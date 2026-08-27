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Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, το 2026 σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου προέρχεται από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες διαταραχές έχουν ξεπεράσει σε σοβαρότητα τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.

Πριν από έξι μήνες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πυροδότησαν την μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος.

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αναγκάσει περικοπές στην παραγωγή και τη διύλιση, μεταξύ άλλων και στο Καζακστάν φέτος.

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Λιβύη και οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στις αρχές του έτους έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Συνολικά, οι χώρες που επηρεάστηκαν από αυτές τις συγκρούσεις παρήγαγαν περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, με βάση την παραγωγή του 2025, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 43% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία του IEA.

Οι διαταραχές έχουν αυξήσει την εξάρτηση του κόσμου από τις προμήθειες πετρελαίου των ΗΠΑ, αν και και αυτές έχουν περιστασιακά διαταραχθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με τη Σαουδική Αραβία να ανακατευθύνει το πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα και τους εξαγωγείς του Κόλπου να διακινούν κρυφά πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, η τρέχουσα διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου στον Κόλπο ανέρχεται σε περίπου 5 έως 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις συνολικές ροές παραμένουν υψηλοί, όπως κατέδειξαν οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ τον Ιούλιο.

Οι συγκρούσεις στον Κόλπο και στην Ουκρανία έχουν επίσης μειώσει την παγκόσμια διυλιστική ικανότητα κατά περίπου ένα δέκατο.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει μεγάλο μέρος του διυλιστικού δικτύου της Ρωσίας, χτυπώντας εγκαταστάσεις που βρίσκονται ακόμη και στο Ομσκ, περίπου 2.700 χλμ. μακριά από τα εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων και έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ, δημιουργώντας πίεση στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων.

Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων έχουν καταστεί βασικός παράγοντας του πληθωρισμού, συμβάλλοντας στην αύξηση του κόστους δανεισμού και ωθώντας το χρέος των ΗΠΑ στο ρεκόρ των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι τα διυλιστήρια λειτουργούν στο μέγιστο της παραγωγικής τους ικανότητας.

Ο ΙΕΑ έχει διαθέσει ποσότητες-ρεκόρ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει στην άμβλυνση του σοκ στην προσφορά. Αυτές οι κινήσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και καθώς τα παγκόσμια αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται.

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