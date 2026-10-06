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Ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ενεργειακή αγορά της Ευρώπης από το 2027, όταν το Neptun Deep στη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να περάσει στη φάση παραγωγής. Το κοίτασμα εκτιμάται ότι μπορεί, σε πλήρη ανάπτυξη, να προσφέρει περίπου 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ενισχύοντας σημαντικά την εγχώρια παραγωγή της Ρουμανίας και παράλληλα τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές επενδύσεις της Ρουμανίας, με συνολικό ύψος περίπου 4 δισ. ευρώ. Στο εγχείρημα συμμετέχουν ισόποσα η OMV Petrom, θυγατρική της αυστριακής OMV, και η κρατική ρουμανική εταιρεία φυσικού αερίου SNGN ROMGAZ SA, με ποσοστό 50% η καθεμία.

Οι δύο εταίροι θα εμπορεύονται χωριστά τις ποσότητες που τους αναλογούν, ενώ η έναρξη της παραγωγής αναμένεται να μετατρέψει τη Ρουμανία σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς φυσικού αερίου στην περιοχή.

Οι πρώτες ποσότητες το 2027

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου θα διοχετευθούν στο ρουμανικό δίκτυο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Στη συνέχεια, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, με στόχο να φτάσει σε σταθεροποιημένο επίπεδο περίπου 8 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως έως το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στην ποσότητα. Το Neptun Deep έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί περισσότερες εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, προκειμένου να περιορίσει τις εξαρτήσεις της και να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού.

Για τη Ρουμανία, η εξέλιξη έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ενισχύει τη θέση της ως παραγωγού και δυνητικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πάνω από 100 δισ. κυβικά μέτρα τα ανακτήσιμα αποθέματα

Το μέγεθος του κοιτάσματος αποτυπώνεται στις εκτιμώμενες ανακτήσιμες ποσότητες, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 100 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 700 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

Σε επίπεδο παραγωγής, ο σχεδιασμός προβλέπει σταθερή απόδοση περίπου 140.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, με το επίπεδο αυτό να μπορεί να διατηρηθεί για σχεδόν μία δεκαετία.

Το γεγονός ότι η παραγωγή θα προέρχεται από εγχώριο κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί ένα πρόσθετο πλεονέκτημα για την περιοχή, καθώς μειώνει την ανάγκη κάλυψης της ζήτησης αποκλειστικά μέσω εισαγωγών.

Στην τελική ευθεία οι υποδομές

Κατά τη διάρκεια του 2026 το έργο πέρασε σε κρίσιμη φάση υλοποίησης. Έχουν προχωρήσει η εγκατάσταση της υπεράκτιας πλατφόρμας «Neptun Alpha» και η ανάπτυξη του υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο προς το σύστημα της Ρουμανίας.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος γεωτρήσεων, καθώς επτά από τις συνολικά δέκα γεωτρήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το επόμενο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων γεωτρήσεων και την ενσωμάτωση των υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων με την υπεράκτια υποδομή. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις με τον αγωγό μεταφοράς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών πριν από την πλήρη εμπορική λειτουργία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των βημάτων θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη παραγωγής το 2027, μετατρέποντας το Neptun Deep σε μία νέα σημαντική πηγή φυσικού αερίου για τη Ρουμανία και την ευρωπαϊκή αγορά.

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