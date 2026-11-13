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Με υψηλότερες χρεώσεις και αυξημένη αβεβαιότητα για τους επόμενους λογαριασμούς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο τα νοικοκυριά. Η άνοδος στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο περιορίζει τα περιθώρια του οικογενειακού προϋπολογισμού, καθώς οι ανατιμήσεις που έχουν ήδη εμφανιστεί στη λιανική δεν φαίνεται να εξαντλούν τις πιέσεις της ενεργειακής αγοράς.

Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όσο αυξάνονται οι ανάγκες θέρμανσης. Ακόμη και χωρίς νέα μεταβολή στην τιμή της κιλοβατώρας, η μεγαλύτερη κατανάλωση μπορεί να ανεβάσει τη συνολική δαπάνη. Εάν προστεθούν νέες αυξήσεις στις χρεώσεις, η επιβάρυνση γίνεται εντονότερη, ιδιαίτερα για όσους παραμένουν σε κυμαινόμενα προγράμματα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή τιμολογίου επιστρέφει στο επίκεντρο. Τα σταθερά προγράμματα έχουν επίσης ακριβύνει, εξακολουθούν όμως να εμφανίζουν χαμηλότερες χρεώσεις από τα κυμαινόμενα, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς την τιμή προμήθειας.

Οι λογαριασμοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί

Η εικόνα του Οκτωβρίου δείχνει ότι η ακρίβεια έχει περάσει στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια κατέγραψαν αυξήσεις από 6,7% έως 26,7%, με τη μέση ανατίμηση να διαμορφώνεται στο 12%.

Οι χρεώσεις κινήθηκαν μεταξύ 14,7 και 27,3 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή πλησίασε τα 22 λεπτά, έναντι περίπου 19 λεπτών τον Σεπτέμβριο. Το εύρος των τιμών αποτυπώνει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προγραμμάτων και καθιστά ουσιαστική τη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών.

Ενδεικτικά, με μέση χρέωση 22 λεπτών, η κατανάλωση 300 κιλοβατωρών αντιστοιχεί σε κόστος ενέργειας 66 ευρώ. Με χρέωση 19 λεπτών, η ίδια ποσότητα κόστιζε 57 ευρώ. Η διαφορά των 9 ευρώ αφορά μόνο την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προστεθούν οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις του λογαριασμού.

Η σύγκριση αυτή εξηγεί γιατί μια μεταβολή λίγων λεπτών στην κιλοβατώρα αποκτά αισθητό αντίκτυπο. Όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η επίδραση της τιμής στη μηνιαία δαπάνη.

Η χονδρική προμηνύει παρατεταμένη πίεση

Οι εκτιμήσεις για τη χειμερινή περίοδο παραπέμπουν σε διατήρηση του υψηλού κόστους. Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να ξεπεράσει τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, δυσκολεύοντας την αποκλιμάκωση των λιανικών χρεώσεων.

Ήδη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η μέση ημερήσια τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στα 312 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ημερήσια καταγραφή και δεν ταυτίζεται με τη μέση τιμή ολόκληρου του μήνα, δείχνει όμως την ένταση των πιέσεων.

Τον Οκτώβριο, ο μηνιαίος μέσος όρος είχε κλείσει στα 197 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένος κατά 26% έναντι του Σεπτεμβρίου και κατά 75% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το φυσικό αέριο, του οποίου η χονδρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί κατά 200% από τον Φεβρουάριο. Η ανατίμηση του καυσίμου επιβαρύνει την ηλεκτροπαραγωγή, μεταφέροντας πίεση και στην αγορά ρεύματος.

Η σύγκριση τιμολογίων αποκτά μεγαλύτερη σημασία

Για τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου, οι εκτιμήσεις που προηγήθηκαν των ανακοινώσεων παρέπεμπαν σε υψηλότερες χρεώσεις. Ο σχεδιασμός δεν περιλάμβανε κρατικές επιδοτήσεις που θα περιόριζαν την επιβάρυνση, αφήνοντας μεγαλύτερο μέρος του κόστους στους καταναλωτές.

Τα σταθερά τιμολόγια, παρότι επηρεάζονται και αυτά από τις ανατιμήσεις στις νέες προσφορές, διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην τιμή προμήθειας. Η σταθερότητα της χρέωσης διευκολύνει τον προγραμματισμό, χωρίς να σημαίνει ότι παραμένει αμετάβλητο το τελικό ποσό κάθε λογαριασμού.

Πριν από οποιαδήποτε επιλογή, χρειάζεται συνεκτίμηση της τιμής κιλοβατώρας, του παγίου, της διάρκειας της σύμβασης και των όρων αποχώρησης. Βαρύτητα έχουν επίσης οι προϋποθέσεις των εκπτώσεων και η πραγματική κατανάλωση του νοικοκυριού.

Η χειμερινή επιβάρυνση θα κριθεί τελικά από τη διάρκεια των υψηλών ενεργειακών τιμών και την ποσότητα ενέργειας που θα χρειαστεί κάθε κατοικία. Η παρακολούθηση των χρεώσεων και η σύγκριση προγραμμάτων αποκτούν έτσι άμεση σημασία για τον έλεγχο των εξόδων.