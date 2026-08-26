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Νέα άνοδος καταγράφεται σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την τιμή της μεγαβατώρας, που πλέον… φλερτάρει με τα 185 ευρώ.

Ειδικότερα, η χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 184,47 ευρώ/MWh, με ημερήσια αύξηση κατά 6,18% σε σχέση με χθες που ήταν στα 173,73 ευρώ/MWh. Όσον αφορά τη διακύμανση, η χαμηλότερη είναι στα 112,80 ευρώ/MWh, δηλαδή σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα, ενώ η υψηλότερη φτάνει στα 260,91 ευρώ/MWh.

Πίσω από την ανοδική τάση των τελευταίων ημέρων, πέραν των άλλων συνθηκών, βρίσκεται η αλλαγή συσχετισμών στο ενεργειακό μίγμα, με την παραγωγή των ΑΠΕ να υποχωρεί και τη συμμετοχή του φυσικού αερίου να ενισχύεται.

Έτσι, ενώ το προηγούμενο διάστημα οι ΑΠΕ κυριαρχούσαν με ποσοστά άνω και του 60%, για σήμερα οι δύο αυτοί κρίσιμοι παράγοντες της εξίσωσης εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμοι. Και τούτο καθώς οι ΑΠΕ συμμετέχουν με ποσοστό 40,36%, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται στο 38,28%, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής. Από εκεί και πέρα, έπονται οι εισαγωγές με 10,73%, ο λιγνίτης με 5,88%, τα υδροηλεκτρικά που εμφανίζουν μειωμένη παραγωγή με 4,12% και η αποθήκευση με 0,63%. Αξίζει να αναφερθεί ότι καταγράφεται πλέον και η συμμετοχή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής με ποσοστό 0,01%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή των ΑΠΕ έχει μειωθεί δραστικά και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, εάν ληφθεί υπόψη ότι χθες ήταν στο 47,5% και τη Δευτέρα στο 52,7%. Αντίθετα, η συμμετοχή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί από 27,77% τη Δευτέρα, σε 32,25% την Τρίτη και σήμερα σε 38,28%. Κάτι που εν μέρει οφείλεται και στην αυξημένη κατανάλωση κυρίως λόγω αναγκών κλιματισμού εν μέσω του καύσωνα που διανύουμε.

Οι άλλες αγορές και το αέριο

Με αυτά τα δεδομένα η ελληνική αγορά δεν ανήκει αυτές τις μέρες στις φθηνότερες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά σε μια μεσαία κατηγορία τιμών.

Συγκεκριμένα για σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη αύξηση. Έτσι, η Βουλγαρία βρίσκεται στα 185,33 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 184 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 186,5 ευρώ/MWh, η Κροατία στα 182,56 ευρώ/MWh, η Σερβία στα 162,8 ευρώ/MWh, ενώ η Ιταλία έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ καταγράφοντας τιμή 200,33 ευρώ/MWh. Από την άλλη, η Ισπανία και η Πορτογαλία κινούνται στα 110 ευρώ/MWh, η Ολλανδία στα 148 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 159,84 ευρώ/MWh και η Γερμανία στα 153,65 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο, παρά τη μικρή διόρθωση χθες, κινείται προς τα 70 ευρώ/MWh, εμφανίζοντας άνοδο 50% από τις αρχές Ιουλίου. Στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Σεπτέμβριο έκλεισαν χθες πέριξ των 66,5 ευρώ/MWh, υποχωρώντας κατά 2,8% σε σχέση με τα 68,4 ευρώ της Δευτέρας.

Σε ένα περιβάλλον αμείωτης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, με τα Στενά του Ορμούζ στο στόχαστρο, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα, την υψηλή κατανάλωση και τις αυξημένες τιμές του LNG, όλα δείχνουν ότι η νευρικότητα της αγοράς θα συνεχιστεί. Μπορεί να μη ζήσουμε το επόμενο διάστημα μια εκρηκτική άνοδο, αν και οι εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών «βλέπουν» και τα 100 ευρώ/MWh. Σίγουρα, όμως, θα υποστούμε μια σταδιακή και σταθερή αύξηση που θα έχει σημαντικές συνέπειες.

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