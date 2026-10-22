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Το επίδομα θέρμανσης του 2026 δεν έχει πλέον πολλά κοινά με εκείνο του 2019. Μέσα σε επτά χρόνια, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης έχει αυξηθεί από τα 350 στα 1.560 ευρώ, τα εισοδηματικά όρια έχουν διευρυνθεί σημαντικά και περισσότερες οικογένειες μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Ωστόσο, η σύγκριση των επιδομάτων δεν αρκεί για να αποτυπώσει την πραγματική οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν επίσης αυξηθεί αισθητά.

Η νέα χειμερινή περίοδος ξεκινά με μια διπλή παρέμβαση: αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης και συνολική έκπτωση 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο, από το κράτος και τα διυλιστήρια. Παρά τις μειώσεις, το κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος, ιδιαίτερα για νοικοκυριά που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου ή δεν πληρούν τα κριτήρια επιδότησης.

Επίδομα θέρμανσης: Πόσο αυξήθηκαν τα ποσά από το 2019

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στα ανώτατα ποσά. Το 2019 το μέγιστο επίδομα περιοριζόταν στα 350 ευρώ, ενώ το 2026 το βασικό ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.040 ευρώ. Για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να μπορεί να ανέλθει στα 1.560 ευρώ.

Η αύξηση από τα 350 στα 1.560 ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 346%, αν και το ανώτατο σημερινό ποσό αφορά συγκεκριμένες περιοχές και προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, το ελάχιστο επίδομα έχει ενισχυθεί από τα 80 στα 130 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 62,5%.

Μόνο για τη φετινή περίοδο, η οριζόντια προσαύξηση 30% σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό με προηγούμενο υπολογιζόμενο επίδομα 500 ευρώ δικαιούται πλέον 650 ευρώ, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση 800 ευρώ ανεβαίνει στα 1.040 ευρώ.

Το αυξημένο επίδομα καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσόξυλων και των πέλετ.

Τα εισοδηματικά όρια που διευρύνθηκαν σε επτά χρόνια

Σημαντική είναι και η αλλαγή στα κριτήρια ένταξης. Για έναν άγαμο, το εισοδηματικό όριο αυξήθηκε από 12.000 ευρώ το 2019 σε 16.000 ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 33,3%. Για ζευγάρι χωρίς παιδιά, η αντίστοιχη αύξηση είναι από 20.000 σε 24.000 ευρώ.

Μεγαλύτερη διεύρυνση καταγράφεται στις οικογένειες με παιδιά. Για ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα, το όριο διαμορφώνεται στις 34.000 ευρώ, έναντι 24.000 ευρώ το 2019. Για οικογένεια με τρία παιδιά, φτάνει τις 39.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 50%.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται βασικό όριο 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα σημερινά περιουσιακά όρια διαμορφώνονται στις 200.000 ευρώ για άγαμους και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με πρόσθετη προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι τα κριτήρια δεν αλλάζουν εκ νέου φέτος. Η διεύρυνση προκύπτει από τη σύγκριση με το 2019, ενώ η νέα παρέμβαση αφορά την αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η έκπτωση των 40 λεπτών και το πραγματικό κόστος

Στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο συνδυάζεται με ισόποση έκπτωση από τα διυλιστήρια, διαμορφώνοντας συνολική μείωση 40 λεπτών.

Με βάση την αρχική εκτίμηση των 1,95 ευρώ ανά λίτρο χωρίς τις παρεμβάσεις, η τιμή περιορίζεται περίπου στα 1,55 ευρώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν τις τιμές εκκίνησης ακόμη και κοντά στα 1,52-1,53 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον προμηθευτή.

Για μια παραγγελία 500 λίτρων, η έκπτωση αντιστοιχεί σε 200 ευρώ. Στα 1.000 λίτρα, το όφελος φτάνει τα 400 ευρώ, με τον λογαριασμό να περιορίζεται ενδεικτικά από 1.950 σε 1.550 ευρώ.

Ωστόσο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή τιμή των περίπου 1,13 ευρώ ανά λίτρο, το πετρέλαιο παραμένει ακριβότερο κατά 42 λεπτά. Αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετη επιβάρυνση 420 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ακόμη και μετά τις νέες εκπτώσεις.

Στα νησιά, το μεταφορικό κόστος μπορεί να ανεβάσει την τιμή κοντά στα 1,70 ευρώ ανά λίτρο. Αντίθετα, εμπορικές προσφορές, εκπτώσεις εταιρειών και προγράμματα πληρωμών μπορούν να περιορίσουν την επιβάρυνση, ανάλογα με τους όρους κάθε προμηθευτή.

Οι μεγάλες διαφορές ανά περιοχή και μέσο θέρμανσης

Η γεωγραφική κατανομή της ενίσχυσης αναδεικνύει πόσο διαφορετικές είναι οι ανάγκες των νοικοκυριών. Για τετραμελή οικογένεια που χρησιμοποιεί πετρέλαιο, το επίδομα στη Λάρισα αυξάνεται από 277,20 σε 360,36 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο από 138,60 σε 180,18 ευρώ.

Στην Πάρο, η ενίσχυση φτάνει τα 152,88 ευρώ, έναντι 117,60 ευρώ πέρυσι, και στην Αγία Παρασκευή Αττικής τα 300,30 ευρώ, από 231 ευρώ.

Στην Καστοριά, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες, το αντίστοιχο επίδομα αυξάνεται από 588 σε 764,40 ευρώ.

Για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, τα ποσά είναι επίσης αυξημένα. Στη Λάρισα η ενίσχυση φτάνει τα 456,46 ευρώ, στην Αγία Παρασκευή τα 380,38 ευρώ και στην Καστοριά τα 968,24 ευρώ.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς μια οικογένεια σε ορεινή περιοχή μπορεί να λαμβάνει υψηλότερο επίδομα, αλλά να χρειάζεται και σημαντικά περισσότερη ενέργεια για να καλύψει τις χειμερινές ανάγκες της.

Οι αιτήσεις, οι πληρωμές και η αβεβαιότητα του χειμώνα

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Ο προϋπολογισμός του επιδόματος αυξάνεται από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ, με πρόσθετη δαπάνη 52 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις καυσίμων του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, ύψους 46 εκατ. ευρώ, οι νέες παρεμβάσεις συνεπάγονται 98 εκατ. ευρώ πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων.

Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, είναι η διάρκεια της στήριξης. Η έκπτωση στην αντλία ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ το αυξημένο επίδομα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου και η μεταβλητότητα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διατηρούν ανοιχτό τον κίνδυνο πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Έτσι, παρά τη σημαντική αύξηση του επιδόματος σε σχέση με το 2019, το πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά θα εξαρτηθεί από την πορεία των ενεργειακών τιμών, τη διάρκεια των επιδοτήσεων και τις θερμοκρασίες του χειμώνα. Για τους δικαιούχους, η στήριξη περιορίζει αισθητά το κόστος. Για όσους μένουν εκτός, η άνοδος των τιμών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική οικονομική πίεση.

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