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Ο χειμώνας πλησιάζει και μαζί του επιστρέφει ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς πονοκεφάλους των ελληνικών νοικοκυριών: το κόστος θέρμανσης. Η εκτίναξη των διεθνών ενεργειακών τιμών, η αβεβαιότητα γύρω από το φυσικό αέριο και οι υψηλές χρεώσεις στην ηλεκτρική ενέργεια δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό, με χιλιάδες οικογένειες να προσπαθούν να υπολογίσουν πόσο θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός τους τους επόμενους μήνες.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανατιμήσεις επηρεάζουν όλες σχεδόν τις βασικές επιλογές θέρμανσης, ενώ οι διαφορές μεταξύ των περιοχών της χώρας είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Ένα νοικοκυριό στη Φλώρινα αντιμετωπίζει πολύ υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες από ένα αντίστοιχο στην Αθήνα, ακόμη και όταν οι κατοικίες έχουν την ίδια επιφάνεια και παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η ενεργειακή ακρίβεια επιστρέφει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Η διεθνής εικόνα εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τις πιέσεις που μεταφέρονται στην ελληνική αγορά. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει αγγίξει τα 90,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παράλληλα, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε τιμή 240,56 ευρώ/MWh, διατηρώντας τις ανησυχίες για τις επόμενες χρεώσεις.

Οι τιμές αυτές δεν μεταφέρονται αυτομάτως και με την ίδια ένταση στους λογαριασμούς των καταναλωτών, καθώς μεσολαβούν τα συμβόλαια προμήθειας, οι εμπορικές εκπτώσεις και οι κρατικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, η παρατεταμένη παραμονή της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης του κόστους θέρμανσης. Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα νοικοκυριά με παλαιότερες κατοικίες, ανεπαρκή μόνωση και υψηλές ανάγκες κατανάλωσης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι μεγάλες διαφορές ανά περιοχή

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώθηκε στα 1,563 ευρώ ανά λίτρο, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών. Στην Αττική η τιμή καταγράφηκε στα 1,534 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη στα 1,545 ευρώ ανά λίτρο. Ακριβότερη είναι η εικόνα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, όπου οι μεταφορικές επιβαρύνσεις και οι ιδιαίτερες συνθήκες εφοδιασμού επηρεάζουν το τελικό κόστος.

Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή έφτασε τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, στις Κυκλάδες τα 1,693 ευρώ, στο Ρέθυμνο τα 1,663 ευρώ και στην Κέρκυρα τα 1,637 ευρώ. Πρόκειται για διαφορές που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν μια οικογένεια χρειάζεται να προμηθευτεί εκατοντάδες λίτρα για τη χειμερινή περίοδο. Οι τιμές αποτελούν χρονική αποτύπωση της αγοράς και ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιδοτήσεις.

Αθήνα και Φλώρινα: Δύο διαφορετικοί χειμώνες

Το πραγματικό κόστος θέρμανσης καθορίζεται από περισσότερους παράγοντες από την τιμή του καυσίμου. Η γεωγραφική θέση, η εξωτερική θερμοκρασία, η ποιότητα της μόνωσης και οι ώρες λειτουργίας του συστήματος επηρεάζουν καθοριστικά τη συνολική δαπάνη.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κατοικίας 80 τετραγωνικών μέτρων, ενεργειακής κλάσης Ε, με μέτρια μόνωση, εσωτερική θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και λειτουργία της θέρμανσης οκτώ ώρες ημερησίως. Με αυτές τις παραδοχές, ένα τετραμελές νοικοκυριό στη Φλώρινα μπορεί να χρειάζεται περίπου 2,5 φορές περισσότερο πετρέλαιο από ένα αντίστοιχο στην Αθήνα.

Η διαφορά δείχνει ότι η ενεργειακή ακρίβεια δεν επιβαρύνει ομοιόμορφα τη χώρα. Στις ψυχρότερες περιοχές, όπου η περίοδος θέρμανσης διαρκεί περισσότερο, ακόμη και μικρές αυξήσεις στην τιμή του λίτρου μπορούν να μεταφραστούν σε σημαντική πρόσθετη δαπάνη.

Το αυξημένο επίδομα και η κρατική παρέμβαση

Για την αντιμετώπιση των πιέσεων έχει ανακοινωθεί αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Η αύξηση καλύπτει τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, μεταξύ των οποίων πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, για το διάστημα 15 έως 31 Οκτωβρίου προβλέπεται επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία συνδυάζεται με εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική παρέμβαση μπορεί να μειώσει την τιμή κατά περίπου 40 λεπτά το λίτρο. Για τη συνέχεια του χειμώνα, ωστόσο, καθοριστική θα είναι η εξέλιξη των διεθνών τιμών και τυχόν νέες αποφάσεις στήριξης.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να δεχθεί αιτήσεις έως τις 10 Νοεμβρίου, με την προκαταβολή να προβλέπεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι επιλογές που μπορούν να περιορίσουν τον λογαριασμό

Για τα νοικοκυριά, η σύγκριση των διαθέσιμων τρόπων θέρμανσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, απαιτούν όμως αρχική επένδυση. Τα κλιματιστικά επηρεάζονται από τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των καυσίμων.

Η βελτίωση της θερμομόνωσης, η συντήρηση των εγκαταστάσεων και η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορούν επίσης να συμβάλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης, χωρίς να υποβαθμίζεται η αναγκαία θερμική άνεση.

Το βασικό πρόβλημα, πάντως, παραμένει ευρύτερο: όσο το ενεργειακό κόστος διατηρείται υψηλό, η θέρμανση θα απορροφά μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος. Και για τις οικογένειες που κατοικούν σε ψυχρές περιοχές ή σε ενεργειακά αναποτελεσματικά σπίτια, ο χειμώνας του 2026-2027 προδιαγράφεται ιδιαίτερα απαιτητικός.