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Σε…διακεκαυμένη ζώνη εξακολουθεί να κινείται τόσο η εγχώρια όσο και συνολικά η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές στις περισσότερες χώρες να παραπέμπουν στο παρελθόν της μεγάλης κρίσης.

Έτσι, ο Νοέμβριος μπήκε με νέο άλμα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας καθώς η τιμή της μεγαβατώρας «πέταξε» για σήμερα Δευτέρα 2 του μηνός, στα 312,72 ευρώ, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 19,4% σε σχέση με χθες (ήταν στα 262 ευρώ/MWh).

Όσον αφορά τη διακύμανση, η χαμηλότερη τιμή είναι στα 218,62 ευρώ/MWh, ενώ η υψηλότερη έσπασε ακόμη και το φράγμα των 400 ευρώ, φτάνοντας στα 404,63/MWh.

Στο ενεργειακό μίγμα, το φυσικό αέριο τις τελευταίες μέρες έχει κατακτήσει την πρώτη θέση, την ώρα που η τιμή του κάνει…ράλι.

Έτσι, το φυσικό αέριο οδηγεί την κούρσα με ποσοστό 48,70%, ακολουθούν οι ΑΠΕ με 36,21%, δηλαδή σε μεγάλη απόσταση, ενώ έπονται ο λιγνίτης με 7,31%, οι εισαγωγές με 3,56%, τα υδροηλεκτρικά με 3,11% και η αποθήκευση με 1,10%.

Τιμές «φωτιά» στην Ευρώπη

Θα πρέπει να τονιστεί ότι με τιμές… «φωτιά» εισήλθαν στον Νοέμβριο και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η ελληνική κατατάσσεται ανάμεσα στις ακριβότερες.

Έτσι, για σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Πολωνία βρίσκεται στα 359,2 ευρώ/MWh, η Λετονία στα 347,3 ευρώ/MWh, η Σλοβακία στα 327,31 ευρώ/MWh, η Βουλγαρία στα 317,56 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 310,6 ευρώ/MWh, η Κροατία στα 300,52 ευρώ/MWh, η Σερβία στα 294 ευρώ/MWh. Παράλληλα, η Γερμανία βρίσκεται στα 259,3 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 256,13 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 272,4 ευρώ/MWh, ενώ η Ολλανδία στα 251,26 ευρώ/MWh. Αισθητά χαμηλότερα η Ισπανία με 163,13 ευρώ/MWh και η Πορτογαλία με 177 ευρώ/MWh.

Σε νέα υψηλά το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά χτυπάει…κόκκινο, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες τιμές από τις αρχές του 2022. Έτσι, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Δεκέμβριο έκλεισαν στα 103,5 ευρώ/MWh, σημειώνοντας μάλιστα ημερήσια μείωση κατά 0,5%.

Με βάση την προβολή για το αμέσως επόμενο διάστημα, η τιμή του «γαλάζιου χρυσού» δεν αναμένεται να μειωθεί κάτω από τα 100 ευρώ, με τα ισχύοντα δεδομένα, πριν τον Μάρτιο του 2027. Εάν σκεφτούμε όμως, ότι έχουμε μπροστά μας μια περίοδο με ανοιχτά τα πολεμικά μέτωπα σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία και χωρίς ορατή προοπτική αποκλιμάκωσης, σε συνδυασμό με την είσοδο στη χειμερινή σεζόν που σηματοδοτεί αυξημένη ζήτηση λόγω των αναγκών θέρμανσης, περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών.