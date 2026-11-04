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Τις επιπτώσεις από τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξαιτίας των πυρκαγιών μελέτησε επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Οι ερευνητές εστίασαν στους μαθητές σχολείων που επηρεάζονται από τον καπνό, στον οποίο εκτίθενται ολοένα περισσότερο. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους, ορισμένα σχολεία και μονάδες προσχολικής αγωγής δυσκολεύονται να διατηρήσουν καλές τις συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους. Όπως είναι γνωστό, τα λεπτά σωματίδια PM2.5 με διάμετρο 2,5 μικρόμετρα ή μικρότερη, επιβαρύνουν την υγεία, ιδίως σε παιδιά.

Για την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research, οι ερευνητές μελέτησαν την ποιότητα του αέρα στις ΗΠΑ το διάστημα 2006-2023 και κατέληξαν σε ανησυχητικά συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και εκ των συντακτών της μελέτης, Μόλι Κάιλ, ο μέσος αριθμός ημερών με καπνό από πυρκαγιές κοντά σε δημόσια σχολεία αυξήθηκε από 6,8 σε 54,4, ενώ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς καταγράφηκε αύξηση από 9,4 σε 112,2 ημέρες. «Τα παιδιά μας συλλογικά βιώνουν δισεκατομμύρια ημέρες καπνού κάθε χρόνο», σχολίασε η ειδικός.

Το Εθνικό Κέντρο Πυροσβεστικής (NIFC) αναφέρει ότι παρότι ο ετήσιος αριθμός των πυρκαγιών στις ΗΠΑ έχει παραμείνει σχετικά σταθερός – περίπου 70.000 – η έντασή τους και οι καμένες εκτάσεις έχουν αυξηθεί. Τα λεπτά σωματίδια έχουν την ικανότητα να ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά από την εστία της φωτιάς και όταν περάσουν στον οργανισμό, μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Συνδέονται, μάλιστα, με καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις.

«Ορισμένα σχολεία είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις PM2.5 σε εσωτερικούς χώρους από ό,τι οι μετρήσεις σε κοντινούς εξωτερικούς χώρους» κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, σημείωσε η Κάιλ. Διαπιστώθηκε δε, ότι τα κτίρια δεν προστατεύονται επαρκώς από την ατμοσφαιρική ρύπανση, παρότι θα μπορούσαν να είναι εφοδιασμένα με φίλτρα αέρα και όργανα για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, ώστε να μειωθεί η έκθεση των παιδιών.

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