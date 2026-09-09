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Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 45%, ελεύθερες ταμειακές ροβές αυξημένες κατά 35%, ανάκαμψη της παραγωγής πάνω από 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου/ημέρα (boed) και ολοκλήρωση των δύο γεωτρήσεων του κοιτάσματος Katlan για την έναρξη παραγωγής στο Α’ εξάμηνο 2027, ήταν μεταξύ άλλων τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Energean plc (LSE: ENOG, TASE: אנאג) για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, η Energean κατέγραψε αύξηση 45% στα κέρδη μετά από φόρους, στα 160 εκατ. δολάρια, και άνοδο 35% στις ελεύθερες ταμειακές ροές, στα 250 εκατ. δολάρια, κατά το Α’ εξάμηνο 2026. Παράλληλα, διατήρησε ισχυρή δυναμική, με την παραγωγή να υπερβαίνει τα 180 χιλ. boed τον Αύγουστο (επαναβεβαιώνεται πλήρως η ετήσια καθοδήγηση των 130–140 χιλ. boed) και τη δυναμικότητα επεξεργασίας ρευστών υδρογονανθράκων στο FPSO Energean Power να αυξάνεται κατά 72%. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των ημερών διακοπής λειτουργίας, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 149 χιλ. boed ημέρα.

Το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια και η ρευστότητα αυξήθηκε κατά 114 εκατ. δολάρια, στα 404 εκατ. δολάρια το Β’ τρίμηνο 2026, παρά το γεγονός ότι το 2026 αποτελεί έτος κορύφωσης των επενδύσεων για το Katlan.

Οι καθαρές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 64%, στα 75 εκατ. δολάρια, μετά από εισπράξεις ύψους 226 εκατ. δολαρίων, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Στο Ισραήλ, υπεγράφη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων με τη Sorek, η οποία ολοκληρώνει τη συμβασιοποίηση των τριών μεγάλων νέων έργων ηλεκτροπαραγωγής του Ισραήλ, μαζί με τα έργα Kesem και Dalia II, και προσθέτει σε μελλοντικά συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των 5 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία είναι διάρκειας περίπου 15 ετών, συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου έως περίπου 7,7 δισ. κ.μ., αξίας περίπου 1,4 δισ. δολαρίων σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Στην Αίγυπτο, η συμφωνία επί των βασικών όρων με την EGPC για την ενοποίηση τριών παραχωρήσεων σε μία ανοίγει τον δρόμο για νέο επενδυτικό πρόγραμμα 150 εκατ. δολαρίων, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής στην Αίγυπτο και την πρόσβαση σε ερευνητικό δυναμικό άνω των 4 Tcf. Η συμφωνία για την ενοποίηση των παραχωρήσεων Abu Qir, North El Amriya και North Idku σε μία ενιαία παραχώρηση χαρακτηρίζεται από βελτιωμένους δημοσιονομικούς όρους και ενισχυμένη τιμολόγηση φυσικού αερίου και τελεί υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης και κοινοβουλευτικής κύρωσης.

Τα έργα ανάπτυξης προχωρούν βάσει σχεδιασμού:

– Πρώτο αέριο από τα κοιτάσματα Katlan στο Ισραήλ και Irena στην Κροατία το Α’ εξάμηνο 2027.

– Τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη γραμμή πετρελαίου στο FPSO Energean Power στο Ισραήλ, αυξάνοντας κατά 72% τη δυναμικότητα επεξεργασίας υγρών, από 18 χιλ. σε 31 χιλ. βαρέλια/ημέρα, και ενισχύοντας την έκθεση σε έσοδα συνδεδεμένα με το Brent.

– Ο εξαγωγικός αγωγός Nitzana από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο προχωρά βάσει σχεδιασμού για ολοκλήρωση στα τέλη του 2028.

– Τα αποτελέσματα από την ερευνητική γεώτρηση EBEN στην Αίγυπτο, με στόχο 5–10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, αναμένονται προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

– Η έναρξη γεώτρησης στο Block 2 στην Ελλάδα, με την ExxonMobil, αναμένεται τον Απρίλιο 2027, με στόχο ακαθάριστο ερευνητικό δυναμικό φυσικού αερίου περίπου 9,5 Tcf.

Πειθαρχημένη ανόργανη ανάπτυξη:

– Συνεχίζεται η ενεργός αξιολόγηση ευκαιριών ανάπτυξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου ο Όμιλος ήδη δραστηριοποιείται.

– Η στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων παραμένει επικεντρωμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία.

Επιπλέον, η Energean ανακοίνωσε μέρισμα Β’ τριμήνου 2026 ύψους 10 σεντς ΗΠΑ ανά μετοχή (όσο και στο πρώτο τρίμηνο), το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε: «Η Energean εισήλθε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 από θέση ουσιαστικής ισχύος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση, στα 250 εκατ. δολάρια κατά το Α’ εξάμηνο 2026, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 45%, στα 160 εκατ. δολάρια, και το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια το Β’ τρίμηνο 2026, ενώ βρισκόμαστε στο έτος κορύφωσης των επενδύσεων για το Katlan. Η παραγωγή του Ομίλου ξεπέρασε τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως τον Αύγουστο, μετά την επανεκκίνηση της παραγωγής στο Ισραήλ, και παραμένουμε σε πορεία επίτευξης της ετήσιας καθοδήγησης για 130-140 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι ομάδες μας έχουν επιτύχει έως τώρα μέσα στη χρονιά τρία σημαντικά ορόσημα παράλληλα:

– τη θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής πετρελαίου στη μονάδα FPSO Energean Power, η οποία αύξησε κατά 72% τη δυναμικότητα επεξεργασίας ρευστών υδρογονανθράκων·

– την ολοκλήρωση της πρώτης εκστρατείας βαριάς ανύψωσης για το Katlan·

– τη διάτρηση και ολοκλήρωση δύο πηγαδιών ανάπτυξης σε βαθιά νερά στο Katlan, σημειώνοντας πρόοδο στην κρίσιμη πορεία προς το πρώτο αέριο από το έργο Katlan το Α’ εξάμηνο 2027.

Στην Αίγυπτο, το περιβάλλον πληρωμών έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τις καθαρές απαιτήσεις μας να βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Συμφωνήσαμε με την EGPC τους βασικούς όρους για την ενοποίηση των παραχωρήσεων Abu Qir, North El Amriya και North Idku σε μία ενιαία παραχώρηση με βελτιωμένους δημοσιονομικούς όρους. Βάσει αυτών των νέων όρων, θα επενδύσουμε αρχικά 150 εκατ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής και των αποθεμάτων. Παράλληλα, ανοίγεται νέα έκταση προς έρευνα, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει ερευνητικό δυναμικό άνω των 4 Tcf.

Θέτουμε επίσης τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη μέσω μιας νέας σύμβασης πώλησης και αγοράς φυσικού αερίου (“GSPA”) ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων με τη Sorek, της συνεχιζόμενης προόδου σε βασικά ορόσημα στο Irena στην Κροατία και στον εξαγωγικό αγωγό Nitzana, τα οποία παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για πρώτο αέριο το Α’ εξάμηνο 2027 και ολοκλήρωση στα τέλη του 2028, αντίστοιχα, καθώς και των προετοιμασιών για ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στην Ελλάδα με την ExxonMobil, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στην αρχή του Β΄ τριμήνου του 2027. Παραμένουμε επίσης πειθαρχημένοι και επικεντρωμένοι στην επίτευξη μετασχηματιστικής ανάπτυξης στην περιοχή EMEA, δίνοντας έμφαση σε ευκαιρίες που ενισχύουν και διαφοροποιούν την παραγωγική μας βάση, αυξάνουν τη δημιουργία ταμειακών ροών και υποστηρίζουν τη μείωση της μόχλευσης».