσικής κυβέρνησης για σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών ντίζελ τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, οι αποστολές ντίζελ από τη χώρα θα μπορούσαν να φτάσουν τους 3 έως 3,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη ανακούφιση στην αγορά καυσίμων, η οποία αντιμετωπίζει περιορισμούς στην προσφορά και αυξημένες ανάγκες εφοδιασμού.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν θεωρούν ακόμη δεδομένη την αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων. Αναμένουν απτές ενδείξεις ότι η Ρωσία μπορεί να πραγματοποιήσει τις επιπλέον εξαγωγές και να διοχετεύσει τα καύσιμα στις διεθνείς αγορές.

Όπως επισημαίνει το FXEmpire, η ενίσχυση των ρωσικών αποστολών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας συγκράτησης των τιμών, χωρίς όμως να εξουδετερώνει τις ευρύτερες γεωπολιτικές απειλές.

Το ακριβό κόστος μεταφοράς περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης

Την ίδια ώρα, η διεθνής αγορά ενέργειας εξακολουθεί να επιβαρύνεται από το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των φορτίων.

Σύμφωνα με επισημάνσεις του OPEC και των συμμάχων του, οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις έχουν φτάσει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο της αξίας των ενεργειακών φορτίων.

Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος διακίνησης πετρελαίου και καυσίμων, περιορίζοντας τα οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει μια πιθανή αύξηση της προσφοράς.

Οι επιβαρύνσεις στις θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της αγοράς, καθώς επηρεάζουν το κόστος παράδοσης των φορτίων στους τελικούς προορισμούς.

Επομένως, ακόμη και αν διατεθούν περισσότερες ποσότητες ντίζελ, η αποκλιμάκωση των τιμών δεν θεωρείται εξασφαλισμένη, όσο παραμένουν αυξημένα τα κόστη εφοδιασμού.

Ο παράγοντας Ορμούζ και ο κίνδυνος νέας αναταραχής

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί η κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εξακολουθούν να είναι έντονες.

Οι πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ έχουν ενισχύσει τους φόβους για νέες διαταραχές στη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος έχει καθοριστική σημασία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και καύσιμα. Επομένως, οποιαδήποτε νέα επιδείνωση της ασφάλειας στην περιοχή θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετες δυσκολίες στις μεταφορές.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να επιστρέψουν, ακόμη και αν η Ρωσία καταφέρει να αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ.

Οι δύο εξελίξεις που θα κρίνουν την επόμενη κίνηση

Η κατεύθυνση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από δύο παράγοντες: την πραγματική αύξηση των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό Κόλπο.

Εάν οι επιπλέον ποσότητες ρωσικών καυσίμων φτάσουν στην αγορά, είναι πιθανό να περιοριστούν ορισμένες από τις πιέσεις στην προσφορά.

Αντίθετα, ενδεχόμενες νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια ή περαιτέρω αύξηση του κόστους μεταφοράς θα μπορούσαν να διατηρήσουν το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα.

Η αγορά βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: την προοπτική μεγαλύτερης προσφοράς καυσίμων από τη Ρωσία και τον συνεχιζόμενο γεωπολιτικό κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ.