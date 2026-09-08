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Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν είναι ίδια σε μια πόλη. Μπορεί να αλλάζουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την παρουσία οχημάτων, βιομηχανιών, χώρων υγειονομικής ταφής ή ακόμα και σύμφωνα με τη φορά του ανέμου. Οι επίσημοι σταθμοί μέτρησης δύσκολα μπορούν να καταγράψουν αυτές τις διαφορές.

Στην Πακόιμα, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία του Λος Άντζελες, οι κάτοικοι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενώ φιλοξενεί αεροδρόμιο, εργοστάσια, εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης αυτοκινήτων και χωματερή. Όσο για τη διέλευση βαρέων οχημάτων είναι καθημερινό φαινόμενο. Όπως αναφέρει ο Guardian, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Καλιφόρνια τη συγκαταλέγει ανάμεσα στις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά κοινότητες της Καλιφόρνιας, ενώ σχεδόν το 9% των κατοίκων πάσχουν από άσθμα.

Η τοπική περιβαλλοντική οργάνωση Pacoima Beautiful έχει δημιουργήσει ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο δίκτυο αισθητήρων. Από τη μία σταθεροί σταθμοί μέτρησης που υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και PM10, το όζον και το διοξείδιο του αζώτου, καθώς και τη θερμοκρασία και την υγρασία, από την άλλη μικρότεροι αισθητήρες που μπορούν να εγκατασταθούν σε σπίτια ή κτίρια για συνεχή παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα των σωματιδίων. Έπειτα ακόμα μικρότεροι και φορητοί αισθητήρες που μπορούν να μεταφερθούν ακόμα και σε ένα σακίδιο ή σε μια ζώνη καταγράφοντας την ποιότητα του αέρα. Έτσι, οι ειδικοί μπορούν να διαπιστώσουν πώς αλλάζει η ρύπανση από δρόμο σε δρόμο.

Από το 2020 έως το 2025, κάτοικοι τους φορούσαν επί έξι εβδομάδες κάθε καλοκαίρι, διανύοντας τις συνηθισμένες διαδρομές τους. Μία καθηγήτρια περπάτησε στους δρόμους που διασχίζουν καθημερινά οι μαθητές της. Διαπίστωσε ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ρύπων εμφανίζονταν στις φτωχότερες γειτονιές και κοντά στους αυτοκινητοδρόμους. Τα δεδομένα των σταθερών αισθητήρων επιβεβαίωσαν ότι η ποιότητα του αέρα είναι χειρότερη στην Πακόιμα σε σχέση με εκείνη γειτονικών περιοχών.

Οι αισθητήρες αυτοί, βέβαια, δεν αντικαθιστούν τους πιστοποιημένους κρατικούς σταθμούς. Παρέχουν, όμως, σημαντικές πληροφορίες αποκαλύπτοντας πιθανές εστίες ρύπανσης που μία μέτρηση αρκετά χιλιόμετρα μακριά μπορεί να μην εντοπίσει.

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